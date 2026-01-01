A 75 años del ACNUR: la historia y los desafíos del Alto Comisionado de la ONU para refugiados

Lo que nació como una oficina temporal con un mandato de apenas tres años para resolver la situación de los desplazados europeos tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una de las instituciones más robustas y necesarias del sistema de Naciones Unidas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cumple 75 años operando en una realidad que sus fundadores difícilmente habrían imaginado.

A partir de su creación el 14 de diciembre de 1950, la organización ha pasado de gestionar el reasentamiento de europeos tras el colapso del Tercer Reich a enfrentar crisis multidimensionales en los continentes. Su labor, reconocida con dos Premios Nobel de la Paz (1954 y 1981), es hoy el termómetro de la inestabilidad política y climática del planeta.

Durante estas siete décadas y media, el concepto de "refugiado" ha mutado. La Convención de 1951 sentó las bases legales. Sin embargo, el ACNUR ha tenido que adaptar su operatividad para incluir a:

Desplazados internos: Aquellos que huyen de la violencia pero permanecen dentro de sus fronteras nacionales.

Apátridas: Millones de personas que carecen de una nacionalidad legal y viven en un limbo jurídico.

Refugiados climáticos: Un desafío emergente donde el desastre ambiental se convierte en el principal motor de migración forzada.

Cifras que interpelan al siglo XXI

Al llegar a este aniversario, el panorama es agridulce. Si bien la capacidad logística del ACNUR ha alcanzado niveles de eficiencia tecnológica sin precedentes —desde el registro biométrico hasta la gestión de campos de refugiados inteligentes—, la cifra de personas desplazadas por la fuerza ha superado los 120 millones a nivel mundial.

Conflictos prolongados en regiones como el África subsahariana, las crisis en Medio Oriente y los flujos masivos en las Américas han puesto a prueba la resiliencia financiera de la organización. El déficit de financiamiento frente a las crecientes necesidades es, quizás, el mayor obstáculo que enfrenta el organismo en su camino hacia el centenario.

El rol de la diplomacia y la protección jurídica

El ACNUR no solo entrega carpas y raciones; su labor más crítica es la protección jurídica. La organización actúa como el principal defensor del principio de non-refoulement (no devolución), asegurando que ningún estado obligue a una persona a regresar a un territorio donde su vida corre peligro.

En un contexto de creciente nacionalismo y cierre de fronteras, el aniversario 75 sirve como un recordatorio de que la cuestión del refugio no es un problema de seguridad fronteriza, sino una crisis de humanidad y responsabilidad compartida: "El éxito final del ACNUR sería dejar de ser necesario. Sin embargo, mientras persistan la intolerancia y el conflicto, su existencia sigue siendo la última línea de defensa para la dignidad humana".

