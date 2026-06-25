Egresada de la escuela de Periodismo Perfil en Caracas cuenta su experiencia en el terremoto

El drama y la incertidumbre se apoderan de Venezuela tras un devastador terremoto que, con epicentro en Yaracuy, ha golpeado con extrema dureza a Caracas y la región de La Guaira. En medio del caos y las réplicas que mantienen a miles de familias durmiendo en las calles por temor a nuevos derrumbes, los propios ciudadanos han tenido que organizarse para canalizar la emergencia ante la fragilidad de la infraestructura local.

En un diálogo exclusivo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Coromoto Torres —periodista egresada de la escuela de Periodismo de Perfil- analiza el minuto a minuto de la catástrofe desde el lugar de los hechos. Con una mirada técnica pero profundamente humana, Torres describe el impacto de la tragedia en primera persona: el colapso de edificaciones vulnerables, el alarmante registro que ya supera los 11.000 desaparecidos según reportes ciudadanos, y las secuelas de un sismo que agrietó su propia casa y transformó por completo el paisaje de la capital venezolana.

Coromoto Torres es egresada de la Escuela de Comunicación de Perfil como técnico superior en periodismo, con amplios conocimientos y herramientas adaptadas al mundo actual. Su formación académica y profesional le ha permitido formar parte como candidata a los premios FOPEA 2021 en el marco del periodismo de investigación, a través del trabajo titulado La violencia de género dentro de las fuerzas policiales, cuya importancia está inmersa en la realidad que atraviesa Argentina.

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Muy buenos días, Jorge Fontevecchia te saluda.​ Sé que estás en Venezuela; sos la persona que probablemente mejor nos pueda traducir la situación, dado que estuviste en la Argentina estudiando en la maestría de periodismo aquí en Perfil. Contanos cómo se está viviendo la situación por los terremotos allí en Caracas, la capital, donde creo que vos estás.

Hola, Jorge, buen día. ¿Cómo estás? A estas horas todavía hay labores de rescate en Caracas, sobre todo también en La Guaira. Las cifras, la verdad, es que son devastadoras. Es bastante doloroso ver esto desde acá. La Guaira fue catalogada como zona de desastre; se cayeron decenas de edificios y todavía hay mucha gente desaparecida. De hecho, los ciudadanos acá en Venezuela crearon la plataforma desaparecidosterremotovenezuela.com. Esto también lo digo por si hay algunos venezolanos viéndonos o escuchándonos. En esta plataforma se registran hasta el momento alrededor de 11.259 personas desaparecidas, de las cuales más de 10.000 continúan sin contacto y solamente alrededor de 600 ya fueron encontradas con vida. Estas son cifras dadas por estos reportes ciudadanos. No son cifras oficiales, pero son las que podemos encontrar en esta plataforma que te mencionaba.

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¿Qué historias hay de terremotos cerca de Caracas? Porque, por lo que vi, el epicentro está alejado de Caracas, o alejado de unas centenas de kilómetros.

Sí, justamente el epicentro fue a muchos kilómetros de Caracas, el epicentro fue en Yaracuy. Sin embargo, las zonas que quedaron más afectadas fueron justamente Caracas, La Guaira, también Valencia, Falcón, etcétera. La zona de La Guaira fue la más afectada por los edificios que se cayeron. Y bueno, la historia de Venezuela, justamente, ¿qué te puedo decir? La Guaira siempre ha sido la zona más afectada justamente por donde se encuentra. Y bueno, además de eso también, como muchos podrán saber, lamentablemente Venezuela no está preparada para este tipo de situaciones; los edificios no son construidos en base a que puedan ocurrir este tipo de situaciones. Entonces, justamente muchas de estas catástrofes que han sucedido han sido por los derrumbes que no resisten muchas edificaciones.

¿Tu familia recuerda un terremoto que haya afectado a Caracas como este en un pasado cercano?

En Caracas no, pero sí en La Guaira. La Guaira está alrededor de una hora, una hora y media de Caracas. Y sí, obviamente en La Guaira seguramente muchos venezolanos también recordarán los acontecimientos que pasaron allí. Por suerte mi familia, bueno, siempre ha estado en Caracas y en esa ocasión no fue tan grave, pero sí, obviamente, ha sido bastante fuerte. En estos momentos mi familia y muchas familias más están bastante asustadas, con bastante miedo. Incluso hay familias que han tomado la decisión de dormir en la calle, en carros, afuera de sus casas, todo por no volver justamente a entrar a estas edificaciones que son tan sensibles o tan débiles ante estas situaciones.

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Me contaban aquí en la producción que tu propia casa tiene una raja en el techo.

Sí, sí, sí. Justamente mi vivienda tiene una grieta en el techo. El edificio tiene muchas grietas también. Sin embargo, bueno, el edificio por suerte resistió. Yo en un momento juré que se caía el edificio y lo único que logré hacer fue colocarme bajo una columna, pero bueno, por suerte el edificio resistió, así que estamos todos bien. Pero sí hay muchos edificios que sí; de hecho, aquí cercano a la zona donde yo vivo, lo que es la zona de Altamira y Los Palos Grandes, se cayeron dos edificios. Justamente tengo una amiga que está cerca de esas viviendas y fue evacuada porque el edificio quedó en muy malas condiciones. Es un edificio cercano al que se derrumbó y quedó en muy malas condiciones. Entonces fueron evacuados. Ya hay centros de acopio, ya se les está brindando ayuda a las personas que están evacuadas por esto que comentaba de los edificios. Cuando hay un sismo de esta magnitud, un terremoto de esta magnitud, los edificios ya quedan muy frágiles y, ante las réplicas, ya muchos edificios no han aguantado.

Coromoto Torres, muchísimas gracias. Cuídate mucho y, bueno, aquí en Argentina siempre será tu segunda patria para cuando quieras. Muy gentil por esta comunicación.

Muchas gracias a ustedes.