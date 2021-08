Myriam Bregman le respondió a Alejandro Fargosi: "Es profundamente antisemita y agresivo"

Luego de haber sido discriminada en Twitter por Alejandro Fargosi, el exconsejero de la Magistratura, Myriam Bregman salió a responderle al actual integrante del partido político Valores Para Mí País y calificó su mensaje como "profundamente antisemita y agresivo".

"Hay un punto de inflexión a partir de lo que dijo. Estas cosas circulan en las redes, pero que lo diga alguien que fue miembro del Consejo de la Magistratura, me parece que le da otra relevancia. El meme que compartió es profundamente antisemita y agresivo", expresó la precandidata a diputada nacional del Frente de Izquierda (FIT) por CABA en diálogo con El Nueve.

En tanto, consideró que “el repudio que se generó es muy bueno, porque va a hacer reflexionar a muchos de que estas cosas no pueden suceder".

El pasado lunes, Fargosi había compartido en Twitter un discriminatorio flyer en el que se describió a Bregman como "militante judía del Frente de Izquierda".

"No canto el himno porque no me representa y porque soy de izquierda", dice en la imagen, citando erróneamente a la dirigente de izquierda con una frase que nunca pronunció. “¿Vos votás estas ideas?”, escribió el ex miembro del Concejo de la Magistratura al compartir el flyer.

Qué dijo Myriam Bregman sobre el mensaje de Fargosi

Con respecto al mensaje, Bregman explicó: "Hay varias ideas peligrosas, como esto de asociar que por el origen judío de mi apellido tengo alguna idea antinacional. Tengo experiencia en los juicios a los genocidas y en los testimonios, sobre todo en el juicio donde se juzgó al cura Von Wernich, se insistía a las personas de origen judío si es verdad que querían entregar y se venían a colonizar la Patagonia. Ser judía se asocia con ser antinacional".

Y aclaró: "En mi partido y en la izquierda defendemos los intereses nacionales mucho más que los entreguistas como Fargosi, que son abogados de las privatizadas que saquean al país y de los bancos que saquean al país y a las familias. Él intenta desviar la atención y estigmatizar".

Tras recibir varias críticas, el abogado decidió borrar el mensaje y luego pareció arrepentirse: "Siempre se aprende algo. Hoy aprendí que si se usa un flyer ajeno, algunos creen que se avala todo lo que dice. Es lógico. Borré un tweet porque ese flyer podía interpretarse como antisemita, algo que ni siquiera puedo concebir ni ser. Pido disculpas a quienes pude haber ofendido".

Alberto Fernández se solidarizó con Bregman

Por su parte, el presidente Alberto Fernández repudió el mensaje de Fargosi y le dedicó unas palabras a la precandidata del FIT a través de su cuenta de Twitter.

"Con profundo pesar he leído las expresiones antisemitas vertidas por @fargosi. Mi solidaridad con @myriambregman, una dirigente política luchadora, merecedora de todo respeto", escribió el mandatario.

En consecuencia, el tuit de Fernández desencadenó la reacción de Fargosi: "Me parece que interpreta lo que digo igual que interpreta al Código Penal, Presidente. Confío en que Ud. sí cante el himno".

