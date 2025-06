La soga, el silencio y la política sin reemplazo

En la Argentina de hoy, la gente no vive: sobrevive. Aprisionada por la recesión, con salarios que se evaporan antes de llegar a fin de mes y un futuro económico incierto en lo laboral. Muchos sienten la soga al cuello, una mezcla de angustia, impotencia y resignación. Sin embargo, cuando se les pregunta por la marcha del gobierno, sorprende la respuesta: reconocen, en su mayoría, que el camino de las reformas fue el correcto.

Menos inflación. Precios más estables. Un Estado que empieza a achicarse, aunque a los tirones. Eso es lo que registran los focus groups, los estudios cualitativos que, lejos de los eslóganes partidarios, recogen el pulso real del ánimo social. La gente, aunque golpeada, no quiere volver atrás. Tolera el ajuste con dolor, pero con una condición: que haya un horizonte. Que al final del túnel no esté el abismo, sino una luz, aunque sea tenue.

Ahora bien, cuando uno pregunta qué opción política podría continuar este proceso de estabilización económica pero con un componente social más humano, ahí llega el silencio. Literalmente. Cri cri cri. No hay respuestas. No hay nombres. O peor aún: los que aparecen generan más decepción que esperanza.

Decir “Sergio Massa” es invocar el recuerdo inmediato de un año en caída libre. Un país al borde del colapso con él como piloto automático. Decir “Máximo Kirchner” es hablar de un heredero que nunca construyó mérito alguno, un dirigente que no terminó el secundario y que juega a la política con joggings y soberbia, más cómodo en el palco que en el barro de la gestión.

Mencioná a “Mauricio Macri” y resurge el desencanto: tuvo su oportunidad y no supo –o no quiso– romper la inercia corporativa de la política. Manes aburre con su discurso de neurociencia aplicada como si el problema fuera el lóbulo frontal y no el bolsillo. Lousteau, por su parte, se desliza con una ambigüedad que desespera: no se sabe si va o viene, si construye o se autoprotege.

Y los gobernadores… esos señores feudales modernos que cuidan el bonete y el presupuesto como si fueran virreyes, esperando que la tormenta nacional no se les cuele por la ventana provincial.

¿Entonces? ¿Quién queda? La gente no encuentra referente. Milei descolocó a los políticos tradicionales, no quedó ninguno que inspire, que convoque, que explique con claridad cómo combinar la responsabilidad fiscal con justicia social. Nadie que traduzca el éxito macroeconómico en un plato lleno en la mesa del laburante.

Lo que se impone, entonces, es una verdad incómoda: el ciclo de la vieja política está agotado, pero el recambio aún no nació. Y en ese limbo se debate la sociedad argentina: entre lo que no quiere volver a vivir y lo que no sabe si podrá llegar a ver.

Los espacios políticos de cara al futuro con intenciones de reconstruirse y volver a conectar con la ciudadanía.

Reconocer el fracaso ,Sin autocrítica no hay refundación. Hay que admitir errores, comprender por qué se perdió la confianza de la gente y dejar de hablarle al círculo propio. Escuchar más y justificar menos.

Matar al personalismo Basta de partidos secuestrados por caudillos eternos. Si no hay liderazgos compartidos, si todo depende de una sola figura, no hay construcción posible. Hay que dar paso a nuevos cuadros con legitimidad, no solo juventud.

Volver a tener una causa, no solo una estructura Recuperar una narrativa transformadora, que conecte con el deseo de progreso y la demanda de justicia. Sin épica no hay movilización.

Profesionalizar la organización sin perder calle La política no puede ser ni una ONG desordenada ni un aparato cerrado. Hay que combinar estrategia técnica con presencia territorial. Ir donde están los problemas, no esperar que la gente toque timbre.

Construir una identidad ética Sin coherencia, no hay confianza. Basta de dirigentes grises, imputados, repetidos. El nuevo liderazgo necesita integridad, ejemplo, y un compromiso real con la transparencia.

Innovar en las formas de participación La política no puede seguir funcionando como en los 80. Apertura, participación digital, mecanismos horizontales. Consultas, redes, espacios mixtos. Si no se convoca al ciudadano común, no hay base.

El desafío no es resistir el ajuste, sino construir el día después. Tener equipos listos, ideas claras. No sirve ganar para improvisar: hay que ganar sabiendo lo que se va a hacer desde el primer minuto.

¿Y ahora qué?

Un partido que quiera rearmarse debe ser menos culto al líder y más escuela de cuadros. Menos aparato y más comunidad. Menos excusas y más acción. Porque los votantes ya no creen en relatos: creen en resultados. Y si no los ven, no los votan.

La Argentina necesita una alternativa que no solo administre el ajuste, sino que reinvente el contrato social. Y eso requiere coraje, creatividad y generosidad política. El que lo entienda a tiempo tendrá futuro. El que no… pasará a ser parte del pasado que nadie quiere recordar.