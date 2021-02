Una inicio de clases basado en la comunicación y colaboración

Durante enero me dí espacio para dedicarme a la lectura. Uno de los libros que me atrapó por su título fue Tiempo de valiente de Alejandro Melamed y Fabian Jalife. Entre sus múltiples y variadas entrevistas ricas de experiencias leí algo que me llamó la atención. Decía algo así como que habíamos iniciado la era Co. La llegada del coronavirus nos trajo un nuevo paradigma a toda la sociedad y más aun a quienes estamos en educación. Se rompieron moldes enquistados hace cientos de años y así llegamos a esta nueva era donde debimos desarrollar Coraje, Confianza, Colaboración, mucha Comunicación, Conexión y por sobre todo Comunidad.

El 2020 nos dejó muchos aprendizajes. Nos permitió descubrir que nuestros equipos y nosotros teníamos fortalezas quizás ocultas que nos permitieron salir adelante en momentos de crisis. Esto sin dudas se debió a que nos permitimos ser flexibles, vulnerables, a errar y aprender, a desaprender viejas tareas y creencias para iniciar nuevas.

Ahora es tiempo de nuevos comienzos, nuevos espacios donde cada escuela deberá trabajar con su comunidad para acompañar al don más preciado que tenemos, nuestros niños y adolescentes, nuestro futuro. Para esto deberemos como institución ser flexibles, aprender a surfear las olas sabiendo que muchos nuevos desafíos se presentaran pero con la confianza y el coraje de saber que tenemos un equipo que remará contra la corriente y saldrá victorioso porque ya lo hemos vivido! La confianza del que delega sin dejar la mirada atenta y acompañamiento, el coraje de innovar e ir por más navegando nuevos mares.

La colaboración y la comunicación deberán ser nuestros pilares para poder alcanzar los objetivos planteados. Una comunicación clara, precisa, sin rodeos, coherente con los valores que sustentamos como institución sabiendo que en cada elección están presentes. Hacer desde nuestro ser. Construir condiciones de confianza para que cada integrante de nuestra comunidad pueda mostrarse tal cual es y expresar lo que piensa y siente en un ambiente de respeto mutuo para el bien común. Sólo con una escucha atenta, presente y una comunicación clara y sincera podremos lograr conformar esa comunidad que como educadores tanto anhelamos, una comunidad de seres felices en pos de un futuro esperanzador.

Un nuevo ciclo escolar se inicia, una nueva era Co.

*Docente – Socia Creando Puentes.