El liderazgo hoy es un tema de salud

Abril encuentra al año ya en marcha. Las agendas están completas y la rutina, que ordena, también impone una presión sostenida. En Argentina, este momento presenta matices propios. Si bien la incertidumbre macroeconómica parece haber cedido, la microeconomía desafía la competitividad de sectores industriales y de consumo, mientras la irrupción de la inteligencia artificial exige una transformación acelerada.

Desde mi rol en la formación de directivos, observo una constante: solemos debatir sobre estrategia, finanzas o tecnología, pero olvidamos que el liderazgo es, ante todo, una disciplina que se aprende y se entrena. Ser mejor líder no es solo acumular conocimientos técnicos; implica desarrollar la capacidad de gestionar el activo más crítico de cualquier organización: la energía y claridad mental de quienes toman decisiones. En este contexto, la salud no es un tema lateral; es la base de la sostenibilidad ejecutiva.

*El líder como regulador de tensiones. Liderar hoy exige más que lucidez intelectual; demanda resiliencia física y emocional. Ronald Heifetz, referente del Liderazgo Adaptativo en Harvard, sostiene que el rol del líder no es resolver todos los problemas, sino ayudar a la organización a atravesar transformaciones profundas. Esto implica sostener tensiones y movilizar a otros para cambiar modelos mentales, una tarea que requiere cuidar la propia capacidad de regulación. Si el líder no está bien, el sistema difícilmente lo esté.

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La buena noticia es que la ciencia del bienestar ofrece una hoja de ruta clara, basada en pilares tan estratégicos como un plan de negocios.

*El sueño como multiplicador invisible. Peter Attia, experto en longevidad y autor de Outlive, señala que el sueño es el factor más subestimado de la salud. Para un ejecutivo, dormir menos de siete horas no es un signo de dedicación, sino un riesgo operativo: deteriora la memoria, reduce la capacidad de decidir y aumenta la irritabilidad. El sueño debe dejar de verse como un lujo para entenderse como una inversión estratégica.

*Estabilidad metabólica para decidir mejor. La claridad mental depende de la biología. Investigaciones popularizadas por Jessie Inchauspé muestran cómo las variaciones bruscas de azúcar en sangre afectan la concentración y el ánimo. Mantener niveles de energía estables –priorizando proteínas y fibras y cuidando el orden de los alimentos– es condición necesaria para pensar con nitidez en jornadas exigentes.

*Movimiento y atención: la base de la resiliencia. El ejercicio es una de las intervenciones más efectivas para proteger el cerebro. Según Attia, mejora la función ejecutiva: planificar, gestionar emociones y priorizar. En paralelo, en un mundo de estímulos constantes, proteger la atención es el nuevo desafío. Dave Asprey subraya la importancia de sostener la concentración profunda frente a la fragmentación digital. Pausas conscientes y momentos de desconexión total permiten reiniciar un sistema cognitivo exigido de manera permanente.

*El capital social como amortiguador. El factor más determinante para la longevidad y el bienestar, según el Harvard Study of Adult Development, no es el éxito material, sino la calidad de los vínculos. En posiciones de alta responsabilidad, donde el aislamiento es un riesgo, cultivar relaciones profundas funciona como un escudo frente al estrés y favorece decisiones más equilibradas.

*Una responsabilidad de gestión. Aprender a liderar mejor implica comprender que el cuidado personal no es egoísmo, sino responsabilidad de gestión. No se puede conducir a otros a través del cambio sin sostener la propia energía ni preservar la claridad mental en contextos exigentes.

En una era donde la tecnología avanza a gran velocidad, el activo más diferencial sigue siendo nuestra humanidad. Cuidarla –dormir bien, moverse, alimentarse mejor y conectar con otros– es la primera tarea de cualquier líder que aspire a ser relevante en el mundo que viene.

*Decana de IAE Business School.