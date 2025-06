Los precios del petróleo vienen en un subibaja, pero con fuerte tendencia a la suba desde que la semana anterior Israel atacó a Irán. El conflicto bélico recrudeció esta semana y se sumaron declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que pidió una "rendición incondicional" a Teherán, lo que puso nerviosos a los inversores por temor a que Estados Unidos se sume al conflicto. Este miércoles los precios del crudo cedieron tras el aumento del día anterior, pero el mercado está inquieto. Para sumarle presión, Alí Jamenei, líder supremo iraní, arremetió contra las declaraciones de Trump este 18 de junio al sentenciar que la rendición es "inaceptable".

En medio de este contexto, la crisis en Oriente Medio no parece que pueda calmarse, con lo cual el petróleo podría continuar su camino al alza.

La tensión en Medio Oriente impactó de lleno en los mercados, el petróleo y las criptomonedas

En un análisis sobre el tema, el economista Leo Anzalone del Cepec, señaló que "en el escenario actual, el precio del petróleo podría llegar a u$s 100 a 120", y si bien es reconocido el efecto inflacionario que esto podría tener, también señaló que "no todo es malo para la Argentina".

Gracias a Vaca Muerta que produce el 40% del petróleo que se consume localmente y que además exporta crudo, el complejo de oil and gas generó 8,5% de las exportaciones locales que en 2024 fueron de USD 2,159 millones. Empresas como YPF, Pampa Energía y Vista Energy ganan rentabilidad en este contexto", señaló Anzalone en un hilo de X.

Y agregó: "Esto implica una lluvia de dólares y más regalías para provincias petroleras (Neuquén, Chubut, Santa Cruz), además de una mayor recaudación fiscal por Derechos de Exportación. Además, atrae inversiones a Vaca Muerta".

Precio del barril de petróleo.

En relación a que la valorización del petróleo podría mejorar la balanza comercial energética, algunos cálculos vienen mostrando que, a nivel internacional, con el precio del crudo Brent en torno a los 75 dólares el barril, el superávit energético de Argentina se podría elevar de alrededor de US$ 6.000 millones a estar hasta u$s 8.000 millones según los cálculos más optimistas, justamente por los mayores ingresos en dólares por exportaciones de crudo y gas, especialmente desde Vaca Muerta.

En tanto, Martín Polo, Economista Jefe de Cohen Aliados Financieros ve los precios del petróleo en los niveles actuales. Al menos si el conflicto no sigue escalando. "Creemos que van a negociar y va a haber cierta distensión dentro de lo que es esa zona caliente y el precio del petróleo va a retornar a esos valores de 70 dólares el barril que estaba teniendo, es decir a los "fundamentals" que teníamos desde principios de año, con un aumento en la producción global, un menor dinamismo de la demanda, con Arabia y con la OPEP produciendo más, lo que generaría ese exceso de oferta que tiraba un poco abajo el precio", explicó.

Por su parte, Mariano Sardans, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, señaló a PERFIL que "Respecto al tema del precio del petróleo, Irán produce menos del 5%, 3% creo que, de las exportaciones mundiales. El tema es la zona, por eso subió el precio del crudo, pero ya con lo que sucedió con Rusia y como el mundo se acomodó. Todo se está reacomodando cada vez más rápido ante cualquier acontecimiento de este tipo, así que es posible que el petróleo suba un poco más, pero hay muchas gimnasias de reacomodar todo lo logístico a toda la zona del Medio Oriente", señaló el especialista en mercados.

El lado B con el aumento del precio del petróleo y la suba de la inflación

Sin embargo, el aumento del precio del petróleo tiene su correlato negativo en un flagelo muy conocido por la Argentina: el aumento de la inflación.

Para Anzalone, "los combustibles implican el 3,78% del IPC de GBA (aunque en otras regiones es mayor el impacto). Esto significa que, cada 10% de aumento en el precio del petróleo se traslada a un 0,9% mas de inflación mensual. Paralelamente, tiene efecto arrastre: en transporte y alimentos que también se ven impulsados", agregó el economista.

Conflicto Israel-Irán: “El petróleo genera inflación, y eso no le gusta a ningún mercado"

Sobre el tema de las implicancias de una suba, Martín Polo comentó: "mientras estén los misiles dando vuelta, el precio a 70 dólares es razonable, aunque, como se maneja esto, no creemos que el precio se puede ir a 100", dijo. "Obviamente, si esto abre, su el precio del petróleo sigue escalando y se va a 80, obviamente que le va a impactar al mundo en general, no sólo por el aumento del costo de energía, sino porque también empieza a desordenar un poco los caminos de las políticas monetarias que veníamos viendo. Esto genera esa presión. Se abren diferentes escenarios de cómo puede impactar de acuerdo a dónde termine este conflicto", comentó el economista de Cohen Aliados Estratégicos. Al respecto, mañana la directora de la consultora, Ana Cohen realizará un webinar con Andrés Malamud, en el que seguramente se pueda conocer más sobre el tema.

En este contexto, Anzalone reconoció que "Vaca Muerta es nuestro salvavidas si aprovechamos el empleo calificado en tecnología e innovación y nos posicionamos globalmente como exportador energético". En la vereda opuesta señaló que "lo que no debemos hacer es congelar el precio de los combustibles, y no descuidar el desarrollo. Hay que cuidar las regalías petroleras", aseguró.

Un conflicto que esta vez no tiene impacto en el esquema cambiario local

Ahora bien, sobre el tema de la guerra de Irán-Israel, desde el punto de vista cambiario, Mariano Sardans señaló a PERFIL que "cualquier problema de este tipo anteriormente hacía saltar los mercados financieros y subía la temperatura de una forma impresionante. Ahora al revés, al tener una política monetaria tan estricta, donde no hay emisión, un superávit financiero, no sólo primario sino financiero, lo monetario de alguna forma o lo cambiario está muy protegido, no se mueve", explicó el analista de mercados.

Y agregó: "De hecho ayer todas las monedas se devaluaron contra el dólar y en Argentina el dólar cayó sensiblemente. Algo, la verdad, inesperado, que no ocurría hace décadas", afirmó.

En la mirada de Sardans, "desde el punto de vista de lo cambiario yo creo que Argentina está blindada. Los bonos pararon la volatilidad que tenían, el riesgo país también está congelado de alguna forma. Se necesita obviamente que siga bajando para que el gobierno finalmente entre al mercado de capitales de manera formal", explicó. Y en cuanto al mercado de acciones, indicó que "sigue con la volatilidad del exterior, con lo cual yo diría que, cualquier cosa que tenga que ver con Israel y con Irán va a impactar en renta variable. No se ven, de vuelta, indicios de que la parte de bonos argentinos se vea afectada y mucho menos lo cambiario", aseguró el analista financiero.

Bajó el precio del petróleo este 18 de junio, las bolsas corrigieron para arriba y el mercado espera a la FED

Aunque los dos contratos principales de crudo cayeron este miércoles, los inversores siguen nerviosos por cualquier acontecimiento negativo.

Según señala la agencia AFP, la preocupación mayor hoy es la posibilidad de que Irán cierre el Estrecho de Ormuz, a través del cual se estima que pasa alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo, según una nota de Commerzbank.

"Según los informes, Irán está listo para atacar las bases regionales de EE.UU. si Trump da luz verde a los ataques contra las instalaciones nucleares iraníes", dijo Stephen Innes de SPI Asset Management.

"Los aviones de reabastecimiento de combustible de Washington ya están en camino, y si Fordow es golpeado, se espera que el Estrecho de Ormuz se convierta en un campo de minas marítimo, que los aviones no tripulados hutíes invadan las rutas marítimas del Mar Rojo y que todas las milicias, desde Basora hasta Damasco, iluminen los puestos avanzados estadounidenses".

Los mercados de Hong Kong, Sídney, Singapur, Bombay, Wellington, Bangkok, Manila y Yakarta se hundieron, aunque Tokio, Seúl y Taipéi subieron.

Tal como detalla AFP, Londres ganó por la mañana, al tiempo que París y Fráncfort también subieron.

La jornada mixta en las acciones asiáticas siguió a una débil jornada en Wall Street, donde una lectura por debajo de las previsiones de las ventas minoristas de Estados Unidos para mayo, arrastrada por una desaceleración en las ventas de automóviles, revivió las preocupaciones sobre la principal economía del mundo. Eso se produjo cuando otro informe mostró que la producción fabril cayó inesperadamente.

Aun así, proporcionaron un poco de esperanza de que la Reserva Federal acabe recortando los tipos de interés, y los operadores apuestan por dos para finales de año, según Bloomberg News.

Los inversores estarán atentos a la última reunión del banco que concluya más tarde en el día, y la mayoría de los observadores predicen que se mantendrá firme.

lr/ff