La importancia de la confianza

Durante los últimos años, la flexibilidad se convirtió en una de las grandes promesas del mundo laboral. Trabajar algunos días desde casa, adaptar horarios o reducir la presencialidad comenzaron a presentarse casi como sinónimos de bienestar, conciliación y productividad. Pero ¿alcanza realmente con ofrecer flexibilidad para trabajar mejor?

Una encuesta impulsada por el Centro Conciliación Familia y Empresa de IAE Business School, realizada a 3.560 personas de 12 países de América Latina, invita a revisar esta idea. Los datos muestran que la flexibilidad importa, pero que el verdadero factor diferencial del trabajo híbrido o remoto es otro: la confianza.

El estudio analizó la relación entre confianza organizacional, flexibilidad, comunicación, interferencia entre la vida laboral y personal y productividad. La asociación más fuerte se observa entre la confianza y una menor interferencia del trabajo sobre la vida personal. Cuando las personas sienten que la empresa confía en ellas —y, a su vez, pueden confiar en la organización— gestionan mejor las fronteras entre sus responsabilidades laborales, personales y familiares.

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En contextos donde la desconfianza forma parte del entramado social, las organizaciones no pueden dar la confianza por sentada: necesitan construirla de manera intencional. Y esto cambia la conversación sobre el futuro del trabajo. El problema ya no consiste solamente en decidir cuántos días se trabaja desde casa, sino en preguntarse qué cultura sostiene esas políticas.

La inteligencia artificial agrega una nueva dimensión al debate. Nunca antes las organizaciones tuvieron tantas posibilidades de controlar a quienes trabajan a distancia. Hoy es técnicamente posible registrar tiempos de conexión, actividad del teclado, aplicaciones utilizadas, períodos de inactividad, ubicación y desplazamientos, e incluso detectar patrones de comportamiento y generar alertas automáticas.

La paradoja es evidente: justo cuando la tecnología permite controlar más, los líderes necesitan aprender a confiar mejor. El desafío no será decidir cuánto pueden saber sobre cada movimiento de sus empleados, sino cuánto control están dispuestos a reemplazar por objetivos claros, buena comunicación y relaciones basadas en la confianza.

Porque una empresa puede ofrecer trabajo remoto y, al mismo tiempo, multiplicar los controles, exigir disponibilidad permanente o sospechar de quien no está físicamente presente. Puede permitir horarios flexibles, pero mantener objetivos poco claros, reuniones innecesarias y mensajes fuera de hora. En esos casos, la flexibilidad existe en teoría, pero difícilmente se traduce en mayor autonomía, bienestar o mejores resultados.

La investigación refuerza esta idea: la flexibilidad no produce resultados positivos de manera automática. Su impacto depende del contexto en el que se implementa. Funciona mejor cuando está inserta en una cultura de confianza y acompañada por una comunicación clara. En entornos híbridos, comunicar mejor no es multiplicar mensajes o reuniones, sino dar claridad sobre expectativas, prioridades y resultados.

Quizás una de las grandes paradojas del trabajo híbrido sea que, cuanto mayor es la distancia física, más importante se vuelve la calidad de los vínculos. Cuanto menos vemos a las personas, mayor es la tentación de controlar, pero también mayor es la necesidad de confiar. Y cuanto menos compartimos físicamente el día a día, más decisivas se vuelven la calidad de las conversaciones y la cercanía de los líderes.

La tecnología puede resolver la distancia operativa. Puede medir, registrar, comparar y alertar. Pero no puede reemplazar la confianza, el reconocimiento ni el sentido de pertenencia. Quizás el verdadero desafío del trabajo híbrido no sea aprender a trabajar separados, sino aprender a seguir construyendo juntos aun cuando no compartimos todos los días el mismo espacio. El futuro del trabajo no se juega solamente en decidir desde dónde trabajamos, sino en transformar la manera en que confiamos, nos comunicamos y colaboramos.

*Directora del centro CONFyE en IAE Business School.