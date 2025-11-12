Valdés confirma el cronograma de pago del plus de refuerzo de $100.000: cuándo cobro por DNI

El gobernador Gustavo Valdés confirmó el cronograma de pago del plus de refuerzo de $100.000 correspondiente a noviembre de 2025, un beneficio que forma parte del Ingreso Salarial Mensual de la provincia.

El desembolso, que beneficia a todos los agentes de la administración pública provincial (activos, jubilados y pensionados), inyectará $8.900 millones solo en concepto de este Plus al mercado local.

El pago se inicia este jueves 13 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 19.

Cronograma de pago del plus de refuerzo

El primer tramo del pago comienza este jueves 13 de noviembre, alcanzando a los beneficiarios con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1.

El cronograma continúa el viernes 14 de noviembre, día en que se liquida el segundo tramo, percibiendo sus haberes los agentes con DNI finalizados en 2 y 3.

El lunes 17 de noviembre, el tercer tramo incluye a aquellos con DNI finalizados en 4 y 5. Es importante destacar que este monto estará disponible desde el sábado 15 a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA.

El cuarto tramo se pagará el martes 18 de noviembre, para los agentes con documentos terminados en 6 y 7.

Finalmente, el pago del Plus de Refuerzo de noviembre termina el miércoles 19 de noviembre, fecha en que percibirán el beneficio los agentes con DNI finalizados en 8 y 9.

Impacto económico acumulado

Con la liquidación de este plus de refuerzo ($8.900 millones), el Gobierno de Corrientes acumula una inyección al mercado local superior a los $19.235 millones en lo que va del mes, sumando el plus unificado (que inyectó cerca de $9.400 millones).

Se estima que a fin de mes, con la liquidación de los haberes mensuales, el acumulado total del Ingreso Salarial ascenderá a más de $133.235 millones.