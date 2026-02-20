El colapso de la ficción global: por qué el orden mundial ya no puede sostener su propia mentira

FLORENCIA – Cuando la obra Rock 'n' Roll del difunto dramaturgo Tom Stoppard se estrenó hace 20 años, resultó profundamente personal para mí, que entonces era una estudiante en Cambridge investigando cine en Praga. Como una meditación sobre el choque entre el comunismo y el capitalismo en Checoslovaquia (hoy República Checa y Eslovaquia), se centraba en la confrontación entre la alta teoría y la realidad vivida de una manera que me conmovió profundamente. Dos décadas después, el reciente discurso del primer ministro canadiense, Mark Carney, en Davos, se sintió como la secuela.

Al afirmar sin ambages que "el orden basado en reglas se está desvaneciendo" y que estamos atravesando una "ruptura, no una transición", Carney ofreció una clase magistral de lo que él llama "nombrar la realidad". Durante casi cuatro décadas (desde la caída del Muro de Berlín), los responsables políticos occidentales han asumido que el orden internacional prevaleciente expandiría progresivamente su círculo de beneficiarios, limitando el poder mediante instituciones, mercados y marcos normativos. Pero Carney, un exponente principal de ese orden, ha desechado este guion.

Las "grandes potencias", señaló, están abandonando incluso "la pretensión de reglas y valores en favor de la búsqueda sin trabas de su poder e intereses". Las instituciones multilaterales que definieron la era de la posguerra están "bajo amenaza", y el secretario general de la ONU reconoció recientemente que su organización corre el riesgo de un "colapso financiero inminente". El famoso aforismo de Tucídides —"los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben"— se está convirtiendo nuevamente en la moneda de cambio de la geopolítica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El enfoque de MAGA hacia Europa no ha cambiado

La intervención de un ex banquero central (Carney dirigió anteriormente tanto el Banco de Canadá como el Banco de Inglaterra) sirve como cierre al breve período de dominio occidental incuestionable que se asocia más famosamente con la tesis del "fin de la historia" de Francis Fukuyama. Invocando el ensayo "El poder de los sin poder" del escritor checo convertido en presidente Václav Havel, Carney revivió una visión impactante de la batalla de ideas de la Guerra Fría.

Durante décadas, dijo a la audiencia de Davos, hemos estado "viviendo dentro de una mentira" (citando a Havel) bajo un sistema cuyo "poder no proviene de su verdad, sino de la voluntad de todos de actuar como si fuera cierto". Los sistemas perduran no simplemente por la fuerza, sino a través del cumplimiento ritual de los participantes ordinarios, como el verdulero que, "para evitar problemas", exhibe un cartel que dice: "¡Proletarios del mundo, uníos!". Suspendiendo su incredulidad, opta por la seguridad, siguiendo la línea del partido en lugar de confrontar al poder.

La referencia de Carney a Havel no fue un comentario histórico pintoresco. Nos instaba a abrir los ojos y reconocer que reemplazamos una mentira por otra tras la Guerra Fría. Las potencias medias del mundo han sido especialmente cómplices en la "ficción" de un orden global benigno. Durante décadas, países como Canadá, Japón y las economías avanzadas de Europa Occidental han optado por "dejarse llevar para llevarse bien" —aceptando la aplicación asimétrica de las reglas comerciales y tolerando excepciones legales para los estados poderosos— porque el cumplimiento compraba estabilidad.

"Sabíamos que la historia del orden internacional basado en reglas era parcialmente falsa", dijo Carney, "que los más fuertes se eximirían cuando les conviniera... y sabíamos que el derecho internacional se aplicaba con rigor variable dependiendo de la identidad del acusado o de la víctima". Al señalar la doble moral, articuló una verdad que el Sur Global siempre ha conocido.

Europa superpotencia

El discurso de Carney fue un recordatorio oportuno de lo que realmente sostiene a los sistemas económicos: la opción de participar de los involucrados. Su intervención destaca que todos debemos rechazar la nostalgia por un sistema basado en reglas que nunca cumplió plenamente sus promesas. Pero también debemos rechazar el cinismo sobre la cooperación en sí misma.

Dado que la batalla de la era de la Guerra Fría entre el capitalismo y el comunismo fue tanto una lucha entre sistemas de creencias como entre arsenales, los paralelismos con la actualidad son notables. En el siglo XX, los sistemas competían no solo por ventajas materiales sino también por legitimidad. La tarea era convencer a las poblaciones, gobiernos y élites de que su modelo era algo más que un guante de terciopelo para una coerción de puño de hierro a la antigua usanza.

La competencia de hoy no es menos ideológica, aunque esté menos articulada. Las pretensiones hegemónicas de los estados poderosos, la militarización de la interdependencia y la erosión de las normas compartidas confirman que las viejas certezas se han disuelto. Es por eso que Carney no ha pedido una reencarnación de los bloques del siglo XX, sino un rechazo lúcido de la complacencia —una negativa a ser el verdulero que participa resignadamente en la mentira.

Más que un discurso político pragmático, la intervención de Carney lanzó el desafío de reemplazar las mentiras por la verdad, la pretensión por la autenticidad, y una arquitectura económica global de "fortalezas" y "muros" por una de "geometría variable... diferentes coaliciones para diferentes temas".

La diplomacia de medias de seda de Rubio

Como Havel y Stoppard comprendieron, los sistemas caen primero en el reino de las creencias. La cultura, no la política, es lo que finalmente socava el dogma. Lo que todos los sistemas tiránicos comparten, nos recuerda Carney, es "la participación de personas comunes en rituales que privadamente saben que son falsos". En consecuencia, la "fragilidad de tales regímenes proviene de la misma fuente", de modo que "cuando incluso una sola persona deja de actuar... la ilusión comienza a resquebrajarse".

Carney ha subido al escenario internacional como esa persona, proclamando el fin del "fin de la historia". Para mí, se siente como Praga de nuevo: ¿Puede el final de una ficción reconfortante convertirse en el comienzo de una verdadera emancipación?

(*) Antara Haldar, profesora asociada de Estudios Jurídicos Empíricos en la Universidad de Cambridge, es profesora visitante en la Universidad de Harvard e investigadora principal de una subvención del Consejo Europeo de Investigación sobre derecho y cognición.