Una adolescente embarazada denunció que su padrastro la violaba desde los 14 años en Chaco

Una consulta médica dio origen a una investigación por presunto abuso sexual contra una adolescente de 16 años en Resistencia, Chaco. Según la información policial, un familiar tomó conocimiento de la situación durante esa atención, cuando se supo que la joven cursaba un embarazo de cinco meses. La adolescente señaló a su padrastro y manifestó que los abusos se producían desde que tenía 14 años.

La denuncia quedó a cargo del Equipo Fiscal N.º 6, que abrió una causa por supuesto abuso sexual con acceso carnal. Tras reunir testimonios, la Fiscalía ordenó detener al hombre, de 41 años, y a la madre de la adolescente, de 47.

La presunta vinculación de la mujer con los hechos permanece bajo investigación. La información difundida no precisa qué conducta se le atribuye ni permite establecer cuál habría sido su participación.

Crecida del río Paraná: los cuatro municipios de Corrientes que están en alerta por niveles de evacuación

Cómo se realizaron las detenciones en Resistencia

Los procedimientos fueron realizados el miércoles por efectivos de la División Delitos Contra las Personas. Primero localizaron y detuvieron a la madre de la adolescente durante la mañana, en la capital chaqueña.

Denuncian muertes por desnutrición y tuberculosis en Chaco: fuerte cruce en la Legislatura

Luego, los investigadores recibieron información sobre un posible regreso del padrastro a la vivienda y montaron una vigilancia en las inmediaciones. El hombre fue interceptado en la vía pública, donde concretaron su aprehensión.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría Quinta Metropolitana y quedaron alojados a disposición de la Fiscalía. La investigación continúa para esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades de cada uno. La identidad de la adolescente se mantiene en reserva para proteger su intimidad.