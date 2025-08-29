Apaciguar a China no ayudará a India a contrarrestar a Trump

En 2020, las sigilosas incursiones de China en la frontera india del Himalaya desencadenaron enfrentamientos mortales y un prolongado enfrentamiento militar que estuvo a punto de desembocar en una guerra. Cinco años después, la crisis fronteriza sigue en gran medida sin resolverse, aunque el primer ministro indio, Narendra Modi, se dirige a China en un aparente esfuerzo por aliviar las fricciones, justo cuando India se enfrenta a los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump. Pero la historia reciente ofrece una dura advertencia: confiar en China es un camino peligroso.

Es comprensible que Modi busque un deshielo diplomático con China. La relación entre Estados Unidos y la India, que en su día se promocionó como uno de los pilares de la estrategia estadounidense para garantizar un "Indo-Pacífico libre y abierto", ha caído en picado hasta su punto más bajo en lo que va de siglo. El declive comenzó durante los últimos años de la presidencia de Joe Biden, pero se aceleró rápidamente bajo el mandato de Trump, que ahora ha elevado al 50% los aranceles sobre las importaciones estadounidenses procedentes de la India.

Las medidas de Trump son tan irónicas como absurdas. Estados Unidos cortejó durante mucho tiempo a la India como un contrapeso vital a China en la vasta región del Indo-Pacífico, y sin embargo es la India la que ahora está siendo sometida a aranceles por las nubes, mientras que China disfruta de un indulto. Además, Trump afirma que está castigando a India por comprar petróleo ruso, pero India compra menos energía a Rusia que China o Europa. El verdadero objetivo de Trump, al parecer, es obligar a la India a firmar un acuerdo comercial desigual.

Mientras tanto, Trump intenta cortejar al presidente ruso Vladimir Putin -a quien ha mostrado mucho más respeto que al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky- para que Putin no sólo ponga fin a la guerra de Ucrania, sino que también dé un paso atrás respecto a China. Pero mientras Trump reconoce que castigar y aislar a Rusia acercó al país a China, creando considerables riesgos para EE.UU., está repitiendo este error con India.

Modi, sin embargo, debería tener cuidado de no dejarse empujar por Trump a los brazos de China. Al viajar a China en este momento, dada la presión a la que está sometido, el primer ministro indio dará menos la imagen de un líder seguro de sí mismo que da forma a los acontecimientos que la de un estadista herido que corteja a la principal amenaza para la seguridad de su país. La experiencia indica que China es mucho más proclive a explotar cualquier atisbo de debilidad india que a actuar como un socio fiable.

Desde que China se anexionó el Tíbet en 1951, convirtiendo lo que antes había servido de amortiguador con India en un bastión militar chino, las relaciones chino-indias han estado marcadas por la rivalidad y la desconfianza. Cuando Modi se convirtió en primer ministro en 2014, se propuso cambiar esta situación. Puede que su esperanza inicial de mejorar la relación no fuera errónea, pero su negativa a cambiar de rumbo, incluso cuando China explotó implacablemente su buena voluntad para realizar silenciosos avances territoriales sobre el terreno, sí lo fue.

China se esforzó poco por ocultar sus intenciones: sus tropas invadieron una zona fronteriza india cuando Modi recibió por primera vez en el país al presidente chino, Xi Jinping. Aunque esa cumbre inicial de 2014 se presentó como un éxito, las fuerzas chinas permanecieron en territorio indio hasta que India desmanteló sus fortificaciones defensivas allí.

Al año siguiente, Modi retiró a China de la lista de "países preocupantes" para atraer inversiones chinas. En su lugar, India recibió una avalancha de importaciones chinas baratas. El superávit comercial de China con India ha crecido tanto que ahora supera todo el presupuesto de defensa de India, el quinto mayor del mundo. En efecto, la India está ayudando a financiar la expansión militar de China y, por tanto, su revisionismo territorial.

Entre 2014 y 19 -mientras China estrechaba sin cesar su eje estratégico con Pakistán, erigía "aldeas fronterizas" militarizadas a lo largo de la frontera india y ampliaba su infraestructura militar de gran altitud- Modi se reunió con Xi 18 veces. Tan comprometido estaba Modi con el acercamiento que continuó con la "diplomacia del apaciguamiento", incluso después de que China tomara en 2017 la estratégica meseta himalaya de Doklam. Solo después de que los soldados chinos atravesaran silenciosamente múltiples puntos fronterizos en abril de 2020 -captando inexplicablemente a la India con la guardia baja-, Modi suspendió sus acercamientos a China.

Cinco años después, Modi corre el riesgo de caer en la misma trampa. Modi viaja a China principalmente para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai en Tianjin. Pero la OCS es en gran medida una iniciativa china, e India -la única democracia establecida entre sus filas- no la ha tratado como una prioridad. El año pasado, Modi se saltó la cumbre de Astana, capital de Kazajstán, y en 2023, cuando India ocupaba la presidencia rotatoria, redujo la cumbre a un formato virtual. La decisión de Modi de asistir este año probablemente se deba más a una señal de conciliación con China que a la OCS.

China no ha dado a India ninguna razón para pensar que esta vez será diferente. Al contrario, cuando India llevó a cabo ataques selectivos contra campos terroristas paquistaníes en mayo -en respuesta a un brutal ataque contra turistas en la parte de Cachemira administrada por India-, China prestó a Pakistán un apoyo fundamental, incluidos datos de radar y satélite en tiempo real. Además, China ha confirmado recientemente sus planes de construir la mayor presa del mundo junto a la frontera india, una empresa que tendrá graves consecuencias ecológicas y para la seguridad nacional de India.

El apaciguamiento nunca ha domado a las potencias revisionistas; más bien las ha envalentonado. Al permitir que China se beneficie de los mercados indios mientras va minando su soberanía y seguridad, Modi ha transmitido que India, a pesar de su enorme peso económico y estratégico, está dispuesta a ser tratada como un felpudo. Modi sólo podrá salvaguardar los intereses y la integridad territorial de India con una estrategia firme que se enfrente a la coerción china con la determinación india.

(*) Brahma Chellaney, profesor emérito de Estudios Estratégicos en el Centro de Investigación Política de Nueva Delhi y miembro de la Academia Robert Bosch de Berlín, es autor de Water, Peace, and War: Confronting the Global Water Crisis (Rowman & Littlefield, 2013). / Project Syndicate