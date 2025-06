Stolbizer: "Cristina no termina de registrar que está presa"

La diputada nacional Margarita Stolbizer aseguró que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner "no termina de registrar que está presa" y "que lo que está haciendo es cumplir una condena de prisión".

La legisladora consideró que así "como cualquier otra persona la tiene que cumplir adentro de la cárcel, ella tiene por su edad la venia de poder hacerlo en su domicilio, pero no implica que no deba tener las mismas restricciones que tienen las personas que están privadas de su libertad".

"Cumple con la condena, aún cuando veamos que tiene ciertas formas de flexibilización y de entendimiento propio. Cuando el tribunal considere que se está excediendo en esas atribuciones, pondrá frenos", explicó Stolbizer.

"Creo que va a poner un freno también cuando tenga que expedirse esta semana sobre las visitas que ella ha pedido casi como si estuviera en su casa de descanso. Es bastante inconcebible eso de que las visitas no tengan que pedir permiso", agregó en declaraciones a Radio Rivadavia.

"Están construyendo un mito"

"Ellos están construyendo de todo esto un mito. Yo cuando la escuchaba que le habla a todos los que están en la plaza. Así es cómo les va a decir a quién tienen que ir a votar", afirmó la diputada nacional.

Aunque después aclaró: "Hay que ser muy claros con la gente. Esta señora robó. Está presa no por una cosa sencilla. Se apropió de lo mucho que le falta hoy a los argentinos".

"Todo eso es tan probado. No hay persecución, no hay proscripción. No hay lawfare. Lo que hay es una causa judicial, con un proceso muy normal, muy regular, en el que más de 20 fiscales y jueces, y también peritos, todos llegaron la conclusión sobre los delitos que se habían cometido y sobre la responsabilidad que ella tiene en esos delitos", argumentó.

Además sostuvo que todas las causas que tiene la expresidenta "están interconectadas" y que "ella va ir cargando sobre sí otras condenas".

"Es una señora que nunca va a poder recuperar su libertad, que nunca va a poder ocupar cargos públicos", concluyó.