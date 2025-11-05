Zdero, entre los gobernadores mejor evaluados: quedó cuarto en un ranking nacional

El gobernador chaqueño Leandro Zdero volvió a destacarse en la escena nacional: en el último ranking de imagen elaborado por CB Consultora Opinión Pública, alcanzó 57,2% de valoración positiva, lo que lo coloca entre los mandatarios provinciales con mejor desempeño del país.

Según el estudio, difundido en los primeros días de noviembre, Zdero se ubicó en el cuarto puesto del ranking, superando a la mayoría de sus pares y ubicándose como el mejor posicionado del Nordeste Argentino.

Quiénes lideran

El listado está encabezado por:

Gustavo Valdés (Corrientes): 61,5% Claudio Poggi (San Luis): 60,4% Osvaldo Jaldo (Tucumán): 59,8%

El mandatario chaqueño se encuentra inmediatamente después, consolidando un espacio competitivo dentro de la tabla, fundamentalmente integrada por gobernadores que retuvieron poder territorial y lograron sostener su estructura política.

El informe relevó la opinión pública entre el 1 y el 3 de noviembre, con entre 653 y 942 consultas por provincia y un margen de error estimado entre 3% y 4%. CB, que publica esta medición con frecuencia mensual desde 2020, evaluó la imagen de los 24 gobernadores del país. Se trata de un insumo de alta circulación entre equipos técnicos, consultores y dirigencias provinciales y nacionales.

Para analistas, este nuevo registro confirma que Zdero atraviesa un segundo año de gestión con saldo favorable, consolidando presencia tanto en el plano provincial como en la agenda pública nacional. Su performance adquiere relevancia al compararse con la caída generalizada en la valoración de figuras políticas de alcance nacional. El dato no es menor: la medición se realiza en un clima aún marcado por el proceso electoral y la transición institucional en varias provincias.

Los gobernadores con peor imagen

En el fondo de la tabla aparece el rionegrino Alberto Weretilneck, con 43,3% de imagen positiva. Detrás se ubican:

Axel Kicillof (Buenos Aires): 47,4%

Ricardo Quintela (La Rioja): 48,0%

Los tres registran un balance negativo entre opiniones positivas y negativas.

Una constante vuelve a repetirse: la gran mayoría de los mandatarios provinciales mantienen niveles de aceptación superiores a los de los referentes nacionales dentro de sus propios distritos. De hecho, los ocho primeros del ranking superan el 55% de aprobación, mostrando un capital político más firme que el de los dirigentes de alcance federal, en un contexto marcado por la volatilidad económica y la polarización.