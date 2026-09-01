Descomposición del Fenómeno Milei

escribe Oberdán Rocamora

Redactor Estrella, especial

para JorgeAsisDigital.com

El desvarío de la reelección peligra.

Problemática transversal, objetivo altivamente prioritario para los deberes hogareños del cuarto Premier, el Peronista Originario Diego Santilli, el Bermellón, producto finamente elaborado por el académico Hugo Franco, el Trucho.

Paladín de la inocencia fiscal, guapo de la ficha limpia, Santilli fatiga comunicaciones cotidianas con los gobernadores de rosca floja. Necesita explícitamente asegurar, a cambio de respetables mangos, los votos que no le alcanzan para eliminar las PASO, al menos por una miserable vez. En todo caso, si las primarias abiertas se realizan, no deben ser obligatorias.

Una encuesta midió a Massa y a Kicillof para determinar quién tendría un mejor resultado en el balotaje con Milei

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los libertarios detestan que la inutilidad estructural de las PASO sirva para acomodar escenográficamente la alternativa exclusiva del peronismo con la billetera del estado.

Hasta el cierre del despacho el peronismo cuenta con dos candidatos frontalmente lanzados. Axel, el Gótico, gobernador de la Provincia del Pecado, y el senador Sergio Uñac, el Disruptivo Normal, que gestionó San Juan y es antagonista cultural del Fenómeno Milei que tiene incluso la misma edad.

Asoman aparte los amagues contenidos del otro Sergio, el Profesional. Y es otro enigma Gerardo Zamora, el Ambidiestro, vacilante ante la obsesión de los suyos que quieren presentarlo en campaña.

Victoria, traicionada, y los relativos outsiders

El esquema se complica por las tres proyecciones destinadas a serruchar votos y profundizar la descomposición de la derecha cruelmente extrema del Tertuliano.

La señora Victoria Villarruel, La Cayetana (por Álvarez de Toledo), es la vicepresidente traicionada que diseña su apasionante delirio electoral con sectores categóricos de la derecha católica identificada con el nacionalismo romántico, presente siempre entre los aledaños culposos de las Fuerzas de Seguridad y de la Defensa.

Dos factores que Milei comprometió en templos televisivos que iban a ser destinados a la conducción de Victoria, la “especialista”.

Pero después del Pacto de Acassuso los ministerios se repartieron entre la fórmula derrotada.

La señora Patricia Bullrich, la Montonera del Bien, se quedó con Seguridad.

Y Luis Petri, el Carucha, escudero hoy diputado, para amargura de Alfredo Cornejo, el Áspero, pretende gobernar Mendoza.

Figuran también los outsiders capacitados, aunque relativamente ficticios.

Jorge Brito, el Banquero, y Daniel Hadad, el Fenicio, empresarios independientes que con la simple presencia repotencian la picada de boleto del Círculo Rojo hacia Milei. Por los modos precariamente bruscos de su estilo autoritario de liderazgo.

Día 996: Qué quiere Peter Thiel

Consta que Hadad le anticipó al Tertuliano, en Olivos, que si se proclamaba candidato de verdad, iba a ser el primero en saberlo.

Junto al caos entretenido de la superstición del peronismo, el Banquero y el Fenicio provocaron el retroceso grotesco en chancletas de los descompuestos libertarios que diseñan, supone el Tertuliano, “el mejor gobierno de la historia”. Redujeron el fantasma de la inflación y rescataron a 14 millones de argentinos de la pobreza (y a tres millones de la indigencia).

Elevado concepto de la propia fuerza y del poder de sí mismo.

El Tertuliano maltrata impunemente al 96 por ciento del periodismo ensobrado, “mierdas humanas” que suelen inspirarse en datos institucionales que en la plenitud de la descomposición, Milei, como Fenómeno, en defensa propia no puede aceptar.

El Toto para la “justicia social”

En la siniestra incertidumbre queda el motivo oscuro por el que Luis Caputo, Virgencita, el Toto, comunica en conferencia de prensa los miles de créditos fraternales anclados en la “justicia social”, con fondos previsionales.

Variante libertaria del Plan Platita que Virgencita expone sin asumirla. Carecen de los escrúpulos de los peronistas para plantarlo.

Los créditos confirman que la morosidad popular no tiene un pepino que ver con la facilidad de tratar el dilema como sumatoria de litigios vulgares “entre privados”.

En adelante la morosidad popular es otra cuestión del estado que el Topo llegó para destruir desde adentro, corrosivamente munido de la motosierra ideológica que culmina metiéndose, por pragmatismo, en el rincón de los objetos muertos.

Final con la Sedova

El esquema registra superior complejidad desde la izquierda, que se expande a través de la ostensible valoración de la señora Myriam Bregman, Natalia Sedova, revolucionaria sobriamente formada que suele deslizarse con eficacia entre la Pajarera del parlamento o la multiplicidad de la televisión.

Sedova trata de seducir a los disciplinados militantes de La (Agencia de Colocaciones) Cámpora, organización con fines de lucro que mantiene, como máxima conducción, a la Doctora, rigurosamente enternecida cuando la revolucionaria explica que no admite que los peronistas no reclamen furiosamente por su libertad.

La Doctora se encuentra en la estancada monotonía de la prisión domiciliaria por la concepción excesivamente recaudatoria del poder que tenía el extinto Néstor, el Furia, “compañero de vida”.

La Agencia comparte la apertura por Sedova mientras profundiza las diferencias con Axel, el refinado producto creado para la Provincia del Pecado por la Doctora, que se sorprende de pronto porque Axel la combate con atisbos dolorosos de ingratitud.

Consecuencia de la deplorable elección legislativa de Axel en 2021, cuando sin instrumentos propios permitió que le impusieran, como Premier, a Martín Insaurralde, el Jésico, que concluiría lúdicamente en el Mediterráneo la epopeya de su intervención en el yate “Bandido”.

Se aguardan días inciertos en el peronismo. Entre las vacilaciones y los deseos pasionales de fraccionar, para comenzar de nuevo, aunque sea interpretado como otra manera escasamente elegante de jugar para el Premier Santilli.

Para extender, en efecto, la descomposición del Fenómeno Milei.

Explícita forma de colaborar con quien retrocede sin ya nada en común con aquel arrebatado que gritaba desde la banqueta de Intratables, bajaba línea a los alaridos y ahora preside el Gobierno de Consultores que se obstina en permanecer mientras ataca, acaso para atenuarse, a las mierdas humanas con saña infernal.