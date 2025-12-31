Este viernes 31 de diciembre, último día de 2025, tendrá lugar al menos en la Ciudad de Buenos Aires el pico más alto de la ola de calor extremo que viene azotando gran parte de la Argentina, motivo por el que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta naranja por temperaturas de hasta 39 grados.

El organismo encargado de monitorear y pronosticar el clima en el país emitió una alerta naranja que advierte por temperaturas con un efecto de moderado a alto para la salud en medio de un ambiente inestable con entre 10% y 40% de probabilidades de presentar chaparrones durante la tarde y noche de la víspera de Año Nuevo.

Para la tarde de este miércoles, el SMN informó que en la Ciudad de Buenos Aires se prevé una máxima de 39 grados seguida por una noche de celebración pesada, con una temperatura de aproximadamente 33 grados. El organismo también advirtió que térmicas tan altas pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Frente a las elevadas temperaturas, el Gobierno porteño desplegó un operativo especial de prevención que incluye el funcionamiento de más de 250 refugios climáticos acondicionados con el objetivo de brindar alivio y protección a los vecinos que se encuentran cumpliendo con sus actividades cotidianas.

Aquellos vecinos que busquen acercarse a algunos de los refugios para aliviarse un poco del calor agobiante podrán consultar el mapa de refugios para encontrar el más cercano a su domicilio a través de "Boti" por WhatsApp al 11-5050-0147 o ingresando al siguiente link: Mapa de refugios climáticos acondicionados en la Ciudad

No obstante, a pesar del calor agobiante, se espera que el alivio térmico llegue con el 2026, dado que el organismo indicó que para el jueves 1 se prevé un termómetro de entre 21 y 29 grados, el cual se mantendría así hasta aproximadamente el lunes, cuando la temperatura volvería a alcanzar los 30°C.

El SMN también emitió alerta amarilla para gran parte de la Provincia de Buenos Aires, todo Neuquén y Córdoba, el oeste de La Pampa, el sur de Mendoza, gran parte de San Luis, sudeste de Santiago del Estero, sur y oeste de Santa Fe, y el oeste de Entre Ríos.

En lo que respecta a las marcas térmicas en el resto del país, otra de las cifras impactantes por la ola de calor se presentará en el sudeste de Entre Ríos, donde, por ejemplo, se esperan 40 grados durante la tarde en la ciudad de Gualeguaychú.

