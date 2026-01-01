El inicio de 2026 en Argentina estará marcado por el ingreso de un frente frío que brindará alivio térmico tras una intensa ola de calor. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el descenso de temperatura se percibirá con fuerza en la región central, mientras que el norte del país continuará bajo condiciones de inestabilidad y probables tormentas aisladas.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 1 de enero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y un respiro frente al calor extremo previo. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C. No se esperan precipitaciones significativas en la Capital Federal, permitiendo un desarrollo estable de las actividades durante el primer día del año.

Clima jueves 1 de enero

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, las condiciones serán similares con vientos rotando al sector sudeste. En localidades de la Costa Atlántica como Mar del Plata, el termómetro oscilará entre los 14°C de mínima y los 26°C de máxima, bajo un cielo algo nublado. Se mantendrá un ambiente templado y confortable debido a la rotación de vientos que mitigará la sensación térmica residual.

Cómo estará el clima en el resto del país

Las regiones del noroeste y el noreste argentino experimentarán un inicio de año caluroso e inestable. En provincias como Formosa y Chaco, las temperaturas máximas podrían acercarse nuevamente a los 40°C. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas por tormentas para el norte del Litoral y el NOA, donde se esperan lluvias aisladas y actividad eléctrica que podrían acumular entre 15 y 40 milímetros de agua.

En la región de Cuyo y el centro del país, el alivio térmico será moderado, con máximas que rondarán los 34°C en San Juan y Mendoza. Por su parte, la Patagonia presentará una gran amplitud térmica: mientras que en Río Negro se esperan máximas de 36°C, en Tierra del Fuego el ingreso de un frente húmedo provocará lluvias y un marcado descenso del termómetro hasta los 9°C.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el viernes 2 de enero, se espera que el alivio se consolide en el Área Metropolitana de Buenos Aires con una máxima de 28°C y vientos del sudeste. El sistema de alta presión favorecerá cielos despejados en gran parte de la franja central. Sin embargo, en el extremo norte, la persistencia de aire cálido y húmedo mantendrá la probabilidad de tormentas vespertinas y temperaturas superiores a los 37°C.

Hacia el fin de semana del 3 y 4 de enero, las condiciones meteorológicas se estabilizarán en la mayor parte del territorio nacional. En la zona central, las temperaturas máximas oscilarán entre los 23°C y 29°C, con baja humedad y excelente visibilidad. Se recomienda mantener la hidratación y evitar la exposición solar prolongada en las regiones del norte, donde el índice UV se mantendrá en niveles muy altos.