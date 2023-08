Guillermo Moreno le restó importancia al fallo de la Cámara de Casación Penal que confirmó la sentencia de dos años de prisión en suspenso contra él por proferir amenazas durante una asamblea de accionistas de Papel Prensa. "Todavía no lo leí, no me interesa", comentó el actual presidente del partido “Principios y Valores”

“Se convalidó pero no por amenazas, sino porque dicen que los funcionarios no pueden gritar”, aclaró Moreno en el programa “Elijo creer”, por Radio Continental.

Moreno recibió una condena de dos años en suspenso por cargos de amenazas coactivas. Durante una asamblea de accionistas de Papel Prensa el 12 de agosto de 2010, en la que participaba como representante de las acciones estatales, expresó: “Tengo casco y tengo guantes. ¿Qué quieren? Casco o guantes hay para elegir porque el juez dijo que nos tenemos que portar bien. La última vez dijo que no nos portamos bien, vino un gil tiró una trompada y se rompió el dedo. Entonces ahora para que no se rompan el dedo ¿casco o guantes? Tienen para elegir”

La sentencia también implica una inhabilitación de seis meses para asumir cargos públicos, aunque esta sanción no entrará en vigor hasta que la decisión sea definitiva, proceso que se completará cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso presentado por la defensa.

No obstante, en las declaraciones realizadas este miércoles, Moreno afirmó que lo sucedido no constituyó amenazas y y reconoció que aún no tuvo la oportunidad de leer el fallo emitido por la Cámara de Casación Penal. “No está firme, no lo leí todavía, no me interesa leerlo”, apuntó el exsecretario de Comercio.

Por otro lado, Moreno hizo referencia al trágico crimen de Morena Domínguez, la nena que fue víctima de un asalto y asesinato en Lanús cuando iba a la escuela: “Me preocupa que mataron a una chica de 11 años”.

”La problemática de toda la inseguridad es por el paco. Para terminar con el paco tenés que ir a Nordelta”, sentenció Moreno. Y en esa línea continuó: ”Para terminar con el paco en la Argentina, tardo 15 días y me sobra. Porque cuando vos terminás con la cabeza se termina todo. Los conozco a todos estos chicos”.

Además, Moreno eximió de responsabilidad al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y en cambio, centró sus críticas en Alberto Fernández. “Esto no es problema de Sergio Berni, sino del Presidente. El combate de este tipo de crimen que molesta al pueblo debe estar en cabeza del Presidente”, resaltó. En un comentario claramente dirigido a Alberto Fernández, agregó: “Si a las cuatro de la mañana está mandando tweets, cuando tiene que dormir, mucho no puede trabajar”.

El fallo de Casación que ratificó la condena

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el argumento de invalidez presentado por la defensa de Guillermo Moreno en contra del fallo, y confirmó la sentencia con los votos favorables de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, a pesar de que la jueza Ana María Figueroa emitió un voto disidente. Con esta decisión, se ratificó la condena a una pena de dos años en suspenso por el delito de "amenazas coactivas", realizadas el 12 de agosto de 2010 durante una reunión de accionistas en Papel Prensa.

La filmación se presentó como evidencia concluyente en el Tribunal Oral Federal 8, que sentenció a Guillermo Moreno a dos años de prisión en suspenso y a una inhabilitación de seis meses para ocupar cargos públicos.

La acusación plantea que el actual presidente del partido “Principios y Valores” “exhibió durante la asamblea de accionistas guantes de boxeo y cascos, ordenó apagar las luces, obstruir la puerta para que nadie pudiera salir ni entrar y tapar la cámara que filmaba el acto”.

Tras la primera apelación de la defensa, Casación analizó la sentencia y concluyó: “No se verifica una violación al principio de congruencia y al derecho de defensa en juicio”, concluyó el juez Petrone en el voto al que adhirió Barroetaveña. “En concreto, la responsabilidad del condenado fue fundada en diversos elementos probatorios, cuya valoración se vio reflejada en la sentencia”.

La filmación como prueba

Basándose en los videos capturados durante la asamblea del 12 de agosto de 2010, los jueces afirmaron que “se pudo realizar una minuciosa reconstrucción de todo lo acontecido durante el desarrollo de la misma y, en particular, de la conducta desplegada por el imputado”.

Y agregaron: “Ha permitido tener por acreditado al tribunal, sin hesitación alguna, el accionar ilícito desplegado por Moreno en la asamblea de Papel Prensa S.A”.

En el resumen de lo resuelto por el Tribunal Oral se subrayó: “Tal amedrentamiento generado por el imputado se materializó no sólo de forma verbal, sino que esas palabras estuvieron acompañadas por distintos gestos y comportamientos, tanto de él como de los colaboradores que lo acompañaban, generando de este modo una atmosfera de agresión hacia los damnificados”.

