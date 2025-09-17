Cómo maximizar el impacto socioeconómico de la innovación

En la Argentina, las startups se destacan por su capacidad innovadora, agilidad y enfoque disruptivo: el 53% de las empresas innovadoras es pequeña. Sin embargo, enfrentan limitaciones significativas para validar tecnológicamente sus desarrollos, especialmente en el sector biotecnológico, que representa más del 60% de estas iniciativas.
En contraste, las grandes empresas poseen infraestructura, equipos y redes comerciales consolidadas, aunque presentan bajo dinamismo innovador y una reducida inversión en investigación y desarrollo. Además, muestran una capacidad instalada ociosa relevante, cercana al 42% en la industria manufacturera.
Esa capacidad ociosa representa una oportunidad, si se pone a disposición del ecosistema de innovación. Facilitar el acceso a infraestructura y bienes de capital reduce el riesgo de los nuevos emprendimientos tecnológicos, permitiendo validar rápidamente sus desarrollos.
Clonar genes y expresar proteínas será una revolución en la medicina
La sinergia en estas colaboraciones nutre a las empresas de una mentalidad innovadora, nuevas tecnologías y conocimiento. Por lo tanto, este tipo de estrategias podría disminuir los riesgos y mejorar los índices de sostenibilidad de los procesos de innovación, potenciando el agregado de valor sobre la utilización tradicional de las capacidades operativas existentes y favoreciendo la diversificación productiva.
La innovación abierta aparece como estrategia clave: promueve vínculos colaborativos entre grandes empresas y startups, apalancando fortalezas y compensando debilidades.
Estos procesos impulsan el codesarrollo de soluciones, fomentan la transferencia de conocimiento y dinamizan la economía del conocimiento. Cabe destacar el rol estratégico de las instituciones académicas como articuladoras de ecosistemas de innovación tecnológica. La construcción de entornos colaborativos y ágiles, orientados a resultados, acelera la transformación de proyectos científicos en soluciones aplicadas al mercado.
El modelo de trabajo combina dos etapas: preincubación con vinculación temprana a empresas, e incubación en laboratorios con asesoramiento técnico y mentorías especializadas"
La validación temprana de la oferta de valor, impulsada por el codesarrollo, es clave para optimizar las inversiones en investigación y desarrollo y asegurar la sostenibilidad de las startups.
En ese marco, una iniciativa que apunta a cerrar esa brecha entre startups de base científico-tecnológica y corporaciones que buscan integrar innovaciones a su negocio es el programa IUD-Evolution, desarrollado por el Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico (IUDPT).
Propone un modelo de innovación abierta que vincula startups biotecnológicas con empresas consolidadas. El objetivo es facilitar la validación temprana, técnica y comercial de productos mínimos viables, mediante procesos más ágiles, inclusivos y costo-eficientes.
El modelo de trabajo combina dos etapas: preincubación con vinculación temprana a empresas, e incubación en laboratorios con asesoramiento técnico y mentorías especializadas.
Las empresas aportan capacidad instalada, conocimiento del sector y redes comerciales, mientras que las startups contribuyen con innovación, talento y tecnologías emergentes. A la fecha, el programa cuenta con 15 empresas patrocinadoras y ocho startups participantes.
Robustecer los procesos de vinculación y transferencia tecnológica resulta esencial para que el conocimiento generado en instituciones científicas y académicas llegue tempranamente al sector productivo, optimizando la apropiación de los esfuerzos institucionales realizados en I+D.
Esto permitiría maximizar el impacto socioeconómico de la innovación, impulsar la diversificación productiva y generar soluciones tecnológicas sostenibles a escala nacional.
*secretaria de Ciencia y Tecnología del Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico (IUDPT)