Cuando faltaron a la clase de táctica y estrategia

La política siempre debe tener su condimento estratégico. Es parte de todo análisis y cualquier acción que se realice con sentido táctico debe tener en cuenta su correlato en lo estratégico. De manual Kapelusz de escuela primaria.

Hay acciones que satisfacen en el momento y causan enormes daños en los tiempos futuros.

Este introito tiene que ver con el año 2017 y el trámite de desafuero de Julio De Vido como diputado de la Nación. Donde con espíritu táctico (oportunista y mala leche podría también llamarse) el bloque peronista oficial de diputados nacionales dejo solo a un ministro para que “las fieras se ensañen con él”.

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Hoy De Vido sufre las consecuencias de lo que se votó el 25 de octubre 2017 ya que ese desafuero aprobado “por unanimidad” fue el comienzo para que la justicia (injusta y sin vendas en los ojos) entendiera que tenía vía libre para someterlo a cualquier escarnio. Muchos de quienes aprobaron esa decisión hoy deben estar arrepentidos por haber sido parte de un clima de época y ceder a la tentación de “quedar bien” por un rato creyendo que con eso se compraban los plácemes del poder. La táctica les vino bien poco tiempo. La falta de estrategia hoy complica al peronismo.

Mientras las autoridades del bloque del Frente para la Victoria hacían una conferencia de prensa donde destacaban como un logro (que no fue tal) la “organicidad del bloque” para no bajar al recinto a defender a un colega al que le pedían el desafuero, la Cámara reunida lograba 176 votos a favor para sentenciar a De Vido y como hubo una sola abstención y no existieron votos en contra, el resultado se consideró “unánime” y asi quedará para la historia, por que el bloque peronista oficial que debía haber concurrido al recinto, dar el debate, pelear con todo para evitar la injusticia de un desafuero nacido del odio político y luego votar en contra, prefirió hacer una conferencia de prensa, plantear que no participaría en la sesión y eso sí, ¡denunciar con mucho coraje que “no vamos a convalidar con nuestra presencia este hostigamiento, esta persecución contra un compañero”.

De Vido no tiene quien lo defienda: renunciaron sus abogados

Claro, la persecución se estaba dando a metros de donde estos corajudos hacían sus declaraciones.

Pero no dudaron en denunciar que “hay un plan de persecución de opositores y que existe un grupo de jueces y fiscales que siguen instrucciones del Poder Ejecutivo nacional”. Y con estas estruendosas palabras se quedaron afuera de una sesión donde el odio antiperonista se hacía carne en la figura del mejor ministro que tuvo la Argentina desde 1983 en adelante y le votaban el desafuero luego de que muchos oradores vomitaran sus discursos donde primaba el intento de desprestigiar al peronismo y al gobierno (2003/2015) más que hablar de De Vido.

Pero claro, no hubo voces que opusieran otro relato porque la craneoteca dirigencial dijo que no iba “a convalidar con su presencia” esas cosas. Cosas que por supuesto ocurrieron igual y mucho peor, al no tener contestación desde el peronismo.

El desafuero fue aprobado, lógicamente con votos del Pro y aliados provinciales y de legisladores afines pero también con las presencias del Frente Renovador, del Frente Amplio Progresista (allí olvidó su progresía y se sumaron al “descuartizamiento contra De Vido), de los diputados del Frente de Izquierda, algunos justicialistas independientes como Héctor Daer, Guillermo Snopek y el hoy gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto y el voto solitario desde el Frente para la Victoria de la rionegrina María Emilia Soria quien en verdad planteó que el desafuero era una jugada política del macrismo, pero como “se ajustaba a derecho” lo acompañaba con su voto.

Entre las presencias que aprobaron esa “condena institucional” hubo nombres famosos como los de Sergio Massa, Felipe Solá, Cecilia Moreau, Marco Lavagna, Alcira Argumedo, Margarita Stolbizzer, Ignacio de Mendiguren, Victoria Donda, Nicolás Massot entre otros.

Es importante apreciar que muchos de estos nombres son los que hoy están buscando un lugar en el peronismo o con el peronismo para construir una oposición a Milei. Que por supuesto hay que hacerla y sin bolillas negras pero sabiendo con qué bueyes aramos y que te pueden dejar en la estacada en cualquier momento.

De Vido sufre un ensañamiento deliberado de la Justicia y de quienes como funcionarios a cargo de las prisiones deben velar por la salud de los detenidos. Su estatura moral ante los verdugos cotidianos es encomiable pero su salud no sabe de respuestas éticas y corajudas y se deteriora por carencia de atención adecuada.

Son canallas quienes lo someten a este calvario y tienen cierta responsabilidad en este presente amargo para el ex ministro, aquellos que eligieron dejarlo solo aquel día del desafuero y un poco más los que siendo peronistas, votaron en su contra.

La condena de Julio De Vido se sostiene en la figura de partícipe necesario de administración desleal “por omisión”. O sea que su castigo penal es por suponer que no controló la conducta de terceros que debían controlar. Esa criminalidad “por no supervisar actos ajenos” es muy extraña como aplicación en la juridicidad argentina.

Parece ser que solo se les aplica a peronistas como De Vido y Cristina Kirchner ya que, no es habitual privar de la libertad bajo la invocación de esa construcción jurídica.

* Diputado Nacional mc – Río Negro