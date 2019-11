Barcesat analiza la situación sobre Bolivia: "No reconocer, no olvidar"

Dr. Eduardo S. Barcesat (*)

Frente al golpe de estado perpetrado por la minoría oligárquica-fascista, con la complicidad y encubrimiento del imperialismo, de fuerzas armadas, de seguridad y policiales, hay un solo camino para los pueblos y sus fuerzas políticas, sociales y sindicales. Ese principio de preservación de los logros y las conquistas populares, de la defensa del Estado de Derecho y del resguardo de sus instituciones, se expresa como EL PRINCIPIO DEL NO RECONOCIMIENTO, a los asaltantes del poder, a los que perdieron en la consulta popular que reeligió, sin fraude alguno, al Aymara EVO MORALES, su legítimo Presidente, acompañado por su digno y leal Vicepresidente, ALVARO GARCÍA LINERA.-

Ese PRINCIPIO DEL NO RECONOCIMIENTO es la única conducta legítima y digna. Es la que exigimos de las autoridades de los pueblos y gobiernos latino americanos, así como de todo el mundo; pero muy especialmente de los gobiernos de este continente Suramericano y del Caribe.-

Renunció Evo Morales: "Lamento este golpe cívico y de las fuerzas"

No los reconocemos; resistiremos a los golpistas; no habrá relaciones diplomáticas frente al gobierno usurpado; no habrá comercio ni intercambio, no se cruzarán fronteras, hasta que los golpistas se den cuenta que son la nada, que sus voces no son escuchadas, que sus palabras serán inaudibles, que sus mandatos no serán acatados, que sus cuerpos de usurpantes ni sombra proyectan; que han perdido, las bestias institucionales, en todos sus caracteres, la condición humana.-

Así volverán los pueblos y sus legítimos representantes. Así volverá la representación del pueblo; así volverán la vida digna, la libertad, la igualdad y la fraternidad.-

(*) Profesor Titular Consulto, Fac. de Derecho; UBA Convencional Nacional Constituyente (año 1994)