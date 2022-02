Escribir y leer en tiempos digitales

“Los adolescentes leen y mucho”, afirma la profesora de Lengua y Literatura Nancy Eichhornn. Agrega: “Quizá no se ve tanto esa lectura por mostrarse culto, que hace unas generaciones atrás era una forma de pertenecer a un grupo o de ascenso social. Leen con otros intereses que no son tan fáciles de delimitar”. Estos adolescentes prefieren leer en formato digital. “A través de Wattpad, muchísimos”, reconoce Eichhornn.

¿De qué hablamos cuando hablamos de Wattpad? Laura Abratte, docente de la Universidad Blas Pascal (UBP), define la plataforma Wattpad como una multieditorial digital colaborativa, la cual también virtualiza la comunidad lectora/escritora bajo la posibilidad de interacción como red social.

Entre las características de esta plataforma, Abratte identifica que “Wattpad permite acceder de forma gratuita a múltiples obras, también posibilita la autopublicación de las producciones de sus usuarios. Es decir, reúne tanto a escritores noveles como a lectores. Asimismo, se puede opinar con comentarios, colocar likes o votar al final de los capítulos”. A lo que María José Ferrari, editora del Departamento Infantil y Juvenil del Grupo Editorial Planeta, agrega: “Nos enfrentamos ante una forma de escritura y de lectura extremadamente dinámica y colaborativa y una relación entre pares de autor-lector que exigen se mantenga imperturbable”.

Lectores y autores exigentes. En líneas generales, la mayoría del público que vincula esta plataforma lo componen adolescentes y jóvenes que rondan hasta los 30 años aproximadamente. A partir de su experiencia como docente de secundaria, Eichhornn cuenta que sus alumnos le preguntan si está bien leer en este soporte. Lo hacen “como pidiendo permiso”, resume. “Hay una especie de preconcepto o idea que no es aceptado o puede ser criticado por el mundo adulto”. Igualmente, la profesora reconoce que esta especie de soporte les da a los adolescentes cierta libertad. “Lo tomo, lo dejo o lo cambio. En cambio, tener un libro físico es otra forma más rígida que los limita más”. Pero no por ello dejan de elegir ese soporte. “Entre los adolescentes hay una reivindicación de comprar y hacerlo circular”, dice Eichhornn a PERFIL.

Coincide con esta idea la editora de la División Infantil y Juvenil de Penguin Random House, Daniela Portas. “Los jóvenes siguen encontrando en el libro físico una experiencia muy valiosa. No solo buscan esa experiencia, sino que son lectores voraces, muy apasionados, que se involucran profundamente con las historias que leen”. Y agrega: “El éxito que está teniendo la colección Wattpad es una prueba cabal de que el público juvenil, aunque pase mucho tiempo navegando en internet, jugando en red o usando redes sociales, no es un lector exclusivo de pantallas en absoluto”.

Ferrari, de Planeta, califica como “voraces” a los aficionados de plataformas como Wattpad. “Están buscando todo el tiempo nuevas historias adictivas, para leer en cualquier momento del día a toda hora y no quieren que esa dinámica se rompa, y ahí es en donde las editoriales debemos encontrar el equilibrio justo”. Pero a la vez son lectores exigentes: “Esperan ver la edición corregida y revisada por la editorial. Distinguen a la perfección la versión digital de una obra editada y exigen que esa diferencia se note”.

En cuanto al perfil de los y las autores/as, Ferrari considera como muy notorio el compromiso que sienten casi todas las autoras en estas plataformas por crear contenidos para sus seguidores. “Ese laburazo, en general, se traduce de manera directamente proporcional a la capacidad de comercialización de estos libros. Los lectores están dispuestos y ansiosos por adquirir estos libros, lo que destrona por completo esa falsa creencia de que las versiones digitales compiten o vienen a canibalizar los libros en papel, porque aman el objeto libro como si representara el primer contacto físico con una autora que leen desde hace años”.

Editoriales. Hoy en día, las editoriales también han demostrado interés en la plataforma y eligen algunos títulos para promocionar allí, o bien en el camino inverso: seleccionan una obra del sitio para publicarla en papel.

Al respecto, Portas, editora de Penguin Random House, explica: “Nos interesa llevar estas historias al papel porque sabemos que el libro sigue siendo un objeto muy valorado por los y las adolescentes. Y también por los autores, que viven el paso al papel como un momento de consagración y de reconocimiento al esfuerzo y al trabajo de tantos años”. Y aclara que, si bien las ediciones en papel de las historias de Wattpad “son absolutamente fieles al original, están revisadas por las autoras y pasan por un proceso de corrección, para que sea una edición física que renueve y complemente la experiencia que los lectores tuvieron en la plataforma”.

Por su parte Ferrari, del Grupo Editorial Planeta, explica a PERFIL que el interés de llevar autoras de Wattpad al papel surge desde hace muchos años, y se debe a varios factores. “Por un lado, hablamos en general de autoras hiperproductivas, que demuestran tener una imaginación amplísima para crear historias de diversos géneros y temáticas, ya sea fanfiction, romance, fantasía e incluso terror, misterio y thrillers, y que suelen escribir lo que les gustaría leer. Por otro lado, nos encontramos con autoras o autores que tienen un vínculo muy fuerte con sus lectores, construido durante años, dado que han participado en conjunto en la creación de multiplicidad de obras con sus lectores; muchas veces descubrimos giros o personajes explotados y otros abandonados también, como consecuencia del impacto que han tenido determinados temas o hilos narrativos en los lectores”.

Desde su cargo, Ferrari ve cómo “de repente las editoriales nos convertimos en el puente que permite no solo ‘llevar a físico’, como dicen, esos libros, sino vehiculizar el contacto presencial entre autores y lectores también. Por eso, cuando en la editorial contratamos a una autora o a un autor que viene de Wattpad, sabemos del beneficio de contar con una comunidad que la o lo respalda, pero también tenemos muy en claro que no podemos defraudarlos y que nuestro trabajo será posicionarlos a otro nivel, con otro alcance, aunque la plataforma haya allanado este camino en parte”.

Temas y títulos. La profesora Abratte, de UBP, considera que es importante mencionar que muchos títulos publicados en estos sitios y con gran cantidad de lectores “remiten a relaciones amorosas en las cuales se ponen en juego temáticas como violencia, sexualidad, incesto, adicciones o suicidio, entre otras. Problemáticas delicadas y complejas son recurrentemente tratadas desde lugares comunes y estereotipos: el amor todo lo puede, morir por amor, huir por amor, sufrir por amor”.

“Se observa, añade, una idealización de lo amoroso asociada al sufrimiento y pérdida, propia de modelos de otras épocas. Al contrario de lo que se espera, las más modernas plataformas reproducen los modelos más oxidados y vetustos con el objetivo de ganar más likes”.

La lista cada vez es más larga. Así están las novelas más populares en Wattpad del sello Montena, entre las que se encuentra Perfectos mentirosos: mentiras y secretos, de Alex Mírez. Después se han sumado títulos como Strange, de la misma autora, o Heist, de Ariana Godoy, autora que por A través de mi ventana llegó a Netflix. Una de las últimas obras que llegaron a Argentina es Antes de diciembre, de Joana Marcús. Este título acumula más de 70 millones de lecturas en la plataforma y esta novela es la primera parte de una saga compuesta por Antes de diciembre, Después de diciembre, Tres meses y Las luces de febrero, esta última todavía no está disponible en la plataforma. Solo se conoce la publicación de la primera parte.

Entre otros títulos, el Grupo Planeta ha publicado la trilogía Las reglas del boxeador, de Jazmín Riera, historia que Disney llevará a serie en 2023; y Mi amor de Wattpad, de Ariana Godoy, que se siguen reimprimiendo a pesar de los años que llevan publicados. En febrero se publicará el primer volumen de la trilogía Bad Ash, de Alina Not; Still with me, de Lily del Pilar (cierre de bilogía), y en marzo el primer volumen de la trilogía Fuego, de Joana Marcús.

Ferrari agrega: “Estamos felices de anunciar que hemos contratado las obras de Jessi Rivas, Mar Petryk, Angie Ocampo e Inma Rubiales, entre muchas otras. Verás que son autoras argentinas, españolas, colombianas y chilenas. El fenómeno es mundial”.

Para concluir, la docente de la UBP Laura Abratte hace una invitación a la reflexión: “Sería bueno repensar por qué y para quién escribimos, para que nuestras obras no dependan de un like ni del rédito económico. Que escribir y leer sea el objetivo, sea la meta, no el medio; quizás así se pueda sortear el círculo vicioso y empiece a surgir un nuevo horizonte creativo”.

Feedback en la comunicación

S.l.M

El contacto del autor/a de Wattpad con su público es constante y no solo por la plataforma. Es el caso de Joana Marcús, que está en Twitter e Instagram y tiene su canal en Youtube. Allí habla de reseñas de libros, da consejos para más lectores en Wattpad, tiene tutoriales de maquillaje y otros temas como el machismo también en Wattpad. Así, como una forma de agradecimiento por haber llegado a los 200 mil seguidores en Instagram, Joana, nacida en Mallorca, responde a sus seguidores diferentes preguntas de manera muy natural y fresca. Algunas consultas:

—Tienes hermanos?

—Sí.

—¿Cuánto te lleva escribir un libro?

—Depende mucho del libro. Para un libro de romance tardo unos cuantos meses, pongamos seis meses, y para los de ciencias ficción, fantasías, donde tienes que ser más imaginativo, un año.

—Cuál es tu género literario favorito?

—Leo de todo.

—¿Qué es lo que más odias del comportamiento humano?

—La necesidad de aprobación. No puedo con el ya.

—¿Eres como te muestras en las redes?

—Desgraciadamente, sí. No es un personaje exagerado.

—¿Qué haces antes de escribir? Escuchas música, tomas café, buscas la foto de tus personajes, etc.

—Madre mía. Qué pereza si tengo que hacer todo eso. Me siento en el ordenador y que sea lo que Dios quiera. Me pongo a escribir a lo loco. Nunca planeo nada.

—¿Qué te hace amar un libro?

—Uff. Yo creo que es acordarme de él, después de haber cerrado la última página. Seguir pensando en él, como que te cuesta soltarlo. Un libro que no me gusta es el que estoy deseando terminar mientras lo estoy leyendo, que me ha pasado.

Nuevos hábitos

Federico Cermelo*

Wattpad es el mejor ejemplo de que leer puede ser divertido para las infancias y juventudes. Por la variedad de temas, por la posibilidad de comentar mientras se está leyendo, de buscar opiniones sobre lo que se quiere leer, por el lenguaje que se utiliza, además de brindar la posibilidad de escribir una obra propia.

Es el mejor ejemplo también deque la lectura, como tantas otras cosas, puede adquirir nuevos hábitos, espacios y criterios, conviviendo con los formatos tradicionales y potenciándose, al poder conectarse con un público joven y activo en las redes. Una herramienta fundamental, también, en cuanto a la accesibilidad porque a un click/touch se está ante la posibilidad de leer, escribir y comentar ante millones de personas.

Esta misma accesibilidad, orientada en la gratuidad y en la posibilidad de leer y escribir aun sin conectividad permanente, es la que indudablemente nos debe orientar a que sea utilizada en los ámbitos educativos. Pero además, porque el mundo laboral, vincular, académico y hasta de entretenimiento tiene las pantallas y la virtualidad como protagonistas, por lo que es hora de que la lectura y la escritura también sean enseñadas en la escuela de esta manera.

Como toda plataforma con público juvenil, la interacción es fundamental y convierte la lectura en un hecho no solo personal sino también social y colectivo. Con referencias informales, visuales y directas, que grafican a la brevedad la historia que se busca o se quiere leer, podemos conocer lo que personas de una determinada edad, lugar e intereses opinan sobre esa obra y eso, invariablemente, también puede impactar en la búsqueda que se está realizando.

*Director del Observatorio de Familias y Juventudes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.