Inteligencia artificial, periodismo y el futuro incierto del espacio público

La era de la inteligencia artificial se anunció hace menos de cuatro años con el lanzamiento público de ChatGPT. En cuestión de meses, el chatbot de OpenAI alcanzó los 100 millones de usuarios, convirtiéndose en el producto de consumo de mayor crecimiento de la historia. Hoy, es una de las muchas soluciones de IA cada vez más potentes, junto con las de Anthropic, Google, Meta, Microsoft y X.

No cabe duda de que la inteligencia artificial generativa representa la próxima gran revolución tecnológica, una que plantea una serie de preguntas cruciales. ¿Impulsará la IA un aumento de la productividad? ¿Eliminará categorías enteras de empleos? ¿Permitirá la IA avances médicos asombrosos? ¿Facilitará un ataque biológico? ¿Se pueden comprender plenamente las acciones de los modelos y agentes de IA? ¿Se pueden controlar?

Hoy estoy aquí para hablar de preguntas que, ciertamente, son algo más específicas. Pero son de suma importancia para mí, para ustedes y para la sociedad.

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¿Cómo transformará la IA las noticias? ¿Cómo afectarán estos cambios al ecosistema informativo que sirve de espacio público para la ciudadanía activa en todo el mundo? ¿Y qué pueden hacer quienes estamos aquí presentes para garantizar el futuro del periodismo de primera mano y basado en hechos, esencial para la salud de nuestras democracias?

OpenAI figura entre las compañías que encabezan la competencia por desarrollar sistemas de inteligencia artificial cada vez más sofisticados y extendidos

Los primeros indicios nos dan motivos para preocuparnos.

Las empresas que impulsan la IA, ya entre las más ricas y poderosas de la historia, están consolidando su control desmesurado sobre nuestros datos y nuestra atención. Al mismo tiempo, no asumen una responsabilidad fundamental inherente a este poder: garantizar que el público tenga acceso a noticias e información fidedignas.

Su usurpación del espacio público es posible gracias al pecado original que impulsa sus productos de IA: un descarado robo de propiedad intelectual a una escala sin precedentes. Los gigantes tecnológicos explotan los sitios web de noticias sin permiso ni compensación. Reempaquetan estos bienes robados como propios, desviando las audiencias y los ingresos que de otro modo irían a parar a las organizaciones de noticias que crearon este contenido. Y esto sucede no solo una vez durante el proceso de entrenamiento, sino innumerables veces al día.

En consecuencia, me temo que nos dirigimos hacia un futuro con cada vez menos periodistas para realizar el costoso y arduo trabajo del periodismo de investigación: ir a diferentes lugares, hablar con la gente, desenterrar información, cubrir temas y eventos importantes, proporcionar contexto y análisis, investigar a los poderosos. Un futuro donde una fuente crucial para una sociedad sana y una democracia estable —la verdad, la comprensión y la rendición de cuentas que brinda el periodismo de investigación— continúa agotándose.

Este daño potencial va mucho más allá de las noticias. Las empresas de IA han saqueado todo el acervo de obras originales de la civilización, un acto que también representa un peligro para el futuro de los libros, el cine, la música, la investigación y muchos otros campos. En Estados Unidos, estas industrias no solo constituyen el núcleo de la vida cultural e intelectual estadounidense, sino también un pilar de su economía y una de sus exportaciones más importantes. A nivel mundial, las profesiones creativas dan empleo a más de 50 millones de personas que generan aproximadamente 12 billones de dólares en valor económico al año.

Los asistentes de hoy dirigen organizaciones de noticias de más de 60 países. Esto significa que ya han superado las numerosas presiones que han azotado al periodismo en todo el mundo, desde la disminución de los ingresos hasta la intermediación tecnológica y los crecientes ataques a la libertad de prensa. Pero en materia de IA, debemos hacer más. Nuestra profesión ha permanecido demasiado callada, pasiva y fragmentada ante los abusos de las empresas que lideran la revolución de la inteligencia artificial.

No podemos permitir que los defensores de la IA dominen el debate público sin intervenir para defender la importancia de garantizar un futuro sostenible para el periodismo original. No podemos permanecer impasibles mientras las empresas de IA intentan desmantelar permanentemente los derechos que nos otorgan el control sobre nuestro trabajo. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras este trabajo se utiliza para crear productos sustitutivos que socavan nuestra capacidad de obtener la audiencia y los ingresos necesarios para seguir informando.

Algunos líderes tecnológicos interpretarán mis comentarios de hoy como una postura anti-IA, una defensa del statu quo y otra muestra más de una institución anquilosada que arremete contra los innovadores que impulsan el progreso. Y, para ser justos con nuestros colegas de Silicon Valley, existe la tradición de que las empresas consolidadas —como un periódico con 175 años de historia— se quejen de las nuevas tecnologías y de quienes las impulsan.

Por eso, conviene dejarlo claro: la organización de noticias que dirijo, The New York Times, tiene una larga trayectoria en la adopción de la tecnología para impulsar la misión del periodismo independiente. Contamos con un historial de colaboraciones respetuosas con empresas tecnológicas para acercar el periodismo a nuevos lectores de maneras innovadoras. Afrontar los cambios con curiosidad, apertura y adaptabilidad nos ayudó a superar el colapso de nuestra edición impresa y a salir fortalecidos. Hoy, mis colegas utilizan la tecnología de IA —de forma responsable, ética y con la participación humana en la toma de decisiones— para mejorar la manera en que informamos, editamos, distribuimos y monetizamos nuestro periodismo. Mantener a raya una nueva tecnología poderosa es una receta para el fracaso.

Y creo firmemente que la IA tiene el potencial de hacer mucho bien en el mundo. No estoy diciendo que la IA —ni los gigantes tecnológicos que controlan esta tecnología— sean intrínsecamente malos o perversos. Simplemente advierto que las empresas de IA están tomando decisiones que violan la legislación vigente, amenazan la viabilidad del trabajo creativo y parecen propicias para causar un daño innecesario considerable.

Los medios de comunicación deberían desear los beneficios que la IA puede aportar. Pero las empresas tecnológicas también deberían apoyar el flujo saludable y sostenible de información, ideas y creatividad que impulsa la IA, para garantizar que sus acciones no nos conduzcan a una tragedia del bien común.

La IA se compone de cuatro ingredientes básicos:

El primer elemento es el talento: las personas que diseñan los algoritmos. El segundo es lo que las empresas tecnológicas denominan computación. Se trata de la infraestructura que sustenta la IA, como los chips y los centros de datos. El tercero es la energía: la electricidad necesaria para alimentar estos productos que consumen tanta energía. El cuarto es lo que las empresas tecnológicas denominan datos. La palabra en sí parece diseñada para trivializar el trabajo creativo y expresivo, para convertirlo en un bien común. Sin embargo, “datos” se utiliza a menudo, entre otras cosas, como sinónimo de libros, películas, música y periodismo; lo que con mayor precisión podría denominarse contenido protegido por derechos de autor.

El talento, la capacidad de procesamiento, la energía y los datos son esenciales para el éxito de la IA y, por lo tanto, para el éxito de los gigantes tecnológicos.

Los tres primeros son remunerados, por supuesto. Ningún director ejecutivo de una empresa tecnológica se atrevería a sugerir que los ingenieros más talentosos trabajen gratis. Al contrario, suelen ofrecer paquetes salariales de decenas, incluso cientos de millones de dólares. Tampoco se les ocurriría robar chips de una fábrica de Nvidia ni manipular ilegalmente una línea eléctrica. Los inversores consideran que las posibles recompensas financieras de la IA son tan grandes que están asumiendo pérdidas que ascienden a cientos de miles de millones de dólares para construir centros de datos y centrales eléctricas.

En cambio, las empresas de IA toman datos sin consentimiento ni compensación. Sus explicaciones para el robo cambian constantemente. Dicen que la innovación lo exige. Insisten en que solo toman hechos, que nadie puede poseer. Se quejan de que los acuerdos son demasiado largos y costosos. Afirman que la doctrina del uso legítimo les permite tomar contenido gratis de todos modos. A veces incluso invocan la seguridad nacional: advierten que si las empresas de IA se ven obligadas a pagar, Estados Unidos perderá la carrera tecnológica frente a China.

Ninguno de estos argumentos resiste un análisis riguroso. Un chatbot solo puede ofrecer “hechos” porque copió ilegalmente artículos de noticias completos, lo que le permite apropiarse con igual libertad de lenguaje y estilo protegidos. Construir centros de datos y centrales eléctricas es mucho más costoso y requiere más tiempo que contratar abogados para redactar acuerdos de licencia con organizaciones de noticias. El uso legítimo no permite este tipo de copia, retención y regurgitación perjudiciales y sustitutivas de una sola obra, y mucho menos de todo lo que la humanidad ha producido. En su competencia con China, Estados Unidos se debilita al abandonar las protecciones de la propiedad intelectual que impulsan la innovación y potencian las empresas creativas estadounidenses.

La valoración conjunta de las seis principales empresas de IA asciende a 11 billones de dólares, más del triple del PIB de Francia. La inversión privada en IA en Estados Unidos alcanzó casi 350.000 millones de dólares en 2025 y se prevé que aumente en 2026. Por lo tanto, el robo de propiedad intelectual no se produce por falta de financiación. Si bien los acuerdos de licencia con las editoriales no son públicos, dado el reducido tamaño de los acuerdos que se han dado a conocer, parece que menos del 0,5 % de esa inversión se destina a compensar a las personas y empresas que generan los datos que impulsan la IA.

Aunque existen muchas fuentes de datos, los propios ejecutivos de IA han reconocido que el contenido original y de alta calidad es especialmente valioso para la eficacia y fiabilidad de la tecnología. Cinco de los diez sitios web más utilizados para entrenar algunos de los modelos de lenguaje más populares pertenecen a editores de noticias. OpenAI confesó que sería “imposible entrenar los principales modelos de IA actuales sin utilizar materiales protegidos por derechos de autor”. Uno de los ingenieros de la compañía escribió que el éxito de los modelos “no está determinado por la arquitectura, los hiperparámetros ni las opciones de optimización. Está determinado por el conjunto de datos, y nada más”. En otras palabras, eres lo que comes.

Analicemos en detalle la experiencia de The New York Times para ver cómo funciona esto.

El CEO de The New York Times sostuvo que el futuro del periodismo dependerá de garantizar reglas claras para el uso de contenidos por parte de las plataformas de inteligencia artificial

Si busca respuestas completas y precisas para su chatbot de IA, es difícil imaginar una mejor fuente de datos que una organización de noticias que, durante 175 años, ha empleado a periodistas profesionales experimentados y bien remunerados para descubrir nueva información, narrar eventos y analizar la evolución de la política, los negocios, la cultura, los deportes, la ciencia y los asuntos internacionales. Este trabajo original es valioso para las empresas tecnológicas, en gran medida, porque ha sido cuidadosamente escrito y editado, verificado de forma independiente, sometido a los más altos estándares de imparcialidad y precisión, y presentado de una manera distintiva y convincente.

Solo el año pasado, The New York Times publicó casi medio millón de obras de este tipo, desde artículos y fotos hasta videos y podcasts, con un costo superior a los 2.000 millones de dólares. Desplegamos periodistas en los 50 estados de Estados Unidos y en 155 países, y estos periodistas, con frecuencia, se enfrentan a situaciones de riesgo vital. En Ucrania, por ejemplo, contamos con más de 70 periodistas y personal de apoyo sobre el terreno. Todo esto ocurrió solo en 2025. Si extrapolamos estas contribuciones a lo largo de 175 años y 20 millones de obras originales, obtendremos una visión más completa de la contribución de nuestra redacción a la comprensión pública del mundo.

El valor distintivo del periodismo del Times —al igual que el de otras fuentes de periodismo de calidad— se ha reafirmado repetidamente gracias al aprecio que las empresas de IA le tienen. Si bien la mayoría de las empresas de IA ocultan sus fuentes de entrenamiento, el Times fue la principal fuente de datos propios en un importante conjunto de datos utilizado para entrenar diversos modelos, seguido por otras organizaciones de noticias como The Guardian y Los Angeles Times. Las empresas de IA consideran que obtener información de medios de comunicación de calidad es una de las señales más claras de que sus productos funcionan correctamente. Como afirmó un vicepresidente de Microsoft: “El contenido de alta calidad mejora significativamente la calidad de la respuesta”.

Sin embargo, los gigantes tecnológicos han argumentado sistemáticamente que no se les debería exigir permiso para usar —y mucho menos pagar por— este tipo de propiedad intelectual. Su argumento, como demuestran sus acciones, ha sido que tienen derecho a ella. Meta entrenó su modelo con una infame base de datos de libros pirateados ilegalmente. Perplexity desafió abiertamente la norma establecida de que no se puede extraer información de sitios web subrepticiamente, a pesar de sus objeciones explícitas. OpenAI ha presionado al gobierno estadounidense para que le otorgue inmunidad legal frente a la apropiación indebida del trabajo de otros. Incluso Anthropic, a menudo elogiada por su compromiso con el desarrollo ético de la IA, se ha negado a pagar por el periodismo de alta calidad que utiliza en sus productos.

Acciones como estas son la razón por la que The New York Times demandó a OpenAI, a su socio Microsoft y, posteriormente, a Perplexity, por flagrantes violaciones de nuestros derechos de propiedad intelectual, protegidos por la ley de derechos de autor de Estados Unidos, tanto en el entrenamiento de sus modelos como en el uso continuado de nuestro trabajo en sus productos. Al igual que otros medios de comunicación que han presentado demandas similares, creemos que estas violaciones amenazan la capacidad a largo plazo de los medios para seguir encontrando y ofreciendo periodismo original y fiable del que dependen el público y, al parecer, los propios modelos de IA. Pero los litigios son lentos y costosos; el nuestro ya se ha extendido dos años y medio y ha costado más de 20 millones de dólares. Como sin duda saben las empresas de IA, la mayoría de los medios carecen de los recursos para acudir a los tribunales y hacer valer sus derechos.

La IA llegó en un momento especialmente delicado para la industria periodística mundial, que ya luchaba por sobrevivir a las sucesivas transformaciones provocadas por internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales.

En las últimas dos décadas, Estados Unidos ha perdido, según algunas estimaciones, el 75 % de sus periodistas y más de 3.000 periódicos. Cada tres días cierra un periódico más. Los medios digitales no han logrado suplir ni una fracción de ese vacío. Amplias zonas de Estados Unidos carecen ahora de un solo reportero que investigue en los ayuntamientos, cubra las escuelas locales y conecte a su comunidad con información veraz. Y si analizamos las formas de periodismo más costosas y exigentes —el periodismo de investigación o el trabajo en primera línea en situaciones de conflicto— veremos que el número de periodistas que realizan esta tarea ha disminuido aún más drásticamente.

La disrupción causada por la IA promete ser aún más perjudicial. Hasta la llegada de la IA, existía un intercambio de valor real —aunque distorsionado— entre las plataformas tecnológicas y los creadores de contenido digital, como los medios de comunicación. Este era el pacto de la llamada web abierta. Las empresas tecnológicas —principalmente las plataformas de búsqueda y redes sociales— se quedaban con una parte cada vez mayor de los ingresos publicitarios que antes iban a parar a los medios, pero a cambio ofrecían una audiencia mucho mayor.

En la siguiente fase de disrupción, las empresas tecnológicas, al apropiarse del periodismo, también están captando una parte cada vez mayor de su audiencia.

Consideremos Google. El objetivo de los motores de búsqueda siempre ha sido identificar los sitios más útiles y luego dirigir a los usuarios hacia ellos. La gente iba a Google, buscaba un tema y luego hacía clic en un enlace a sitios como el Financial Times, Le Monde o El País para leer la noticia. Google se quedaba con la gran mayoría de los ingresos publicitarios. Pero también generaba un tráfico significativo hacia las organizaciones de noticias a través de enlaces, lo que permitía a los editores obtener ingresos mostrando anuncios o vendiendo suscripciones.

En la era de la IA, Google utiliza cada vez más el contenido de medios de comunicación y otros sitios web para responder preguntas directamente. Como resultado, según estudios del sector, conseguir que un usuario de Google haga clic en un enlace es diez veces más difícil hoy que hace una década. Sin embargo, Google sigue siendo la referencia en cuanto a la captación de lectores para los editores, y solo cabe esperar que mantenga este compromiso. Según un estudio, los modelos de IA de la competencia generan tráfico de referencia a un ritmo un 96 % inferior al de la búsqueda de Google.

Los gigantes tecnológicos son plenamente conscientes de las implicaciones de este cambio en los ya frágiles modelos de negocio de las organizaciones de noticias. Como escribió el director de monetización de IA de Microsoft: “La web abierta se construyó sobre un intercambio de valor implícito donde los editores hacían que el contenido fuera accesible y los canales de distribución —como la búsqueda— ayudaban a la gente a encontrarlo. Ese modelo no se adapta fácilmente a un mundo donde la IA es primordial”. Añadió: “Los editores necesitan formas sostenibles y transparentes de gestionar cómo se utiliza su contenido premium”. Un sentimiento loable. Pero si observamos la página de lanzamiento reciente del propio motor de búsqueda con IA de Microsoft, encontraremos una postura diferente: “¡Hola desde Bing! En lugar de hacer clic en enlaces, podemos hablar sobre cualquier cosa que te interese”.

Microsoft apuesta fuerte por la inteligencia artificial

Esta dinámica, por supuesto, ha provocado una caída drástica del tráfico a los sitios web de noticias. Los periódicos más importantes analizados por Comscore registraron descensos superiores al 45 %, en promedio, a medida que la carrera por la IA se intensificaba en los últimos cuatro años. Los editores de noticias globales encuestados por el Instituto Reuters se preparan para que continúen las importantes disminuciones del tráfico en los próximos años.

La menor afluencia de tráfico a las editoriales probablemente signifique la pérdida de oportunidades publicitarias, que siguen siendo una importante fuente de ingresos para la mayoría de los medios de comunicación. En las últimas dos décadas, los ingresos publicitarios combinados de los periódicos ya han disminuido un 80 %. Solo Meta genera actualmente ocho veces más ingresos publicitarios que todos los periódicos del mundo juntos.

Para compensar la caída de la publicidad, muchos medios de comunicación recurrieron a modelos de suscripción. Sin embargo, en la medida en que la gente se dé cuenta de que puede acceder a contenido robado gratuitamente mediante productos de IA, será difícil para los medios desarrollar y fortalecer las relaciones con los posibles suscriptores. Este robo no solo ocurre porque los editores dejan sus herramientas a la vista; sucede incluso cuando están protegidas. Un estudio reveló que alrededor del 30 % de las extracciones realizadas por bots de IA infringen las restricciones explícitas de acceso y uso de contenido web, incluido el contenido protegido por muros de pago.

El papel del periodismo

Algunos esperan que la fuente de ingresos que compense estas pérdidas provenga de las propias empresas de IA, mediante licencias de contenido o micropagos. Varias organizaciones de noticias importantes, como The New York Times, han firmado acuerdos de licencia. Otras han optado por los micropagos de las empresas de IA por cada extracción y uso individual de contenido periodístico. Sin embargo, existen buenas razones para dudar de que cualquiera de estas opciones sea suficiente para compensar los ingresos y lectores perdidos frente a los productos de IA de la competencia. Mientras tanto, a muchas organizaciones de noticias más pequeñas, cuyo trabajo también ha sido extraído y utilizado por modelos de IA, no se les ha ofrecido ninguna compensación, y la gran mayoría de los editores de noticias afirman no esperar ingresos significativos de las plataformas de IA.

Resulta preocupante que, si bien estas empresas tecnológicas han intentado dar a conocer acuerdos y otras acciones que demuestren que valoran el periodismo, simultáneamente han argumentado ante los tribunales, los legisladores y las agencias federales que no tienen ninguna obligación con los creadores de la propiedad intelectual que utilizan para impulsar sus productos.

Para que quede claro, no planteo estas preocupaciones porque las organizaciones de noticias deban temer a la competencia. Si las empresas tecnológicas invirtieran recursos reales en enviar a sus propios reporteros al terreno para producir periodismo original, lo celebraría. Pero eso no es lo que está sucediendo. Las plataformas tecnológicas nunca han hecho intentos serios por crear el trabajo original subyacente —como el periodismo local, el periodismo de investigación o las pruebas rigurosas de productos— del que dependen sus usuarios, plataformas y productos de IA. Y ahora van un paso más allá, simplemente tomando los reportajes y la cobertura de otros, a menudo incluso presentándolos como propios. Un estudio reveló que OpenAI solo reconoció a las organizaciones de noticias que habían descubierto la información que citaba en el 1 % de las respuestas.

Los líderes de las anteriores transformaciones tecnológicas al menos intentaron argumentar que sus plataformas serían simbióticas con los creadores. Por ejemplo, Spotify, que tiene sus detractores en la industria musical, destaca los pagos que realiza a los artistas. Las empresas de IA, en cambio, han adoptado una postura más abiertamente parasitaria, más parecida a la de Napster, la antigua plataforma de música pirata. Un destacado investigador de Microsoft escribió que una de las principales promesas de los modelos de aprendizaje automático es su capacidad para usar sus datos de entrenamiento en sustitución del trabajo remunerado de quienes los crearon. De forma más elocuente, la escritora Margaret Atwood comparó esta dinámica con ser asesinada por su propia réplica.

La inteligencia artificial es casi seguro que las acciones de los gigantes tecnológicos alimentarán tendencias destructivas que ya están afectando a la sociedad. Un declive continuo en el periodismo original. Un aumento constante de la desinformación, la propaganda, las teorías conspirativas, los deepfakes y el contenido basura generado por computadora. Una ciudadanía que sigue radicalizándose mediante algoritmos que amplifican el miedo, la ira y la división.

Los periodistas son quienes enriquecen el registro público con información previamente desconocida. Ese dato sorprendente. Ese detalle revelador. Esa cita del testigo presencial. Ese documento secreto. Ese análisis experto. Esa foto, video o grabación de audio. En resumen, el periodismo de investigación es, muy a menudo, la clave para saber lo que sabemos. Los productos de IA, por supuesto, no pueden realizar este tipo de periodismo de investigación. Extraen información del registro público, pero les cuesta aportar nuevos datos.

Incluso la minería de datos ha sido problemática. Un estudio de la Unión Europea de Radiodifusión reveló que los principales asistentes de IA tergiversaron significativamente las noticias en casi la mitad de las respuestas. Google y Apple, por ejemplo, cometieron graves errores al usar herramientas de inteligencia artificial para reescribir titulares y alertas de noticias en sus productos. Dado que la IA suele tener dificultades para expresar incertidumbre, a menudo no solo se equivoca, sino que lo hace con total seguridad. Y, a diferencia de las organizaciones de noticias a las que roban información, las empresas de IA no rastrean ni corrigen estos errores, dejando a sus usuarios sin forma de saber cuándo han sido engañados.

Esto es importante, en parte, porque es probable que los productos de IA no solo complementen, sino que reemplacen la relación directa con los medios de comunicación para muchas personas. Las encuestas sugieren que este cambio se está produciendo mucho más rápido de lo que la mayoría imagina.

Amazon Web Services, que colabora con numerosas empresas de IA, estima que la mayor parte del contenido en línea ya se genera mediante inteligencia artificial; algunos expertos prevén que esta cifra supere el 90 % en los próximos años. De hecho, se informa que el número de sitios web de noticias locales falsos ya supera al de los sitios reales, dado que la IA dificulta la supervivencia de los sitios legítimos y facilita la creación de sitios falsos a bajo coste.

Es significativo que las empresas de IA no quieran afirmar que los resultados de sus productos sean fiables. No quieren asegurar que sean justos ni precisos. En parte, porque no lo son. Por ejemplo, cuando el activista político estadounidense Charlie Kirk fue asesinado el año pasado, el bot de Perplexity sugirió que el comunicado de la Casa Blanca sobre su muerte era falso, mientras que Grok, de X, insistió en que estaba vivo y en buen estado de salud. Pero, igual de importante, las empresas de IA se niegan a respaldar lo que sus chatbots les dicen a los usuarios para evitar responsabilidades legales. Microsoft advirtió al lanzar Copilot: «Solo para fines de entretenimiento. Puede cometer errores y no funcionar como se espera. No confíe en Copilot para obtener consejos importantes. Úselo bajo su propia responsabilidad».

En cierto modo, el público comprende que esto no les beneficiará. Según el Centro de Investigación Pew, dos tercios de los estadounidenses están muy preocupados por la difusión de información inexacta por parte de la IA. Sin embargo, un porcentaje creciente de personas sigue recurriendo a la inteligencia artificial para obtener noticias, información y orientación, y algunos la consideran más fiable que los medios de comunicación de los que depende para obtener respuestas.

Todo esto agravará el alarmante deterioro de la salud social y cívica. La evidencia demuestra que cuando un medio de comunicación local fracasa, la gente de una comunidad empieza a desconfiar y a odiarse más. Se aíslan más y se vuelven menos tolerantes. La participación cívica disminuye y la corrupción pública aumenta.

Imaginen lo que sucede cuando el enfoque de las empresas tecnológicas hacia la industria de las noticias llega a su conclusión lógica. A pesar de la importancia del periodismo para la tecnología más valiosa del mundo, las acciones de las empresas tecnológicas están poniendo en peligro su fuente más importante de noticias, información y análisis. Esto haría que los productos de IA fueran menos útiles y menos fiables, otra víctima innecesaria de decisiones perjudiciales.

Una industria periodística en declive puede parecer impotente frente a algunas de las empresas tecnológicas más ricas que el mundo haya conocido. Y el camino por delante no se facilita ante la realidad de que debemos seguir operando en un ecosistema informativo controlado desproporcionadamente por estos gigantes tecnológicos. Pero aún podemos tomar medidas, tanto para hacer frente a los abusos de las empresas de IA como para preparar a nuestras propias organizaciones para el éxito en esta nueva era. Compartiré algunas ideas para cada una de ellas, y confío en que surgirán ideas mejores y más elaboradas de las personas presentes en esta sala.

En lo que respecta a la defensa de tu trabajo frente a las empresas tecnológicas, tengo cuatro ideas principales:

Defienda sus derechos. Los derechos de propiedad intelectual deben prevalecer para que nuestra profesión pueda avanzar. En mi país, estos derechos están consagrados en la Constitución y respaldados por siglos de precedentes. Además, son coherentes con la ética básica de que robar está mal. Pero tus derechos solo se mantendrán si insistes en que se respeten y te opones cuando no se hacen. Esto requerirá valentía —y a veces recursos, que son escasos—, pero la alternativa de tolerar en silencio el robo sistemático de tu trabajo acabará por impedirte continuar ejerciendo tu profesión.

Negocie con cautela. Que las organizaciones de noticias firmen acuerdos para licenciar contenido a empresas de IA es razonable. Sin embargo, le recomiendo que considere la viabilidad a largo plazo de cada acuerdo. Los gigantes tecnológicos tienen una influencia extraordinaria: ya han obtenido su contenido y pretenden usarlo de todos modos. Aun así, antes de aceptar una oferta, conviene preguntarse si el pago refleja un valor razonable y si usted conserva algún control significativo sobre cómo se utiliza su trabajo.

Presione a sus legisladores. La inteligencia artificial es cada vez menos popular entre el público. Mientras los legisladores consideran cómo responder, nuestra industria debe unirse con una breve lista de peticiones claras y convincentes. Aquí hay algunas ideas iniciales: asegurar que las sólidas protecciones actuales de la propiedad intelectual se refuercen —no se debiliten— para la era de la IA. Exigir que los bots se identifiquen y limitar su capacidad para eliminar contenido de sitios web sin permiso. Exigir transparencia para que las organizaciones de noticias sepan cuándo y cómo la IA utiliza su trabajo. Garantizar que las empresas de IA asuman la responsabilidad legal por el contenido difamatorio que generan.

Unámonos. Nos enfrentamos a empresas de IA que invierten millones en marketing, cabildeo y donaciones políticas para persuadir al público y cooptar a los políticos. La firma de capital riesgo detrás de muchas inversiones en IA es ahora el principal donante político en Estados Unidos. La única vía para que la industria periodística contrarreste esa influencia es trabajando juntos y, lo que es igual de importante, con otras industrias creativas. Participen en la presentación de informes de amicus curiae y sean activos en sus asociaciones profesionales. Analicen cómo nuestros colegas de la música y otras profesiones superaron sus momentos de crisis con Napster.

También hay cosas que podemos hacer para que nuestras organizaciones de noticias sean más resilientes al afrontar este desafío. De nuevo, cuatro ideas:

Utilice la IA correctamente. Las redacciones deben establecer estándares bien pensados para el uso responsable de la inteligencia artificial. Luego, deben ser proactivas y creativas al implementar la tecnología para mejorar su periodismo y fortalecer sus negocios. La IA puede aportar un valor real a las organizaciones que la adoptan adecuadamente, y un cambio de esta magnitud arrasará con cualquier organización que se niegue a evolucionar. No hay nada intrínsecamente malo en la tecnología de IA; son las acciones de las empresas que la desarrollan las que necesitan reformarse.

Conviértase primero en un referente. Un mundo cada vez más dominado por plataformas de IA dejaría a los medios de comunicación aún más a merced de los gigantes tecnológicos para compartir tráfico, reconocimiento y financiación. El camino más claro para apoyar el periodismo de calidad será a través de relaciones directas con la audiencia. Ser un referente no significa ignorar internet en general. Debes seguir creando nuevas relaciones donde se encuentra la gente, que suele ser una plataforma tecnológica. Pero para fortalecer esas relaciones —para que sean fieles, habituales y valiosas— tu audiencia debe comprender que es mejor interactuar contigo directamente que a través de un tercero.

Céntrese en el periodismo original. Muchos medios de comunicación se han perjudicado y mercantilizado al intentar satisfacer las preferencias cambiantes de los algoritmos de búsqueda y redes sociales con titulares sensacionalistas, agregación de noticias y opiniones superficiales. La economía de este enfoque empeorará aún más. Para ser un referente en un mundo mediado por la IA, necesitará un periodismo original tan distintivo que tenga su propia relevancia. La clave está en el periodismo original. El público no tiene otra fuente para este tipo de información. Ni la IA.

Explique por qué el periodismo es importante. Las empresas de IA cuentan con una enorme influencia y han comunicado de forma selectiva y minuciosa los beneficios de su trabajo, minimizando al mismo tiempo sus perjuicios. La industria periodística, a su vez, debe argumentar que el periodismo original es un ingrediente esencial para sociedades sanas, naciones seguras y democracias sólidas, y demostrar cómo las acciones de los gigantes tecnológicos lo ponen en riesgo.

En la última transición digital, los medios de comunicación —incluido durante un tiempo The Times— adoptaron la afirmación, a menudo repetida en Silicon Valley, de que "la información quiere ser libre". Muchos ni siquiera sabían que la cita original, del filósofo tecnológico Stewart Brand, tenía otra parte: "La información quiere ser cara, porque es muy valiosa; la información correcta en el lugar correcto simplemente te cambia la vida".

Esta vez no podemos permitirnos ser tan ingenuos. Los medios de comunicación son, en conjunto, más pequeños y débiles que hace dos décadas. Los gigantes tecnológicos son más grandes y fuertes, y están mucho más dispuestos a usar su tamaño y poder. Mientras tanto, la propia ola de inteligencia artificial podría ser mayor y más rápida a medida que la tecnología siga mejorando. Aunque ahora todo parezca ir bien, recordemos que estas primeras oleadas presagian un tsunami inminente.

Mientras nos preparamos, debemos recordar: la información es valiosa. El periodismo es valioso.

Internet ya está saturado de bots y contenido basura. Cada vez es más difícil saber de dónde provienen las cosas y si son ciertas. Esto ha generado una creciente sensación de desconfianza, lo que exige una vigilancia casi paranoica por parte de todos sobre todo o, peor aún, una caída en el nihilismo. El efecto no es solo que la gente crea cosas falsas, sino que deja de creer en cosas verdaderas. Esta combinación tóxica ya está llevando a más personas a desconectarse por completo. Las empresas tecnológicas restan importancia a estas tendencias y dicen: «No es culpa nuestra» y, quizás aún más revelador, «No es nuestro problema».

Los medios de comunicación deberían erigirse como la alternativa fiable a este caos. Las noticias e información fidedigna son más escasas y necesarias que nunca. El tipo de información que producen equipos de profesionales experimentados, respaldados por procesos y estándares rigurosos. Según las encuestas, cuando alguien quiere verificar algo que cree que podría ser falso, la opción preferida es «una fuente de noticias de confianza». ¿Y la última opción? Un chatbot con inteligencia artificial.

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Sigo convencido del valor que generan los medios de comunicación de calidad, dedicados al arduo y costoso trabajo del periodismo original, para los lectores, las comunidades y la sociedad en su conjunto. E incluso para los modelos de inteligencia artificial.

¿Quién más irá a los lugares donde se desarrollan los acontecimientos? ¿Quién nos traerá relatos de primera mano desde el frente de batalla? ¿Quién nos proporcionará información fiable en una crisis de salud pública? ¿Quién desenmascarará a las empresas exitosas o las carreras políticas construidas sobre la mentira? ¿Quién garantizará que los debates sobre políticas económicas se basen en su impacto en la gente real? ¿Quién más puede enriquecer todo este trabajo con una experiencia adquirida con esfuerzo que aporta perspectiva y contexto, y con un profundo compromiso profesional para que cada historia sea lo más justa y precisa posible?

La cuestión es si ese valor será absorbido por los gigantes tecnológicos o si volverá a las organizaciones de noticias para permitirles continuar con esta labor esencial.

Espero que todos se tomen esta pregunta en serio. Creo que el futuro de nuestros medios de comunicación y la salud del espacio público dependen de nuestra respuesta. Gracias.