El Índice de Presencia Internacional (IPI) de Gorman Lee es una herramienta que mide la relevancia, el tono y la categoría en la que se inscriben todas las menciones a la Argentina en los doce medios de comunicación más influyentes del mundo. Este trabajo de análisis y catalogación, que se extiende desde enero de 2025 hasta hoy, permite observar no solo en qué contexto es mencionado nuestro país, sino bajo qué luz lo hace.

Entre los treinta subtemas en los que se categorizan estas menciones, uno de los más interesantes es el de la Argentina como modelo político y económico. Esta categoría agrupa las menciones en las que el país es utilizado por la prensa internacional como caso de referencia para interpretar procesos políticos y económicos más amplios, ya sea como ejemplo, advertencia o comparación.

Durante 2025 la Argentina fue mencionada como modelo político y económico en 94 ocasiones. Esto la convierte en la quinta categoría con más piezas de todo ese año e incluso logró superar temas estructurales como Energía, minería y agro (con 79 menciones) o Política cambiaria e inflación (con 77).

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En todas las piezas de este subtema la Argentina se integró al debate como caso de referencia en discusiones ideológicas sobre reformas económicas, populismo, liberalismo o ajustes estructurales. Concretamente, lo que el experimento político radical encarnado por Javier Milei representó para otros sistemas políticos y siempre bajo una serie de preguntas muy específicas: ¿son viables las políticas económicas de shock? ¿Es posible desmantelar rápidamente estructuras estatales de larga data? ¿Qué pasa cuando no se cuenta con el apoyo del Congreso?

El segundo rasgo que se desprende del subtema es una fuerte personalización. En la mayoría de los casos, el país se utiliza como modelo o ejemplo a través de la figura del Presidente. Las notas tienden a presentar la experiencia argentina como parte de un fenómeno más amplio: el surgimiento de liderazgos disruptivos o antipolítica. Este rasgo no es exclusivo de este subtema: durante el año pasado la imagen internacional de la Argentina estuvo más ligada a la figura de Javier Milei que al rol del país como actor geopolítico o económico con peso propio.

Pero en los primeros tres meses de 2026, las menciones a la Argentina como modelo político y económico muestran dos variaciones interesantes respecto al mismo periodo del año pasado.

Para empezar, la cantidad de menciones donde la Argentina sirve de referencia en debates ideológicos se redujo un 25%, de 36 piezas a 27. Acá parece jugar la convergencia de dos factores: una razonable baja en el interés que despierta el experimento libertario, junto con un claro aumento de la exposición internacional del país (Davos, Consejo para la Paz, el conflicto con Irán, etc). De hecho, las menciones del subtema Posicionamiento geopolítico que agrupa las menciones en ese contexto crecieron aproximadamente un 520% entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026.

Pero la variación más importante se registra en la distribución por tono. Durante los primeros tres meses de 2025, las referencias a la Argentina como modelo político y económico en estos medios influyentes fueron 69% neutras, 19% positivas y solo 11% negativas, mientras que un año después las referencias negativas treparon al 56%, las neutras bajaron al 33% y las positivas al 11%. Esta fluctuación parece ser producto de un cambio en la forma en que la prensa internacional utiliza el caso argentino como referencia. Si durante 2025 el país era presentado principalmente como un experimento político que despertaba interés, en 2026 comienza a ser evaluado en función de sus resultados concretos.

Hacia adelante, la clave ya no estará en la originalidad del experimento, sino en la consistencia de sus resultados.

*Director de Análisis e Investigación en gormanlee.com