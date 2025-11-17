Zdero se reunió con Adorni y Santilli en Casa Rosada y buscó respaldo para su plan fiscal y productivo

En un encuentro en la Casa Rosada, el gobernador Leandro Zdero mantuvo una reunión de trabajo con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de afianzar la articulación Nación-Provincia y acelerar una agenda común orientada al desarrollo del Chaco. La conversación incluyó la situación financiera de la provincia, estrategias para fortalecer la matriz productiva y el respaldo político que el Gobierno nacional busca construir con los mandatarios aliados.

El encuentro se dio en un contexto de fuerte reacomodamiento nacional y de necesidad mutua: mientras la administración central intenta consolidar gobernabilidad, las provincias buscan certidumbre macroeconómica y señales claras para su planificación interna. En ese marco, Zdero viajó a Buenos Aires acompañado por el ministro de Hacienda, Alejandro Abraam, y el subsecretario económico, Guillermo Agüero, dos funcionarios claves en el manejo del delicado escenario fiscal chaqueño.

Un mensaje político al Gobierno nacional: previsibilidad, reformas y respaldo institucional

Durante la reunión, Zdero planteó la importancia de transitar una etapa de cooperación institucional sin fracturas y con objetivos compartidos. “Siempre tendiendo puentes para que al país y al Chaco les vaya bien”, fue la frase que eligió para sintetizar su postura, un gesto interpretado en el oficialismo nacional como un apoyo explícito al rumbo económico que busca consolidar la Casa Rosada.

El gobernador volvió a remarcar un concepto que viene repitiendo en su discurso público: "la necesidad de que la Argentina recupere un horizonte estable y con reglas claras", algo que, dijo, solo se logra “con presupuesto y reformas necesarias”. La afirmación fue leída como un respaldo directo a la agenda legislativa que el Gobierno nacional planea impulsar en las próximas semanas.

La situación financiera del Chaco: un capítulo central de la reunión

En privado, Zdero describió ante Adorni y Santilli el cuadro fiscal heredado de la gestión anterior y el esfuerzo que, según dijo, viene realizando la provincia para equilibrar las cuentas. El déficit, las deudas consolidadas y la presión salarial fueron parte del diagnóstico que llevó a Casa Rosada, junto con alternativas de financiamiento que hoy están condicionadas por el contexto nacional e internacional.

La administración chaqueña viene ejecutando un programa de ordenamiento interno que combinó recortes, revisión de contratos y readecuación presupuestaria. En la reunión, Zdero insistió en que este proceso “no admite improvisaciones” y que la colaboración nacional es clave para sostener la transición fiscal. “Planteamos la situación real que vive la provincia y los caminos posibles para continuar ordenando las cuentas públicas”, resumió.

Productividad, industria y matriz económica: el otro frente que Zdero busca consolidar

Además del frente financiero, el gobernador expuso su estrategia para reformar la matriz económica del Chaco. Fuentes oficiales señalaron que Zdero detalló proyectos vinculados a los sectores productivos, la industria, la economía del conocimiento y el fortalecimiento del sector privado, con la intención de aprovechar oportunidades ligadas a inversiones y acuerdos comerciales impulsados desde Nación.

La coincidencia entre ambas administraciones en torno a un enfoque “productivista” y orientado al crecimiento fue uno de los puntos destacados por funcionarios que participaron del encuentro.