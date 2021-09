PASO 2021: una encuesta costosa que no debiera existir

El 12 de septiembre se realizarán las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por sexta vez. En esta oportunidad se elegirán 127 diputados en todo el país y 24 senadores en ocho provincias.

La Ley 26.571, denominada "Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral", fue sancionada el 2 de diciembre de 2009 e implementada por primera vez el 14 de agosto de 2011.

Si tomamos, a modo de ejemplo, un distrito como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que elegirá 13 diputados nacionales y además 30 legisladores, veremos que las PASO no son utilizada por los distintos partidos políticos o alianzas electorales.

En CABA, 2.552.058 electores, el 7.43 por ciento del padrón, tendrá que elegir entre 17 boletas a la hora de emitir su voto. Pero sólo habrá interna en dos de las alianzas electorales: en el Frente de Izquierda y de Trabajadores, y en Juntos por el Cambio, el primero con dos listas y el segundo con tres.

Los otros 12 partidos o alianzas no harán internas, ya que se presentan con una lista de "consenso". No sé adhirieron al concepto de "abiertas" de las PASO. En consecuencia el 86 por ciento de la oferta electoral sólo deberá preocuparse por alcanzar el 1,5 por ciento y no quedar afuera de las elecciones generales del 14 de noviembre.

Pero los dos frentes electorales que sí se presentan a una interna de cara a la sociedad parecen no comprender bien que en las PASO lo que se realiza es una interna y no una primera vuelta. En realidad ninguno de los que se presenta parece entender esto.

En las PASO, el debate se debe hacer entre las listas del mismo frente y no denostando al oficialismo de turno. Por ejemplo, María Eugenia Vidal, Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein debieran debatir entre ellos. Así como Myriam Bregman y Celeste Fierro debieran hacer lo mismo. Todos saben las diferencias con el kirchnerismo a nivel nacional o el larretismo en la ciudad de Buenos Aires.

El Estado debió repartir $1.700 millones entre las 383 listas (282 listas para diputados nacionales y 101 para senadores nacionales) que se presentan en estas PASO. Este desembolso sólo cubrió la impresión de las boletas. A esto hay que sumarle muchos pero muchos pesos más que en realidad se podrían ahorrar y utilizar para cubrir otras necesidades que aquejan al país.

En la ciudad de Buenos Aires, el cuarto distrito en cantidad de electores detrás de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, como en el resto del país, las PASO terminan siendo un gasto de dinero y recursos para filtrar a aquellos que no alcancen el 1,5 por ciento.

Pero no sólo los políticos no utilizan las PASO correctamente, sino que también algunas consultoras muestran encuestas con números que no son los correctos. Ellos toman, en el caso de CABA, las 17 listas y con ellas conforman un 100 por ciento, lo que es incorrecto. En realidad, cada partido o alianza electoral es un 100 por ciento. Aquellos que no realizan internas son un 100 por ciento en sí mismo. Mientras que las dos listas del FIT son otro 100 por ciento y las tres de JXC son otro cien por ciento. Las 17 listas no compiten entre sí en las PASO, eso es lo que parece no entenderse y en consecuencia en no implementarse.

En consecuencia, las PASO son una encuesta muy costosa que únicamente sirve para saber quiénes participarán de las elecciones generales del 14 de noviembre.

Las PASO no deberían existir y así ahorrarle un gasto a la población. Aquellos partidos que organicen su lista por "consenso" interno que participen directamente de las elecciones generales sin un filtro discriminatorio que les impida hacerlo. Por otro lado, aquellos que quieran o necesiten ir a una interna que la organicen y asuman sus costos.

* Fernando José Kohutiak. Periodista y consultor en política 2.0. Facebook https://www.facebook.com/fjkohutiak / Twitter https://twitter.com/fjkohutiak.