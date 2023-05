El impulso de la investigación clínica en Argentina

La investigación clínica es crucial para el bienestar social y el desarrollo de la medicina. Mi primer contacto en este campo fue hace 25 años, al notar la necesidad de nuevos tratamientos para pacientes insatisfechos con la medicación disponible.

En los últimos años se han experimentado importantes avances en materia de investigación clínica, con investigadores y profesionales de la salud comprometidos en la búsqueda de soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además, la investigación clínica brinda grandes beneficios en el país: genera nuevas soluciones de la salud para los pacientes, brinda formación a los profesionales de la salud y genera empleo directo e indirecto.

La inversión en investigación clínica creció 130% y se duplicó la cantidad de expertos en los últimos 5 años

Según datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación las empresas dedicadas a investigación clínica en Argentina invirtieron 41.134 millones de pesos en actividades de I+D durante 2021. Además, la inversión en investigación clínica creció 130% y se duplicó la cantidad de expertos en los últimos 5 años. Un panorama muy positivo ya que uno de los indicadores más importantes que tiene un país para promover el desarrollo y bienestar en su población es la inversión que realiza en ciencia y salud.

Otro punto clave es que fomenta la colaboración entre instituciones académicas, hospitales y laboratorios en Argentina permitiendo el intercambio de conocimientos entre expertos, impulsando la generación de nuevas ideas y proyectos conjuntos repercutiendo en el progreso científico en el país y estableciendo una base sólida para futuras investigaciones y descubrimientos.

He sido parte de más de 100 investigaciones clínicas y presencié como se han vuelto más complejas y exigentes para los profesionales que formamos parte. Ser parte de una investigación clínica siempre es un plus: se utilizan equipos que son más sofisticados que las mediciones habituales y nos permite a los profesionales entrenarnos en su uso, lo que además es beneficioso para el paciente ya que mejora la atención, siendo más personalizada. Aunque existe la probabilidad de que la medicación en estudio no sea lo efectiva o segura que uno esperaría o que el paciente pueda recibir placebo; en general los pacientes pueden beneficiarse con el seguimiento y atención médica que reciben durante la investigación.

Existe un gran potencial e impacto de la investigación clínica en el crecimiento y desarrollo del país

Es importante aclarar que todas las intervenciones durante el período que dura el estudio clínico (tanto la asistencia médica como las medicaciones) son gratuitas para el paciente y también para su obra social.

En Argentina existe el consentimiento informado, bajo el cual se brinda a la persona toda la información necesaria de manera clara y comprensible para que pueda tomar una decisión libre y voluntaria sobre su participación. Es nuestro deber responder a todas y cada una de las dudas que tengan los pacientes y explicitar lo más posible, asegurándonos de que estén claros todos los puntos y que quienes deciden participar en protocolos de investigación entiendan que es una gran inversión de tiempo y relación personal médico-paciente. Además, es importante que los participantes sepan que en cualquier momento pueden retirarse del estudio si lo desean.

Actualmente Argentina se ubica en un plano muy competitivo con otros países. A pesar de que aún queda margen de mejora, es claro que existe un gran potencial e impacto de la investigación clínica en el crecimiento y desarrollo del país, convirtiéndolo de alto interés para patrocinadores e incluyéndolo con alta frecuencia en estudios de tratamientos innovadores y en todas las fases del desarrollo fármaco-clínico.

*Especialista en alergia en inmunología.