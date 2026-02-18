La diplomacia de medias de seda de Rubio

BERLÍN – ​ Napoleón se burló de su ministro de Asuntos Exteriores, el príncipe Talleyrand, llamándolo "de la merde dans un bas de soie" (mierda en una media de seda). Esa ocurrencia me vino a la mente al ver al ministro de Asuntos Exteriores de Donald Trump, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dirigirse a la Conferencia de Seguridad de Múnich de este año.

El año pasado, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, voló a Múnich para reprender a los líderes europeos en sus propias narices, atacando las políticas de inmigración de la Unión Europea, las regulaciones contra el discurso de odio y los esfuerzos por mantener a la extrema derecha fuera del poder. Rubio es Vance en una media de seda. Transmitió prácticamente el mismo mensaje, esta vez envuelto en gasa diplomática.

En 2016, Rubio calificó a Trump de "estafador" a quien no se le podían confiar los códigos nucleares. Ahora Rubio se desempeña como el principal diplomático de Trump, y acaba de presidir, sin protestas, la caducidad del último acuerdo restante que limitaba las armas nucleares rusas y estadounidenses.

La auto-traición de Rubio ha sido tan completa que equivale a una cualificación profesional. En el Washington de Trump, haber tenido principios y haberlos desechado públicamente es una prueba más fiable de servilismo que no haberlos tenido nunca.

En Múnich, Rubio saturó su discurso de una reafirmación performativa. Estados Unidos y Europa "pertenecen juntos". Sus destinos están "entrelazados". Estados Unidos desea una "alianza revitalizada" y una "Europa fuerte". Pero lo que mantiene unido a Occidente, según su relato, no son las instituciones compartidas, ni un compromiso común con el Estado de derecho, ni la arquitectura de posguerra de tratados y cooperación multilateral. Es “una historia compartida, fe cristiana, cultura, herencia, idioma, ascendencia y los sacrificios que nuestros antepasados ​​hicieron juntos”.

Las palabras clave aquí son "fe cristiana" y "ascendencia". Rubio definió el vínculo transatlántico no como una alianza política, sino como un linaje civilizatorio: un parentesco arraigado en la religión y la consanguinidad. "Siempre seremos hijos de Europa", afirmó, una formulación que presenta la relación no como un contrato entre iguales soberanos, sino como un lazo familiar: heredado, no elegido, con una lealtad que surge de la biología, no de principios y objetivos compartidos.

EE.UU. quiere una Europa fuerte, pero que apoye la visión de Trump

Este no es el lenguaje de la OTAN. Es el lenguaje del "choque de civilizaciones" del difunto Samuel Huntington: la idea de que Occidente se define no por lo que cree, sino por quién es; no por sus principios, sino por su linaje y su fe. Es una fórmula que construye un muro imaginario alrededor de la Europa cristiana y su diáspora, y deja fuera a los ciudadanos musulmanes de Europa, las tradiciones seculares de la República Francesa y las realidades multiconfesionales de la vida europea moderna.

La promesa de Rubio de un futuro "tan orgulloso, tan soberano y tan vital como el pasado de nuestra civilización" delata la realidad. El futuro que describe no es una visión de algo por construir. Es el pasado proyectado hacia adelante: la nostalgia disfrazada de meta.

Así pues, lo que se escondía tras la seda era la misma letanía que Vance pronunció el año pasado, ahora expresada con mayor educación: Europa ha externalizado su soberanía a instituciones multilaterales. Europa es prisionera de un "culto al clima" que empobrece a sus ciudadanos. La inmigración masiva amenaza con la "borradura de la civilización".

Por supuesto, la "borradura de la civilización" no es una descripción neutral del cambio demográfico. Es el vocabulario de la extrema derecha europea, obsesionada con el "gran reemplazo" de la población blanca. En Múnich, Rubio confirió la legitimidad del gobierno más poderoso del mundo a una narrativa que enmarca la inmigración no como un desafío político que debe gestionarse, sino como una amenaza existencial para la supervivencia de la civilización occidental; un enfoque que la sitúa fuera del alcance del compromiso o la moderación democrática.

El refinamiento de Rubio hizo que la frase fuera más peligrosa, no menos: expresada en el lenguaje de la preocupación compartida por el futuro de Europa, sonaba casi solícita, como si la administración Trump simplemente intentara salvar a sus aliados de un peligro que, por demasiado educados, no mencionaran. Pero el efecto es reducir el margen para la cooperación pragmática en materia de asilo, movilidad laboral e integración —la verdadera labor que deben realizar los gobiernos europeos—, a la vez que otorga a los partidos nacionalistas europeos un respaldo que difícilmente podrían haber imaginado antes de Trump.

El uso informal por parte de Rubio de la expresión despectiva "culto al clima" también merece atención, no por lo que dice sobre la política climática, sino por lo que revela sobre la vacuidad de sus referencias al glorioso futuro que su jefe afirma estar construyendo. La política climática es, por definición, una inversión en el futuro, quizás la más trascendental que cualquier generación pueda hacer. Llamarlo culto y desestimar los esfuerzos de mitigación del clima como un engaño religioso es una manera espectacular de decir que no vale la pena invertir en la habitabilidad futura del planeta.

En plena disputa con EE.UU, Europa reacciona y pide respeto

Además, la agenda de Rubio contaba una historia distinta a su retórica. El viernes, un día antes de su discurso, no acudió a la reunión del Formato de Berlín sobre Ucrania, un encuentro que incluía al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al presidente francés Emmanuel Macron, al canciller alemán Friedrich Merz y a los jefes de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la OTAN. Tras su discurso, voló a Bratislava y Budapest para visitar a Robert Fico, de Eslovaquia, y a Viktor Orbán, de Hungría, los dos líderes de la UE más afines a Rusia, a quienes Trump ha cortejado como aliados ideológicos y a quienes recientemente recibió en Mar-a-Lago.

Así pues, mientras Rubio decía a su audiencia en Múnich que Estados Unidos quiere una "Europa fuerte", apoya públicamente a líderes que se han dedicado a atacar las instituciones europeas desde dentro, vetar la acción colectiva y cultivar vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin. Al ser presionado sobre Ucrania en la entrevista posterior al discurso, Rubio dejó escapar una frase reveladora: Estados Unidos quiere un acuerdo con el que Ucrania pueda "vivir" y que Rusia pueda "aceptar". La asimetría es el punto clave. Se espera que Ucrania resista; se espera que Rusia esté satisfecha.

Rubio no voló de Múnich a Bratislava y Budapest para fortalecer la alianza transatlántica. Fue a demostrar qué Europa prefiere Estados Unidos: no una Europa de defensa colectiva y soberanía compartida, sino una Europa de gobiernos que desafían a la UE, cortejan al Kremlin y la llaman soberanía.

Rusia y China estuvieron ausentes del discurso de Rubio. Los enemigos que identificó no fueron las grandes potencias autoritarias, sino la inmigración, la política climática y el multilateralismo que ha regido la alianza occidental desde 1945.

Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China, aprovechó con entusiasmo esta oportunidad, argumentando que "ciertos países" que socavan la cooperación multilateral y reviven una mentalidad de Guerra Fría son los principales responsables de la disfunción global actual; una reprimenda que habría sido más difícil de pronunciar si Rubio no hubiera descartado el orden institucional de posguerra desde el mismo escenario.

Rubio no es Talleyrand. Mientras que Talleyrand sirvió a los intereses de Francia mientras reconfiguraba el equilibrio de poder en Europa, Rubio sirve a un presidente que confunde la demolición con la fuerza y ​​la nostalgia con la renovación. La media de seda suavizó el tono y halagó a la audiencia. Pero debajo yacía el mismo mensaje que Vance pronunció con dureza el año pasado: que Europa solo es útil si se somete, que la civilización occidental se define por la exclusión y que un futuro común solo está disponible bajo condiciones que garanticen que nunca lo habrá.

Stephen Holmes, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y becario del Premio Berlín en la Academia Americana de Berlín, es coautor (junto con Ivan Krastev) de The Light that Failed: A Reckoning (Penguin Books, 2019).