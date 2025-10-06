Zdero confirmó la reparación de la Ruta 89 entre General Pinedo y Quimilí

El gobernador Leandro Zdero confirmó junto a la vicegobernadora Silvana Schneider el compromiso del Gobierno Nacional de financiar la reparación integral de la Ruta Nacional Nº 89, en el tramo que une General Pinedo con Quimilí (Santiago del Estero).

La obra se enmarca en el convenio suscripto entre ambas jurisdicciones, que establece el avance sobre el tramo Sistema C.RE.MA. - Malla 405 A, una intervención estratégica para la conectividad regional y el desarrollo productivo.

Según precisaron desde la administración provincial, los pliegos licitatorios ya están en elaboración y el llamado a licitación se realizará durante la última semana de octubre, con la adjudicación prevista dentro de los 60 días posteriores.

La Ruta 89 es una de las principales arterias del sudoeste chaqueño: conecta a localidades como General Pinedo y Hermoso Campo con la vecina provincia de Santiago del Estero, consolidándose como un corredor logístico y comercial clave para la salida de la producción agroindustrial. Su reparación permitirá mejorar la transitabilidad, aumentar la seguridad vial y optimizar el transporte de bienes y servicios en una zona de alto valor estratégico.

“La Ruta 89 es más que una obra vial: es el camino del trabajo, la producción y el futuro del sudoeste chaqueño. Vamos a seguir gestionando más obras que impulsen el desarrollo, la conectividad y el crecimiento de nuestra provincia”, aseguró Zdero al anunciar la iniciativa.