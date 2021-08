Qué es el long covid

¿Una enfermedad que no afloja aún habiendo desaparecido? o ¿un virus que apareció para desnudar organismos débiles, por estar muy desatendidos?

El Long Covid es la denominación que se le dio a las secuelas que deja dicha enfermedad, se habla de más de 200 síntomas en 10 órganos distintos, durante 6 meses promedio: zumbidos de oídos, fatiga, falta de aire, de sabor, de olfato, dolores, insomnio, depresión y muchos etcéteras más. En definitiva, un organismo que demuestra afección global, en este caso causada por un germen particularmente agresivo, que obviamente afecta directa o indirectamente a todas las células, ya que el ser humano es una compleja red celular interconectada. No me caben dudas que los genes tienen un papel fundamental en la o las secuelas, debido a que no determinan la enfermedad, pero sí la predisponen, y eso es una condición individual. Cada uno de nosotros tiene una sensibilidad determinada hacia una enfermedad y depende de su estilo de vida, la expresará o no.

Me pregunto qué tiene de especial este virus para dejar esas secuelas, ya que en realidad es un virus de una familia muy común y conocida, causante de enfermedades respiratorias, desde hace muchos años.

Se me ocurre, que más allá de su indiscutible virulencia, respecto a otros virus de su misma familia; tenemos que entender que nuestras células no están recibiendo lo que necesitan para desarrollar su mejor versión y así poder enfrentar a todas las adversidades que el planeta y sus habitantes enfrentan desde siempre. Nos hemos desarrollado desafiando permanentemente el hambre, el frío, el calor extremo, el esfuerzo físico, la escasez de hidratos de carbono, el respeto por la luz natural y la oscuridad. Hoy todos brillan por su ausencia en la mayoría de la gente; estamos sobrealimentados (no nutridos), con cantidades desmesuradas de hidratos de carbono y encima súper procesados; sobrecalentados; sobreenfriados; sin entrenar para ganar la fuerza física; si hacemos ejercicio (cosa poco probable), nos dedicamos casi exclusivamente a lo aeróbico (caminata, bicicleta, running); sobre iluminados durante la noche, sobre estresados; sin gozar de sueños reparadores. Todo esto, genera organismos débiles, las células que lo forman, junto con los billones de gérmenes que lo habitan, no reciben lo necesario, por lo tanto, no cumplen la función de protegernos y permitirnos llegar a ancianos lo más jóvenes posible.

Por eso creo que debemos recibir el mensaje y empezar un nuevo camino: nutriéndonos, desestresándonos, descansando, hidratándonos, ejercitándonos en forma permanente y la mayor parte del tiempo, ya que si esto hubiera sido así, este maldito virus no hubiera dejado lo que está dejando.

He escrito un libro (No me enfermo más), basado en la creación del método de las seis conductas saludables: descanso, hidratación, ejercicio, pensamientos positivos, respiración consciente y alimentación; con el objetivo de enseñar lo mínimo para vivir al máximo, de la forma más sencilla y práctica posible, para que ese mensaje les llegue a todos, considerando que hoy la complejidad y extensión de las recomendaciones, (dada la velocidad con la que se vive), no generaría los resultados que pretendo para mí y para todos: vivir más y mejor.

*Médico.

