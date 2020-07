El dicho popular hablaba de tener coronita, en forma metafórica para describir un contexto de admiración y privilegio, guardaba relación con la figura de reina o rey, en momentos donde imperaba la “normalidad” en el ámbito de salud, donde coexistían las enfermedades y los virus típicos conocidos por toda la población. Ahora, en la era del COVID, la cuestión cambia. Y quién tiene “corona” virus, está descoronado. Los reconocimientos y los halagos se transforman en rechazos e insultos. Las adulaciones se convierten en recriminaciones y las estigmatizaciones comienzan a viralizarse como el mismísimo virus.

La pandemia 2020, ha causado comportamientos discriminatorios hacia personas de cierto origen o contexto, hacia figuras y personajes públicos como hacia cualquier persona que se percibe haya estado en contacto con el virus o esté contagiado, e insólitamente a médicos, personal de salud y de seguridad, a quiénes antes tenían el respeto y agradecimiento de la sociedad.

¿Por qué el COVID-19 está causando tanta estigmatización?

El nivel de estigma asociado con el coronavirus se basa en tres factores principales: Uno es, porque es una enfermedad nueva y en torno a la cual existen todavía muchas incógnitas, el otro porque es frecuente que tengamos miedo a lo desconocido y el último porque es fácil asociar ese miedo a “los otros”. Obviamente es comprensible que la población sienta confusión, ansiedad y miedo. Lamentablemente, estos factores también están contribuyendo a alimentar estereotipos dañinos según lo indica UNICEF.

Esto trae numerosas consecuencias para la ciudadanía. Por un lado, la estigmatización puede llevar a las personas que tienen la enfermedad a no reconocerla, negar cualquier tipo de síntoma y así contribuir a una situación en la que sea más, no menos, probable que el virus continué propagándose. Esto puede llevar a mayores problemas de salud y a dificultades para el control del brote epidémico. Por otro lado, señalan los psicólogos puede debilitar las relaciones humanas, incluso romper nuestros vínculos más cercanos. Podemos percibir a aquellos que contrajeron el virus como una amenaza y comenzar a temer a nuestros vecinos, compañeros, amigos o incluso a nuestros propios familiares.

Pensar al otro como alguien peligroso nos puede convertir en seres paranoicos. Recapacitemos, el aislamiento es social y preventivo con el fin de controlar la pandemia, pero no emocional. Por eso, es indispensable que en estos momentos nos anclemos en nuestros afectos para poder superar esta situación y pensar en el otro no como un enemigo sino como un par. Esto nos hará crecer como sociedad. Debemos estar cerca del otro utilizando las vías tecnológicas con las que disponemos y así apoyarnos. Además, contener a quienes están atravesando la enfermedad, porque mañana no sabremos si estaremos con o sin corona.