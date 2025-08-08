Se demora el inicio del juicio por Cecilia Strzyzowski: suspendieron la audiencia del 11 de agosto

El proceso judicial por el femicidio de Cecilia Strzyzowski sumó un nuevo contratiempo. La jueza Dolly Fernández, a cargo de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, resolvió suspender la audiencia preparatoria prevista para el 11 de agosto, una de las tres jornadas clave de cara al juicio por jurados. El motivo: la defensora oficial María Celeste Ojeda, quien representa a Marcela Acuña y Griselda Reinoso, deberá rendir examen en el marco de un concurso para el cargo de fiscal de Cámara.

Ojeda solicitó la postergación formalmente, debido a que participará del proceso que busca cubrir la vacante dejada por Graciela Griffith Barreto, quien se jubiló el 1° de agosto. La jueza hizo lugar al pedido, aunque exigió la presentación de la constancia del examen como requisito de cumplimiento obligatorio.

Rechazo a otro pedido y advertencia judicial

En paralelo, la magistrada rechazó un planteo de la defensa de César Sena, principal imputado por el crimen. Su abogada, Gabriela Tomljenovic, había solicitado suspender las audiencias previstas entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre por razones personales, pero no presentó argumentos considerados válidos por la jueza.

En su resolución, Fernández recordó que las audiencias preliminares deben desarrollarse sin interrupciones mayores a diez días hábiles, según lo establece el Código Procesal Penal del Chaco. De lo contrario, podría configurarse un abandono de la defensa, lo que habilitaría la designación de un nuevo letrado.

Ante la posibilidad de que Tomljenovic no pueda estar presente, la jueza le sugirió designar a una codefensora para garantizar la representación legal de Sena y evitar nuevas dilaciones.

La jueza Fernández fue enfática al remarcar la necesidad de agilizar el proceso, considerando que siete personas permanecen detenidas bajo prisión preventiva extraordinaria desde hace más de dos años. Además, recordó que el caso debe juzgarse con perspectiva de género, ya que la víctima fue una mujer presuntamente asesinada por su pareja, en el marco de lo que podría ser calificado como femicidio vinculado.

En ese sentido, citó los alcances de la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, así como compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, como la Convención de Belém do Pará, que exigen celeridad en los procesos judiciales por violencia de género.

El juicio podría comenzar en octubre

Con las fechas tentativas del 13 y 14 de agosto aún en pie, la jornada del 11 queda pospuesta y será reprogramada. Si no surgen nuevas demoras, las autoridades judiciales esperan que el juicio por jurados contra el clan Sena comience en el mes de octubre, tras más de dos años de investigación y un fuerte reclamo social por justicia para Cecilia.