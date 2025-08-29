Hacia un nuevo paradigma de salud: de la especulación financiera a la inversión en bienestar

La salud atraviesa un punto de quiebre. El modelo actual, centrado en la enfermedad y en sistemas saturados, ya no alcanza para responder a una crisis que escala en todas las latitudes: la de la salud mental y el bienestar integral. Los datos hablan: más de mil millones de personas en el mundo sufren algún trastorno, uno de cada siete adolescentes padece depresión o ansiedad y el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, según la OMS.

América Latina no es ajena a este escenario; la Organización Panamericana de la Salud estima que la región perderá más de 7,3 billones de dólares entre 2020 y 2050 por enfermedades no transmisibles y trastornos de salud mental. Pero la región, lejos de ser un espectador pasivo, tiene la oportunidad de liderar un nuevo paradigma que combine ciencia, tecnología e innovación social.

Sin embargo, la misma lógica que llevó a desarrollar un ecosistema de inversiones y negocios vinculados a la innovación motorizados por la tokenización, el blockchain y la economía digital los cuales crearon nuevos rieles para democratizar el acceso a activos antes impensados, son la misma que podría aplicarse para transformar la salud. No se trata solo de digitalización de historias clínicas o de startups de medtech, sino de un salto cualitativo: el rediseño del sistema desde una perspectiva humana, accesible y sostenible.

Y frente a un sistema sanitario tradicional que ya no alcanza, es urgente abrir la conversación hacia un nuevo paradigma: terapias emergentes basadas en evidencia, que integren tecnología, naturaleza y regulación. Por este motivo se realizará LaPsyConf, la primera conferencia internacional de salud mental, longevidad y bienestar que tendrá a Buenos Aires como sede el 8, 9 y 10 de octubre, y reunirá a más de 20 expertos internacionales y regionales para debatir soluciones disruptivas, porque no se trata de importar modelos, sino de proponer uno propio: uno que dialogue con la raíces culturales regionales, con los recursos naturales autóctonos con la urgencia de encontrar soluciones frente a un sistema global colapsado.

Por primera vez, estarán juntos referentes en neurociencia, longevidad, terapias asistidas por psicodélicos y regulación para debatir cómo construir un futuro del bienestar desde América Latina hacia el mundo. Pero lo cierto es que estos temas ya representan desafíos sociales y económicos de primer orden. Argentina alcanzó en 2023 una esperanza de vida de 77 años, por encima del promedio regional. El crecimiento de la llamada silver economy obliga a repensar políticas públicas, marcos regulatorios y modelos de inversión que prioricen calidad de vida, prevención y acompañamiento en la tercera edad.

Así como blockchain habilitó la interoperabilidad en las finanzas, hoy se necesitan infraestructuras y marcos regulatorios que habiliten la innovación en salud mental y terapias emergentes. El desafío es enorme: ¿cómo legitimar nuevas prácticas terapéuticas sin caer en la desregulación? ¿cómo garantizar accesibilidad de manera segura y al mismo tiempo impulsar investigación de frontera que sea responsable? Estas preguntas no pueden responderse de manera aislada: requieren de ciencia, Estado, industria y sociedad civil trabajando juntos.

(*) fundadora y socia de Panambí Ventures y vocera de LaPsyConf, la conferencia internacional de salud mental, longevidad y bienestar.