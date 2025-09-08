Regatas Corrientes se prepara para la Liga Sudamericana y ya conoce a sus rivales

El Club de Regatas Corrientes se alista para un nuevo desafío internacional en la temporada 2025/26. El conjunto correntino, conocido como el “Fantasma”, participará en la 28ª edición de la Liga Sudamericana de Básquet, torneo que reúne a los principales clubes del continente y que marcará el regreso del equipo a la escena internacional.

El Grupo D en Asunción

La fase de grupos ya está definida y Regatas fue asignado al Grupo D, que se disputará en la ciudad de Asunción, Paraguay, entre el 27 y el 29 de octubre. Allí se medirá con tres rivales de peso:

Deportivo San José (Paraguay)

(Paraguay) Pinheiros (Brasil)

(Brasil) CDC Leones (Chile)

El calendario completo del torneo

La Liga Sudamericana dará inicio el 3 de octubre en Pilar, Paraguay, con el Grupo A. Luego será el turno del Grupo B, que se jugará en Sucre, Bolivia entre el 9 y el 11 de octubre, con la participación de Universitario, Ferro Carril Oeste (Argentina), Vasco da Gama (Brasil) y Motilones del Norte (Colombia).

Amistosos de la Selección Argentina: las fechas FIFA de octubre y noviembre

El Grupo C tendrá lugar en San Pablo, Brasil, con la presencia de Corinthians, Quimsa (Argentina), ABC Camp Importadora Alvarado (Ecuador) y Defensor Sporting (Uruguay). Finalmente, el Grupo D en Asunción cerrará la primera fase, donde entrará en acción Regatas Corrientes.

Un equipo con historia

El palmarés de Regatas en la Liga Sudamericana lo ubica como un protagonista habitual del torneo. Fue bicampeón en 2008 y 2012, y también alcanzó instancias decisivas en otras ediciones. Sin embargo, en su última participación, en 2022, el equipo quedó eliminado en la primera ronda, por lo que este nuevo desafío llega con el objetivo de recuperar protagonismo y volver a instalarse entre los mejores del continente.

El plantel conducido por Fernando “Tulo” Rivero trabaja con la mente puesta en los compromisos de octubre. La dirigencia busca reforzar algunas posiciones estratégicas para llegar en la mejor forma posible y sostener el alto nivel competitivo que exige la Liga.