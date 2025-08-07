El futuro del precio del petróleo se define en el tablero geopolítico

Todos los que alguna vez tuvimos la oportunidad de conocer cómo se juegan las fichas en el tablero del “precio del oro negro” en las grandes ligas internacionales (Estados Unidos y/o OPEC+), sabemos que no existe la libre oferta y demanda.

Esto es así porque son solo cuatro o cinco países los que "tienen la manija" de la producción y son también otros tantos países los que tiran del tren de la demanda.

Los precios, los análisis y los gráficos elaborados por los analistas de aquellos países que no son parte de ese grupo de ocho están pretendiendo creer que entienden ese juego y entonces lo analizan y pronostican al respecto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una mirada rápida sobre las últimas decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC+ por sus siglas en inglés) nos permite ver que el domingo pasado los ministros de petróleo decidieron de aumentar las cuotas de producción por segunda vez en tres meses.

Donald Trump busca reunirse con Vladimir Putin "muy pronto" y aumenta la presión arancelaria contra Lula y Xi Jinping

Las razones pueden ser explicadas dependiendo de quien sea y de cuánto crea saber de cuáles son las motivaciones de los principales países productores – exportadores.

En mi opinión, lo que se busca con el aumento de las cuotas de producción es saturar los mercados con elevados inventarios y que el precio caiga de tal manera que una parte importante de los productores occidentales no puedan sostener sus ecuaciones económicas y deban ir a la bancarrota. Durante años se trató de mantener los niveles de producción por debajo de la demanda, pero con la llegada del “drill baby drill” del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue necesario replantearse la estrategia.

Pero en este juego cruzado de intereses, siempre hay una respuesta de la contraparte afectada para tratar de neutralizar la acción. Esa respuesta puede ir desde una grave avería en infraestructura clave, sanciones económicas, problemas logísticos en alguno de los estrechos que comunican grandes mares hasta una guerra.

Si miramos entonces lo que está sucediendo en Estados Unidos, pesar de la incertidumbre en torno al mercado laboral, el mercado petrolero se ha mantenido resiliente durante el último mes, operando dentro de un rango relativamente estrecho en el nivel de 65 dólares el barril.

La jugada de Donald Trump

Esta estabilidad se produce en medio de una fecha límite autoimpuesta por el presidente Trump para forzar una resolución o medidas encaminadas a una solución entre Rusia y Ucrania antes de este viernes 8 de agosto.

De no llegar a un acuerdo, podría provocar interrupciones en los flujos de petróleo mundiales, ya que Trump ha amenazado con imponer aranceles adicionales a los países que continúen comprando petróleo ruso, argumentando que dichas compras ayudan a financiar las operaciones militares de ese país.

BP descubre petróleo en Brasil y marca su mayor hallazgo en 25 años

El papel de India en el precio del petróleo

En ese sentido, y desde el inicio del conflicto, India ha aumentado significativamente sus importaciones de petróleo desde Rusia, no solo para consumo interno, sino también, supuestamente, sirviendo como intermediario para desviar el petróleo ruso a los mercados globales. Esto es lo que se conoce como shadow fleet o "flotas fantasma", que utilizan petroleros antiguos cuya estructura societaria de propiedad es, por lo menos, poco transparentes. Incluso es conocido que utilizan tecnología que les permite esconder su ubicación y así evadir sanciones internacionales.

Así las cosas, estas estructuras y sistemas logísticos que se concibieron originalmente como una solución a corto plazo para satisfacer la demanda energética en los mercados asiáticos, actualmente se han convertido en un componente clave de las economías rusa e india.

Si Estados Unidos sostiene o aumenta los aranceles a la India por su continuo comercio energético con Rusia, podría cambiar la dinámica del comercio mundial.

Si la India termina aceptando las imposiciones de Estados Unidos, la consiguiente reducción de las exportaciones de crudo pesado (el principal crudo de exportación de Rusia) podría reducir los inventarios mundiales de petróleo e impulsar los precios al alza

Con la fecha límite acercándose, el viernes podría ser un día crucial para los operadores de energía que navegan por este complejo panorama geopolítico.

LM