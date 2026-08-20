El arte no es el arte, es otra cosa

Si hay alguien aquí a quien aún no he insultado, le pido disculpas

(Johannes Brahms)



El arte tiene la posibilidad de decir algo sobre lo real. Aquello que allí se dice puede o no con-decir con lo cotidiano, lo que vemos todos los días, en todos lados. Martin Heidegger veía en el arte una manera de descubrir la realidad. Es decir, un florero no es un florero hasta que no ha pasado por el pincel de Manet, una pipa no es una pipa.

Así como la filosofía occidental nace del asombro del ser humano ante la inmensidad incólume del mundo, el arte surge de la fascinación que produce la pretensión de realismo en la creación de imágenes. El arte son las pruebas, el testimonio fidedigno de algo de lo real que ocurre en su reproducción, algo que viene desde otro lado.

La superposición de imágenes en la obra de Jazmín López termina dando cuenta de algo que ocurre en el “momento”, los espejos permiten que cada encuentro con la obra sea único, y que, de alguna manera, cada espectador forme parte del origen del mundo.

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La filosofía en su versión original es al menos un discurso sobre el origen, y ese origen se da en un mundo. El arte que aquí se origina crea un mundo, lo transforma en algo distinto.

El arte no es el arte porque dice algo sobre otras cosas, comporta un concepto que lo convierte en algo ajeno, en un llamado que lo estaba esperando.

Así como la filosofía según Gilles Deleuze, el arte también crea conceptos, nuevas maneras de ver, diferentes formas de decir, o dice otras cosas sobre lo mismo. Cada momento frente a la obra es un acontecimiento, imprevisible, impredecible e irrepetible.

Graciela Montaldo y Jazmín López se encuentran en el marco de la muestra El origen del mundo para ver qué pasa cuando la crítica y la obra se rozan: qué se enciende, qué se corre de lugar.

Para Jazmín López su obra nace de la obsesión nuestra de dar testimonio de algo real, como si al representar produjéramos un objeto que es fidedigno a lo que había enfrente.

Como lo hace una huella digital: da fe, el dedo de alguien apretó tinta contra este papel. Como si eso nos volviera humanos o testigos solo si hay pruebas.

Lo que fascina a esta artista es pensar que la presunta “imperfección” de la pintura es exactamente igual a la de la cámara; ambas sólo dan cuenta de la intención de quien toma esa fotografía o pinta esa imagen, y nunca del objeto (sujeto) que se proponen representar.

Esos actos revelan inevitablemente la posición de quien los ejecuta: no sólo aquello que se quiso mostrar, sino aquello que se filtra de su mirada.

Es en la historia de las imágenes que ¨representan¨ cuerpos ¨femeninos¨ el lugar donde esa falla de la representación se vuelve visible y políticamente cargada. Así, queda plasmado más el deseo de quien “representa” que el de quien es retratado.

Para Jazmín López tanto los collages como el video de su muestra buscan poner eso en escena, a través del off del encuadre del video aparece el backstage de la filmación; a través del encuentro entre dos imágenes originalmente distantes se muestra la hechura.

Del mismo modo, al bloquear la entrada principal de la galería en la que se muestra la obra, y hacer pasar al que mira “por detrás de escena “, algo parecido ocurre: el recorrido mismo es a través del detrás de la escena. Al mostrar la hechura, el foco se vuelve sobre la que hace, ver quién hace, no lo que hace y eventualmente ahí encontrar algo más parecido a lo real.

Graciela Montaldo se propone pensar la idea de obra que hay en la muestra y proponer cómo recorrerla. Se trataría de ver, dentro de la obra, las formas de reapropiación no solo de la obra de Courbet, El origen del mundo, sino el trabajo de la artista con los collages para pensar lo que la obra de Jazmín trae de nuevo en cuanto a lenguajes estéticos y en cuanto a las interpretaciones de la historia del arte.

Fricciones se propone intervenir el espacio artístico desde el contacto, la resistencia; dos formas de pensar que se tocan sin fundirse. Una conversación que también es transformación: una vuelta a las preguntas que inspiran el arte, y al arte que le da origen a la filosofía.

Invitan la Galería Ruth Benzacar junto con el Centro de Hermenéutica de la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM. Actividad gratuita y abierta al público.

*Doctor, magíster y licenciado en Filosofía por la Université Paris Sorbonne; investigador en el Centro de Hermenéutica de la UNSAM