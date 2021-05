Jeff Bezos: el rey León

El mercado global de contenidos audiovisuales sigue en pleno estado de ebullición. Así como la semana pasada fue la fusión WarnerMedia-Discovery, esta semana la noticia que sacudió a la industria fue que Amazon acordó la compra de MGM. Está claro que en los últimos tiempos el viejo adagio “content is king” ha cobrado una fortalecida y renovada vigencia.

Amazon está dispuesta a pagar US$ 8.500 millones por MGM, una cifra que equivale a un 53% más que su valor estimado en diciembre último. Si bien es una cifra importante, no lo es tanto considerando dos variables: el (creciente) costo de los contenidos y los recursos de que dispone uno de los 4 grandes de la tecnología (GAFA – Google, Amazon, Facebook, Apple). Se trata de la 2ª mayor adquisición de Amazon, después de los US$ 13,7 millardos que desembolsó por la cadena de supermercados Whole Foods Market.

Para tener una referencia, en el 2020 Amazon gastó US$ 11 millardos sólo en contenidos, creciendo desde los US$ 7,8 millardos del 2019. Así, esta operación implica un monto un 23% menor a lo gastado el año pasado y sin embargo accede a un catálogo de 4 mil películas y 17 mil programas televisivos. Claro que no se trata sólo de engrosar la videoteca, sino también, y tanto o más importante, la oportunidad que presenta para nuevos contenidos basados en personajes e historias existentes. Por lo tanto, además de sumar nombres taquilleros (como James Bond, Robocop, Rocky y otros), también se presenta la oportunidad de derivar personajes y argumentos. Algo que ya se vio, por ejemplo, con la emancipación de Joker de la saga de Batman. En otras palabras, más allá del catálogo existente se suman activos que, manejados adecuadamente, asegurarían ingresos futuros considerables.

A pesar de un ingreso algo más tardío al negocio del streaming audiovisual, Amazon cuenta con 175 millones de abonados de Prime que consumen su contenido en video (sobre una base de unos 200 M de abonados totales). Una cifra no muy distante de los 207 millones que tiene Netflix, el líder del mercado. Ambos lejos, por ahora, de los 103 millones de abonados a Disney+.

Lo de Amazon es para seguir de cerca. En su fuerte apuesta a contenidos, de lo cual esta operación es una muestra más, también está apuntando al vivo, particularmente en el deporte (fútbol americano, beisbol, golf, tenis). Y dinero no le falta. En el primer trimestre de este año, los ingresos netos fueron de algo más de US$ 8 millardos. Casi casi lo que pagó por MGM. Lo que quizás le esté faltando son más contenidos no-estadounidenses. Pero seguramente eso llegará más temprano que tarde si quiere asegurarse una buena expansión internacional.

*Analista de mercados TIC. Texto publicado en www.comentarios.info