Los líderes del mundo

Fue Joseph Nye quien, en 1990, definió el soft power como la capacidad de los países para influir en otros a través de su cultura, sus valores y su educación. Tres décadas después, el concepto sigue vivo, y su medición encuentra nuevas formas. Una de ellas es el Soft-Power Index, elaborado anualmente por el Higher Education Policy Institute (HEPI) y Kaplan International Pathways, que clasifica a los países según la cantidad de líderes mundiales formados en sus universidades.

El índice de 2025, publicado la semana pasada en Londres, muestra que Estados Unidos mantiene el liderazgo global con 66 jefes de Estado o de gobierno educados en instituciones estadounidenses. Lo sigue de cerca el Reino Unido con 59 líderes, su mejor registro histórico y el mismo número que alcanzó en 2022. En conjunto, los dos países concentran más del 60% de los líderes actualmente en el poder que fueron formados en el extranjero, lo que confirma una clara bipolarización del poder educativo mundial. El informe muestra además una tendencia clara: la Europa continental está perdiendo presencia relativa. Francia, una potencia educativa tradicional, pasó de tener cuarenta líderes en el poder en 2019 a 23 líderes en 2025, mientras que Alemania salió del top 10 por primera vez desde que se realiza la medición. Mientras tanto, Rusia alcanzó su mejor desempeño histórico con trece líderes e India irrumpe en el tablero con cinco, logrando así duplicar su registro de años anteriores.

En América Latina y el Caribe la relación sigue inclinada hacia Estados Unidos. Los presidentes o primeros ministros de Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Belice, Dominica y San Cristóbal y Nieves cursaron estudios en universidades norteamericanas. Con la salida de Luis Arce en Bolivia, quien tiene un posgrado en la universidad británica de Warwick, y la entrada de Rodrigo Paz, con una maestría en Gestión Política de la American University, el único líder formado en el Reino Unido será Mark Phillips, de Guyana.

Aunque el número de líderes latinoamericanos con formación en el exterior es relativamente bajo en comparación con otras regiones, la tendencia reafirma el peso simbólico de las universidades estadounidenses en la formación de élites políticas del hemisferio.

De esta manera, el panorama de 2025 deja varias conclusiones. Primero, estadounidenses y británicos mantienen un liderazgo estructural difícil de desafiar. Segundo, el Reino Unido demuestra que puede mantener su peso internacional a través de sus universidades, incluso en un contexto de menor integración europea. Tercero, países emergentes como Rusia e India comienzan a usar la educación como herramienta de diplomacia e influencia. Y cuarto, el equilibrio latinoamericano sugiere que, en este terreno, la proyección global todavía se construye desde el norte.

*Director de Análisis e Investigación en: gormanlee.com.