Una asociación de médicos voluntarios de Córdoba denunció abuso policial en Chaco: hay detenidos

Un operativo sanitario que buscaba brindar asistencia gratuita en el norte chaqueño terminó en escándalo en la localidad de Taco Pozo, donde médicos de la asociación civil Todos con Todos denunciaron haber sido víctimas de un procedimiento policial irregular, encabezado por el propio jefe de la comisaría local. Según los testimonios, el uniformado se encontraba en estado de ebriedad, agredió físicamente a un voluntario y ordenó la detención de una médica, además de retener varios vehículos del operativo.

La asociación, con más de diez años de trabajo humanitario en la región, difundió videos donde se lo observa a Daniel Augusto Melchiori exaltado y en medio de una intervención que calificaron como “ilegal”. Los profesionales señalaron que la conducta del funcionario evidenciaba consumo de alcohol y remarcaron que no pudieron radicar la denuncia en la dependencia policial.

El doctor Manuel Linares, uno de los integrantes del operativo, narró el episodio en un video grabado tras la agresión: “Somos más de 58 profesionales de la salud que venimos a brindar asistencia sanitaria gratuita como lo hacemos hace más de 12 años. Hoy, mientras nos desplazábamos en caravana de regreso a Córdoba, un vehículo particular —un Toyota Corolla gris oscuro— nos interceptó. Luego supimos que era el jefe de la policía local. Estaba de civil y en evidente estado de ebriedad. Este funcionario golpeó con más de cuatro trompadas al chofer de uno de nuestros móviles, acusándolo de circular a alta velocidad, cuando en realidad fue él quien realizó una maniobra peligrosa para interceptarnos”.

Según Linares, tras ese primer incidente el comisario fue trasladado por sus propios colegas a la dependencia policial. Sin embargo, el episodio dio un giro inesperado minutos después: “Increíblemente esta persona, el jefe de la policía, sale nuevamente de la comisaría aún alcoholizado, ya con su uniforme, y desde ese momento comenzó a actuar de manera totalmente arbitraria. Secuestró vehículos de nuestro operativo a través de un cordón policial sin ninguna razón y ordenó la detención de una colega nuestra, que sigue en la comisaría sin causa ni orden judicial. Tampoco nos quieren tomar la denuncia ni darnos respuestas”.

Reclamo y advertencia

El equipo sanitario exigió la inmediata liberación de la médica detenida y la devolución de los vehículos retenidos. Además, pidieron la intervención urgente de la Justicia para garantizar su seguridad y la continuidad de la asistencia en comunidades vulnerables de la región.

“Quiero dejar en claro que se trata de un operativo humanitario y sanitario con decenas de testigos que vieron la agresión, el estado de ebriedad de este funcionario y el abuso de autoridad que estamos sufriendo”, sostuvo Linares.

Todos con Todos es una organización civil que desde hace más de una década despliega operativos médicos en zonas rurales del norte argentino, con equipos interdisciplinarios de salud que trabajan de manera voluntaria.