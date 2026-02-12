El Parlamento Europeo no aprobó simplemente unas cláusulas técnicas. Aprobó un mensaje político. Con 483 votos a favor, la Eurocámara decidió que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur tendrá un sistema automático de salvaguardas agrícolas. Si las importaciones superan el 5% del promedio de los últimos tres años o si los precios europeos caen más de un 5%, Bruselas podrá suspender beneficios arancelarios a productos como carne vacuna, pollo, huevos, azúcar o cítricos.

No es un detalle. Es un síntoma. Europa dice defender el libre comercio, pero legisla mecanismos de freno automático cuando su agricultura se inquieta. El multilateralismo europeo tiene convicción retórica, pero también memoria electoral. Las protestas rurales en Francia, España, Bélgica y Alemania no fueron anecdóticas: fueron el condicionante real del acuerdo. La política siempre termina imponiéndose sobre la economía.

La rebaja del umbral, de un 8-10% propuesto originalmente por la Comisión a un 5% decidido por el Parlamento, revela el verdadero estado de ánimo del continente. Europa teme competir con la eficiencia agroexportadora del Mercosur. Teme el impacto en su productor medio. Teme que el campo vote con rabia.

Por eso el acuerdo nace vigilado. Cada seis meses la Comisión deberá informar al Parlamento sobre el impacto de las importaciones sudamericanas. Si hay daño, se retiran las preferencias. Comercio bajo libertad condicional.

Europa exige estándares ambientales, laborales y regulatorios más altos a sus socios, pero al mismo tiempo activa escudos automáticos cuando esos socios logran competir.

Mientras Europa coloca alarmas por un 5% de variación de precios, Washington amplía cupos de carne, armoniza estándares sanitarios y abre comercio digital sin imponer cláusulas de vigilancia política permanente. Europa regula. Estados Unidos compite. Argentina necesita crecer.

El acuerdo UE–Mercosur fue presentado como un hito histórico: 700 millones de personas, cooperación reforzada, desarrollo sostenible, transformación digital, derechos laborales. El libre comercio europeo tiene límites muy claros cuando se toca el voto rural. Y ese límite hoy es 5%.

El Parlamento Europeo no frenó el acuerdo. Lo condicionó. Lo volvió reversible en sectores sensibles. Lo sometió a supervisión constante.

Eso cambia el equilibrio del vínculo. Porque en política internacional, la confianza importa tanto como el arancel.

El mundo ya no se organiza en torno a bloques ideales. Se organiza en torno a intereses nacionales explícitos. Europa protege su campo porque teme perder cohesión interna. Estados Unidos abre mercados porque busca consolidar influencia estratégica. Brasil defiende el multilateralismo porque le garantiza previsibilidad.

Argentina busca oxígeno. El Mercosur enfrenta ahora una decisión de fondo: adaptarse a un comercio vigilado o redefinir su inserción internacional con mayor autonomía estratégica. Porque en la economía global del siglo XXI, quien teme competir regula. Quien necesita sobrevivir, acelera.