El MAGA endulzado de Marco Rubio

MUNICH – Tan pronto como el Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio se levantó para dirigirse a la Conferencia de Seguridad de Múnich de este año, quedó en evidencia que la administración Trump pretendía cambiar su retórica hacia los aliados europeos de larga data de Estados Unidos. Mientras que el Vicepresidente JD Vance usó sus comentarios el año pasado para reprender e insultar a los líderes europeos, Rubio parecía ansioso por halagar. Después de rendir homenaje a la historia y la cultura europea – destacando varios logros, desde la Capilla Sixtina hasta los Beatles – reconoció que Estados Unidos es en sí mismo un hijo de Europa.

Todo sonaba muy agradable para los oídos europeos después de un año que había horrorizado a todos los comprometidos con la relación transatlántica. No solo la administración que representa Rubio ha acusado a Europa de invitar a la “erradicación civilizatoria”. Incluso ha amenazado con apoderarse de Groenlandia, el territorio soberano de un compañero miembro de la OTAN (Dinamarca). ¿Estaba Rubio señalando un cambio?

Por el contrario, después de que los aplausos se apagaron, pronto quedó obvio que el mensaje básico de la administración Trump sigue siendo el mismo. Tanto en su sustancia como en su perspectiva sobre el mundo, el discurso de Rubio reveló un profundo abismo entre la administración Trump y los europeos en la sala. Notablemente, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania se mencionó solo de pasada, y sin apenas una insinuación de crítica al Presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, con bajas alrededor de 1.2 millones, una línea de frente que se extiende 1,200 kilómetros (746 millas), y más de 400 drones de ataque rusos apuntando a la infraestructura ucraniana y centros civiles la semana anterior, uno pensaría que el espectáculo de horror que se desarrolla en el flanco oriental de la OTAN merecería alguna mención.

La amenaza que representa Rusia es una preocupación dominante para los europeos, porque reconocen que la defensa de Ucrania hoy es vital para la seguridad europea mañana. Para la administración Trump, sin embargo, el tema ni siquiera merece mención. En términos de percepciones básicas de amenazas, el abismo entre EE.UU. y Europa difícilmente podría ser más amplio.

Antes de elogiar la cultura y la historia europea, Rubio delineó la versión MAGA, de espejo de casa de diversiones, de los eventos que llevaron al momento presente. Las décadas desde el fin de la Guerra Fría se basaron en una “ilusión peligrosa” y una “visión dogmática de comercio libre y sin restricciones”, argumentó. El “orden global basado en reglas” es un “término sobreutilizado” que ignora las lecciones de 5,000 años de historia humana y ha impulsado a demasiadas sociedades a “apaciguar a un culto climático”.

No es secreto que el “orden basado en reglas” es un cuco MAGA. Otro miembro de la administración Trump presente, Elbridge Colby, el nieto del director de la CIA de Richard Nixon, William Colby, notó con satisfacción que había oído el término mencionado solo una vez en una reciente reunión ministerial de la OTAN.

Obviamente, ningún europeo fuera de los márgenes políticos más extremos del continente comparte esta actitud. Entendemos que el orden global basado en reglas nunca fue perfecto, y que cualquiera inclinado a listar sus fallos y deficiencias puede hacerlo fácilmente. Pero también sabemos que sus logros después del último conflicto sangriento entre grandes potencias han sido casi milagrosos.

Durante el período de décadas de relativa paz y estabilidad después de la Segunda Guerra Mundial, la población global se triplicó, la expectativa de vida se duplicó y la economía mundial creció 15 veces. Fue el período más largo sin una guerra entre grandes potencias desde el fin del Imperio Romano. Simplemente no se puede negar que las redes de reglas, normas y acuerdos globales fueron un factor clave para hacer esto posible.

Tampoco hay duda de que el orden basado en reglas está bajo una amenaza severa. La invasión de Rusia a Ucrania fue una violación flagrante de una de sus reglas más fundamentales: el respeto a la integridad territorial. De manera similar, China ha ignorado juicios internacionales concernientes a sus reclamos territoriales en el Mar del Sur de China, y la administración Trump ha violado reglas y normas con alegre abandono. Además de despreciar a las Naciones Unidas y lanzar una guerra comercial contra todo el mundo, ha roto numerosos acuerdos internacionales y retirado a EE.UU. de organismos internacionales que supervisan todo, desde la salud global hasta el cambio climático.

Por el contrario, los europeos creen que vale la pena preservar lo que queda del orden basado en reglas. De hecho, están tomando medidas para fortalecer muchos de sus pilares centrales. Eso es lo que tratan los nuevos acuerdos de libre comercio de la Unión Europea con el bloque Mercosur de América del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la India. Además, los europeos se están uniendo a otros para mantener el progreso global en la lucha contra el cambio climático y la mitigación de amenazas a la salud.

Europa no tiene interés en un mundo sujeto a los caprichos caprichosos de los poderosos, donde los derechos no tienen significado porque los vulnerables siempre pueden ser arrojados a los lobos. Los comentarios de Rubio no llegaron tan lejos, pero declaraciones de otros en la administración Trump sí lo han hecho. El principal diplomático de América puede haber ofrecido una presentación más amable y gentil que la que habría dado su maestro, pero el mensaje era el mismo. La división transatlántica se ha vuelto masiva, y todavía se está ampliando.

(*) Carl Bildt es un ex primer ministro y ministro de relaciones exteriores de Suecia.

