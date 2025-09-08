“El que juega con fuego, se quema”

El Kirchnerismo jugó siempre todo a la 1era y la 3era sección electoral de la Provincia de Buenos Aires - el cono urbano- Sus herramientas centrales fueron la distribución de planes, jubilaciones sin aportes y una corrupcion pornografica en todos los niveles de su militancia.

El “Viejo” Peronismo se apuntalaba en la fuerza del sindicalismo y la creación de empleo, con énfasis en la salud y la educación pública. ESO terminó con la crisis del 2001 y el acceso al poder de Néstor Kirchner. El sabía que generar empleo era difícil, que el proceso era lento y requería una inversión nacional y extranjera muy sostenidas.

En este momento estamos expuestos a un riesgo enorme…el destino de 47 millones de argentinos no puede depender de lo que pasa en las 2 concentraciones urbanas más importantes del país : las zonas noroeste y sur Oeste que rodean a la Capital Federal (recordemos que al este está el Río de la Plata).

La realidad es que tanto el Kirchnerismo como los Libertarios, a nivel nacional, no suman un 50% de la ciudadanía, pero operan con un “relato compartido” : un 50% está enfrentado con el otro 50%, y que, esa otra mitad, es el ENEMIGO a “exterminar” por qué “atenta contra la Nación”.

El modelo de la “GRIETA” sigue vivito y coleando.

Mientras este siga siendo el modelo, no hay ninguna manera de lograr credibilidad interna ni externa.

Nuestros vecinos, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil (seguramente, a partir de ahora se suma Bolivia), tienen un fuerte debate entre Derecha e Izquierda, pero conviven, conforme a sus modelos institucionales, en DIVERDIDAD y ALTERNANCIA…ninguno cuestiona que “No puede gastarse el dinero que no se tiene”, por eso, tienen bajo Riesgo Pais, gozan de abundantes reservas en sus Bancos Centrales, con baja inflación y sostenida inversión, gobierne quien gobierne.

Este lunes 8 de septiembre, y en las próximas semanas, tendremos que convivir con la realidad que Argentina no se pintará toda de violeta y que deberemos encontrar los denominadores comunes para encontrar los consensos que nos permitan consolidar la estabilidad e iniciar el camino de la reactivación económica.

No podemos dejar de lado el eje de la “solidaridad social” en un momento donde hay tantos argentinos que sobreviven en condiciones muy difíciles.

Hoy, más que nunca, tenemos que aunar el “amor a la Patria” -Nacionalismo- y el “amor a la libertad” -el liberalismo- dejando de lado la GRIETA fratricida que nos viene desangrando hace 50 años.

“jugar con fuego” es jugar “a todo o nada”….eso siempre termina mal…gana el que SUMA…pierde el que RESTA, agrede o excluye..

* Diego Guelar, ex embajador en Brasil, la UE, USA y China. Candidato a Senador Nacional por UCEDE en CABA