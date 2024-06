Juventud: vendo o permuto

Hace un par de meses, en un asado familiar, se me ocurrió hacer una pregunta a los seis jóvenes menores de 30 años que había en la mesa: “¿Quién está dispuesto a venderme juventud por dinero?” La hice prejuzgando que nos reiríamos de la negativa rotunda, pero he aquí que me llevé una sorpresa mayúscula cuando escuché que todos estaban dispuestos a sacrificar cinco o diez años de su juventud a cambio de un departamento o simplemente por una buena suma de dinero.

Era evidente que les sobraba juventud y les faltaban perspectivas nacionales e internacionales, pero después de la humorada me quedé seriamente preocupado porque el chiste y las risas escondían una juventud abrumada y pesimista sobre el mundo que les tocaba vivir, de pobreza creciente para las mayorías, con cambio climático y guerras varias, incluidas las amenazas de guerra nuclear.

Si bien existen estadísticas para ver que pasó en los últimos años, los mayores podemos contar muchas cosas que no figuran en los libros tradicionales de economía.

Así es que les conté algunos hechos que vivimos en la Argentina pasada. Por ejemplo: hasta 1974, es decir hace 50 años, para poner una fecha de referencia, no había gente durmiendo en las veredas ni buscando sobras en los tachos de basura. Cuando éramos pibes vivíamos sin miedo en la calle, tanto para jugar a la pelota como para andar en bicicleta. Si te ibas de vacaciones, por ejemplo a la costa, las bicicletas quedaban en la rambla y bajábamos a la playa dejándolas sin candados. La droga era un tema principalmente de los países del Norte. Un empleado joven del correo o bancario, podía comprar un departamento en cuotas. Los operarios se podían comprar un terreno en el segundo cordón del gran Buenos Aires y ellos mismos construían sus casas.

No vivíamos en el país de las maravillas, porque las tensiones sociales se iban polarizando y los diferentes intereses en pugna se iban violentando, pero las desigualdades sociales eran abismalmente menores.

¿Qué nos pasó, qué le pasó a ese país de clase media capaz de alimentar a más de 400 millones de personas y una industria que fue maestra de la brasilera?

Y si bien hay muchos temas que explican esta desigualdad, en mi opinión, son dos los fenómenos económicos principales que generan la desigualdad social creciente:

la inflación como mecanismo que redistribuye ingresos y

Según el observatorio de economía de la UCA, (ODSA UCA), la pobreza creció sistemáticamente en los últimos 10 años hasta llegar hoy a casi un 58% de la población (unos 27 millones de personas) y, para remate, dice que 7 de cada 10 jóvenes menores de 14 años es pobre. ¿Indigencia? 9 millones.

La inflación no es un fenómeno neutro y tiene muchas razones que la explican: demanda, costos, factores externos etc., según el momento histórico. Pero en la Argentina, casi siempre fue y es una lucha por la distribución del ingreso. Y no es un fenómeno neutro que nos afecta a todos por igual. Es uno de los mecanismos más importantes para la feroz traslación de ingresos del sector asalariado a los no asalariados.

Por eso el salario real que desde hace 10 años percibe el sector estatal es un 46 % menor y el privado, un 36 % menor. Cabe señalar que solo en los cuatro últimos años, la inflación produjo el escalofriante número de alrededor de 60 mil millones de dólares que pasaron de los asalariados a las manos de los no asalariados en general y que centralmente fue captado por el sector empresario de los formadores de precios, medido por el equipo económico de Cifra CTA.

Endeudar y fugar: el saqueo

Eduardo Basualdo, uno de los economistas más importantes que estudiaron el saqueo económico que se vivió y se vive en nuestro país, sintetizó en una frase lo que le pasa a la Argentina desde la dictadura militar de 1976: la lógica del sector empresario dominante fue endeudar y fugar.

Es decir, a la captación del excedente extraordinario por mecanismos varios como la inflación, evasión impositiva, subfacturación etc. le agregan el de endeudar al país (FMI, privados etc.) en miles de millones de dólares para después venderlos a precio vil a los menos del 1 % de la población y cuyo destino es la fuga a los paraísos fiscales que hay por todo el mundo.

Con la sinceridad que a veces lo caracteriza, el ministro Caputo admitió que, si los 400 mil millones de dólares -de propietarios argentinos- que están en el exterior, estuvieran en el país tributando no habría déficit fiscal, es decir, no habría necesidad del ajuste. Recordemos que la cifra es casi un PBI. Debiéramos agregar que, como publicó Horacio Rovelli en el Cohete a la Luna, varios de los mega compradores de los dólares prestados por el FMI tienen inconsistencias con sus balances públicos que indican que no tenían los fondos lícitos necesarios y se compraron con dinero en negro, pero que no fueron investigados por el gobierno anterior, ni por el tras anterior y menos por éste.

Es necesario aclarar que, los pagadores anónimos, son esos que apuestan a la meritocracia, que se levantan de madrugada para ir a trabajar, regresan de noche a su casa y no llegan a fin de mes. O son esos profesionales que apenas pagan un alquiler y viven peleando todo el mes sin lujos y con lo justo.

Y en este país de decadencia social y pobreza creciente para las mayorías, saqueado por un sector minoritario como si fuera un ejército de ocupación, donde la juventud vive en un desconcierto político que nubla la vista hacia el futuro y que no se explica por dónde se sale, desilusionada, tendrá que hacer sus propias experiencias como hicimos los de otras generaciones. Tendrá que investigar lo que se oculta, como la cara de la luna que no se deja ver.

Probablemente, la juventud, lo más preciado que tiene un país, tarde en decidirse, en madurar, en participar colectivamente en las grandes decisiones, pero, no hace mucho, volvimos a verla defendiendo conquistas supremas como demostró la gran marcha por el presupuesto y gratuidad de las universidades públicas en todo el país, y quizás la más importante de la historia política argentina. Hubo otras donde también participaron. No es suficiente, pero son necesarias porque nos deja una esperanza de que toda esta pesadilla se puede revertir. ¿Será?

* Licenciado en Economía