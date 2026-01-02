La crisis del multilateralismo afecta a las "oenegés" del sistema de la ONU en Ginebra

Desde Ginebra

El gobierno suizo ha elaborado un plan de ayuda por 5 años de 750 millones de dólares, para tratar de paliar los recortes financieros a la denominada «Ginebra internacional», luego de las medidas coercitivas del actual gobierno estadounidense. Afectan a 43 organismos internacionales, y 400 oenegés, en el contexto de 180 misiones diplomáticas extranjeras afincadas en la ciudad, estructuras que en total mueven 3400 millones de dólares anuales. (1)

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ginebra es el segundo cantón suizo en exportar a Estados Unidos. La Confederación Helvética es el primer creador extranjero de puestos de trabajo en Estados Unidos. En Ginebra residen sociedades de servicios, bancos, seguros, inmobiliarias, consejerías en industrias, comercio, arte y agricultura, amén de las agencias mundiales de noticias (AFP, AP, Reuters y EFE). Se destacan 2 asociaciones de periodistas: Impressum y APES (Asociación de la prensa extranjera en Suiza). (2)

Al tiempo, la Asamblea General de la ONU, fijó su presupuesto anual para el 2026, en 3450 millones de dólares, anunciando un recorte de 2600 puestos de trabajo. Se desconoce si existirá una ayuda para la «Ginebra Internacional», que ha emprendido la supresión del 25 % de sus empleados, en torno al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afincado en Ginebra, donde abrevan las oenegés humanitarias antes consignadas. A su vez, Estados Unidos aportó 2000 millones de dólares para ayudas directas a 17 países, entre ellos Guatemala y El Salvador. (3)

A 75 años del ACNUR: la historia y los desafíos del Alto Comisionado de la ONU para refugiados

El ACNUR suprimió 5000 empleos en 2025. La OMS anticipó que para junio del 2026, cesarán 2.371 de sus 9.401 asalariados, y va a mudar personal a Lyon, Berlín, Dubaï y Jamnagar (India). La UNICEF trasladará una parte de su sede a Roma. En total, la ONU dispondrá de un 15% menos de fondos para el 2026. La contribución estadounidense para la paz, los refugiados y la salud descenderá en un 28%: de 11.105.000.000 euros, caerá a 820.400 millones de dólares. (4)

Por otra parte, se aguarda que Israel informe si las 200 oenegés internacionales y palestinas que venían actuando en la banda de Gaza para asistir humanitariamente a la población palestina allí prisionera, hoy calculada 2,13 millones de personas, recibirán, o no, las visas correspondientes para retornar a sus anteriores labores humanitarias interrumpidas en marzo pasado, por coerción del gobierno israelí. No pocas de esas oenegés tienen sus oficinas centrales en Ginebra. (5)

Entre ellas figuran «Médicos sin fronteras», «Norwegian Refugee Council», y «Acted». Se ocupan de sostener la actividad «de la mayoría de los hospitales de campaña, y de los dispositivos de abrigo de urgencia para los servicios de agua y saneamiento». Representan «un tercio de los establecimientos de salud, que comprenden centros de estabilización para niños que sufren de malnutrición aguda severa, que podrían cerrar». Resulta incierto saber si Israel confrontará a los dirigentes humanitarios al dilema de dar, o no, la identidad de sus colaboradores palestinos. (6)

¿Grossi presidente?

«La muerte por hipotermia de al menos 3 niños, según la UNICEF, y de otras 13 personas bajo las intemperies al comenzar el invierno, ante el derrumbe de inmuebles debilitados por los bombardeos israelíes, no ha provocado una reacción masiva» de repudio. Parecería que todos guardan silencio en espera de que se resuelva la cuestión del acceso a los campos de refugiados. Algunas oenegés «se preparan para trabajar a distancia», mientras se aguarda si la ayuda humanitaria vuelve, o no, a los territorios palestinos». (7)

Al respecto, la Corte Suprema israelí ha fijado la fecha del 4 de enero de 2026, donde el gobierno se pronunciará sobre un reclamo de la prensa extranjera domiciliada en Jerusalem, para entrar en Gaza. Hipotéticamente podría aparecer en ese procedimiento la posición de la máxima instancia judicial del país sobre la obligación, o no, de revelar los colaboradores gazaouis de las oenegés, y si los bancos mantendrán la autorización para retirar fondos, y pagar salarios. (8)

Debe concluirse informando de los periodistas asesinados en Gaza. Integran la lista de 161 abatidos cumpliendo su misión profesional durante 2025, contra 179 en 2024. Hoy se deploran 87 en Medio Oriente, 25 en América Latina, 22 en Asia, 15 en África, 10 en Europa y 2 en Estados Unidos. Dos tercios cayeron en zonas de conflicto armado, según «Press Emblem Campaign» (PEC, oenegé suiza, que actúa en 3 idiomas: inglés, francés y español: www.pressemblem.ch ).

(1,2) GHI, Ginebra, 10-11 de diciembre de 2025.

(3) Noticias de ONU, Nueva York, 29 y 30 de diciembre de 2025.

(4) Le Monde, París, 18 de diciembre de 2025.

(5,6,7,8) Le Monde, París, 23 de diciembre de 2025.