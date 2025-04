La Generación Z resignifica la jubilación

Dicen que hay que ganarse el descanso, pero la Generación Z parece haber hackeado esa lógica: ¿Por qué esperar a los 65 si se puede tomar una micro jubilación a los 25 y volver con las energías alineadas y el aura limpia? Para algunos este planteo es un lujo, para otros una necesidad emocional.

En 2007, Timothy Ferriss introdujo el concepto de "mini-retiros" en uno de sus libros, proponiendo descansos distribuidos a lo largo de la vida laboral. Sin saberlo, Ferriss anticipó una lógica que hoy resuena con fuerza entre las nuevas generaciones: "Trabajé un año, me merezco un viaje".

Pero no nos apresuremos con los juicios. Esto no es flojera, es una decisión estratégica (y un poco existencial). No se trata de "no querer trabajar" sino de trabajar distinto, con pausas, con intención, conocer más el yo laboral, hacerse preguntas sobre lo que uno desea, sin hipotecar la salud mental ni ponerle velitas al ascenso soñado.

Pretender tener una verdad en tiempos de cambios vertiginosos y de transición laboral es una verdadera quimera. Por lo tanto, hay que dejar de ver qué generación tiene la razón y empezar a correr discursos vacíos de colaboración por una conexión real donde todos tratemos de entender cómo será el nuevo mundo laboral con millones de robots haciendo nuestro trabajo.

Los CVs hoy se parecen más a un mapa de líneas de subte que a una escalera corporativa. Cortes, desvíos, estaciones nuevas, cambios de rumbo. ¿Un hueco de seis meses? Antes era señal de sospecha. Hoy, puede ser una micro jubilación en Portugal aprendiendo cerámica japonesa. ¿Contradictorio? Sí. ¿Razonable? También.

Y es hora de que las empresas lo entiendan. Porque no es que esta generación "no aguanta nada": aguanta mucho, pero no tolera lo intolerable. ¿Jornadas eternas? ¿Trabajo sin propósito? ¿Gente que dice "esto siempre se hizo así"? No, gracias. Si eso es "descompromiso", habrá que redefinir el diccionario.

Se acabaron los procesos de selección tipo interrogatorio policial. Las entrevistas no son un casting. Los reclutadores necesitan entender que:

El talento joven valora más el tiempo que el título.

Los huecos en el CV pueden significar aprendizaje, no desidia.

No tener una "escalera corporativa" no implica no tener ambiciones. Solo que no están dispuestos a escalar si el edificio está en llamas.

La Generación Z no tiene las grandes pretensiones que tenían los jóvenes de los 90. Según el Workmonitor 2025 de Randstad, el 83% de los trabajadores argentinos busca sentido de comunidad en el trabajo, y un 41% renunciaría si no siente pertenencia. Incluso, un 30% aceptaría ganar menos si tiene buenos amigos en la oficina.

Es decir, no quieren un auto alta gama a los 30, ni el MBA en Londres, ni la oficina en la torre de cristal. Quieren alquilar sin vender un riñón, pagar terapia o el gym, tener tiempo para sus mascotas y trabajar en algo que no les dé náuseas. Aspiraciones razonables.

Microjubilación: ¿lujo o necesidad?

He escuchado frases como: "No es que no quiero trabajar, es que no quiero quemarme a los 25"; “mi viejo se jubiló y no sabía qué hacer con su vida. Yo no quiero eso: quiero vivir ahora"; “me fui a aprender cocina a Oaxaca. Cuando volví, supe que no quería volver a ese laburo."

¿Es micro jubilación o es simplemente vivir con sentido? ¿Es deserción o inteligencia emocional? Depende de quién mire. Pero lo que está claro es que llegó para quedarse.

Si las empresas no quieren quedarse solas en la fiesta con el DJ tocando y nadie bailando, se tendrán que acostumbrar a los nuevos paradigmas: : los jóvenes van a entrar y salir del mercado, con ritmos propios, prioridades nuevas y una saludable indiferencia por los PowerPoints motivacionales.

Y no, no son vagos. Son lúcidos y están mostrando un camino a su manera. Tal vez la siguiente generación tenga aún más claridad, pero es un hecho que los jóvenes actuales están frenando un cúmulo de basura emocional y liderazgos obsoletos, entre otros aspectos. Ellos están construyendo otra forma de trabajar, una que tal vez estaría bueno que empecemos a pensar sin competir desde el ego, conectándonos de verdad.

*Psicóloga del trabajo, Consultora & Coach Laboral de la Nueva Era | CEO @Trabaja.Mejor | Especialista en IA y automatización empresarial