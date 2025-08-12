Robo millonario a un conocido abogado de Resistencia: su empleada doméstica se llevó su caja fuerte

El reconocido abogado chaqueño José Galassi, quien supo representar inicialmente a Gloria Romero por el femicidio de su hija Cecilia Strzyzowski, denunció haber sido víctima de un millonario robo en su vivienda de Colonia Benítez, presuntamente cometido por una empleada doméstica en la que, contó, “confiaba plenamente”. El hecho terminó con un operativo policial en Margarita Belén que permitió recuperar la mayor parte de lo sustraído.

Según relató el profesional, el hecho salió a la luz el sábado, cuando se dispuso a retirar dinero de una caja fuerte para concretar la compra de una maquinaria para el emprendimiento de su esposa. Allí notó la ausencia de la caja, que contenía una suma millonaria en efectivo, divisas extranjeras, cheques y joyas de oro.

“Es un dolor muy grande. Estábamos juntando peso por peso”, expresó Galassi, quien inició su propia investigación revisando las cámaras de seguridad de la vivienda. En las imágenes, según describió, se observa cómo la sospechosa ingresó a distintas habitaciones, permaneciendo varios minutos en cada una, y luego utilizó una caja de cartón para trasladar la caja fuerte fuera del ángulo de las cámaras.

El abogado también mencionó que días antes la hermana de la acusada, que trabajaba en la misma casa, había pedido vacaciones y sospecha que ambas conocían la ubicación del dinero. “En otras oportunidades desaparecieron objetos y dinero, incluso a mi hijo le faltaron 170 mil pesos, pero no tenía pruebas para acusar a nadie”, recordó en declaraciones a Radio Libertad.

Tras la denuncia, efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad localizaron a la mujer en una vivienda de calle Deolindo Felipe Vittel, en Margarita Belén. El procedimiento, supervisado por el comisario inspector Rolando Daniel Sosa y ordenado por el fiscal Francisco De Obaldía Eyseric, permitió secuestrar $3.350.000, USD 2.857, €550, 388 reales, 10 pesos cubanos, $33.000 colombianos, dos cheques ($1.000.000 y $500.000) y varias joyas de oro.

Por orden del Equipo Fiscal N°14, los bienes fueron restituidos al damnificado. La acusada fue notificada por “Supuesto Hurto” y continuará en libertad mientras avanza la causa.