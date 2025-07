Violencia de género: una mujer acusa a la Policía de Corrientes de proteger a su expareja agresora

Eliana Garateguy, una mujer que ha vivido un calvario de violencia de género a manos de su expareja, el policía L. Sosa, ha hecho pública una denuncia que pone en jaque el accionar de la fuerza provincial de Corrientes. Garateguy no solo relata la brutalidad sufrida, sino que también apunta directamente a la Policía, acusándola de proteger y encubrir al supuesto agresor, permitiéndole seguir en funciones a pesar de graves antecedentes.

La pesadilla de Eliana comenzó a escalar con amenazas con arma de fuego, hostigamiento reiterado y la desobediencia sistemática de una orden de restricción dictada por la Justicia. En uno de los episodios más graves, ocurrido el 16 de febrero, Sosa se presentó armado en la casa de su exesposa durante la madrugada y la amenazó a ella y a un amigo, también policía.

Este hecho fue, según la víctima, registrado por cámaras de seguridad. Además, Sosa utilizaba una aplicación en su celular para acceder a las cámaras del domicilio de Eliana y enviaba a familiares para hostigarla.

La violencia no se limitó a Sosa. Eliana relató en sus redes sociales que también fue agredida por el hermano y la madre de su expareja, quienes "me rompieron la boca y me castigaron en la puerta de mi casa". Lo más alarmante es que, según Garateguy, los agresores "dicen que hacen lo que quieren porque tienen apoyo político y se llenan la boca alardeando de eso".

La principal preocupación de Garateguy es la supuesta impunidad con la que actúa Sosa. A pesar de tener dos causas penales abiertas por abuso de arma (intento de homicidio) y violencia de género, el policía "sigue prestando servicio como si nada en la unidad de Paso de los Libres, protegido por su superior". La mujer se pregunta: "¿Qué más tiene que seguir pasando para que deje de portar arma y lo saquen de la policía?".

Encubrimiento

El encubrimiento alegado por Garateguy se extiende más allá de la permanencia de Sosa en la fuerza. Afirma que la Policía de la provincia "lo encubre y lo voy a hacer saber por todos los medios". Incluso, después de que Eliana se viera obligada a mudarse de Paso de los Libres a Concordia debido al constante hostigamiento, personal policial se acercó a su vivienda en Paso de los Libres, que ahora está bajo el cuidado de terceros, intentando desalojar a estas personas con falsas órdenes judiciales.

El principal Salemi les habría exigido que se fueran de inmediato, aduciendo estar en comunicación con una Jueza de Familia, pero todo resultó ser una "mentira". Garateguy lamenta que la Brigada de la Policía de Corrientes "no me deja vivir en paz y ahora tampoco dejan en paz a esta gente que va a tener que cuidarse las 24 horas del propio personal policial que tendría que cuidar a ellos".

La crítica de Garateguy no se detiene en la fuerza policial. También cuestionó duramente a la fiscalía de Paso de los Libres, calificándola de "una vergüenza" y señalando que "en una urgencia nadie atiende". Además, la Comisaría segunda "no tiene teléfono", lo que agrava la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

Tenencia

La Justicia ya le había otorgado a Eliana la tenencia de su hija de tres años y había dictado una orden de restricción contra Sosa, la cual, según la denunciante, "habría violado en reiteradas ocasiones".

La situación de Eliana Garateguy pone de manifiesto un grave problema de violencia de género que, en este caso, se ve agravado por la presunta inacción y encubrimiento de las propias fuerzas de seguridad.