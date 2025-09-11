Virginia Gallardo: de las clases de economía con Milei a disputar una diputación por Corrientes

Durante años, el nombre de Virginia Gallardo estuvo ligado al mundo del espectáculo, desde su participación en el Bailando por un Sueño de Marcelo Tinelli en 2007 hasta su mediática relación con Ricardo Fort, que la convirtió en figura de la televisión argentina.

Hoy, cerca de las elecciones legislativas del 26 de octubre, su presente es otro: es candidata a diputada nacional por Corrientes en la lista de La Libertad Avanza. “Sí, estoy re asustada por la política... pero siento que es el momento óptimo para unir a las dos Virginias: la de veinte años en Corrientes y la de veinte años en Buenos Aires”, confesó en entrevista con Infobae.

El paso decisivo

Gallardo definió su salto como un segundo gran quiebre en su vida. El primero, dijo, fue cuando dejó Corrientes para participar en el programa de Tinelli. El segundo, ahora, es postularse para una banca en el Congreso. “Puede que no sea electa, lo tengo clarísimo. Pero también sé que puedo cambiarles la vida a otros, y eso me entusiasma mucho”, aseguró.

Gallardo se muestra consciente de las críticas: “Hace unas semanas que me postulé y ya escucho cosas como ‘no querés trabajar y vas a vivir del Estado’. Pero no me ofende: yo tengo que morir con la mía como siempre lo hice”.

Su relación con Javier Milei

Gallardo conoció al presidente cuando ambos coincidieron en el programa Polémica en el Bar. Fascinada por su discurso económico, decidió pedirle clases particulares. “Me daba tres horas de clases en su oficina, con computadora, pizarrón y libros de Milton Friedman. Él me explicaba y yo le pedía que bajara el lenguaje. Si yo lo entendía, cualquiera lo podía entender”, relató.

Desde entonces, asegura que confía plenamente en Milei: “Me embandero con un partido político que encabeza él. Creo en sus buenas intenciones, aunque también sé que las necesidades en el país son muchas y no estamos en un país perfecto”.

El miedo y el entusiasmo

La candidata admite que la política argentina le genera temor: “Me asusta mucho. Todo lo que veo hace que por un lado quiera quedarme y por otro alejarme. Pero si todos nos corremos, ¿qué hacemos? ¿entregamos el país?”.

Al mismo tiempo, asegura que no será una simple obediente de la bancada libertaria: “Muchos me dicen que me quieren porque soy un ‘termo que levante la mano’. No es mi caso. Yo quiero consensuar, hablar y seguir siendo yo”.