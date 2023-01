Mentoring: tené la tecnología como aliado

Cuando publiqué mi libro de mentoring en junio del 2020 mi país y el mundo, llevaban varios meses de cuarentena y de desafíos impensables para la humanidad. Una sola empresa con cientos de empleados de un mes para el otro debía comenzar a gestionar toda su operación en forma remota con colaboradores trabajando desde sus casas, recluidos debido al riesgo mundial de la salud por el COVID. ¿Acaso sin tecnología lo hubiéramos podido enfrentar? De un día para el otro, hasta cumpleaños familiares se celebraban usando videos-teleconferencias. ¿Acaso no cambió el mundo desde la aparición del iPhone en el 2007, o el iPad tiempo más tarde?¿Es gracias a la tecnología que aparecieron grandes emprendimientos mundiales tales como UBER, Airbnb, Mercado Libre, Glovo, Rappi, Zoom, y miles más que aparecieron e hicieron más fácil y eficientes nuestras vidas? ¿Es casualidad que Amazon y Apple sean las primeras empresas de la historia que superaron la valuación de un trillón de dólares en el año 2019? ¿Y Mercado Libre haya alcanzado una valuación de más de 90,000 millones de dólares debido al desarrollo de su tecnología de ecommerce y de Fintech como Mercado Pago?

Son seis los pilares que nos habilitan a crecer: Decidir, Vender, Negociar, saber de Finanzas, desarrollar Redes, y manejar Tecnología.

Lo combinaré con la habilidad de la constancia, pues no crean que uno aprende todo rápidamente. A veces uno aprende velozmente, y a veces no. ¡Necesitamos ser constantes y persistentes!

Mentoring: La importancia del networking

¿Podés manejar una empresa sin usar Microsoft Excel? Imaginá los mejores analistas de datos del mundo; no son solo los mejores por el contenido solamente, sino porque usan el MS Excel mejor que nadie. ¿Por qué? Pues son expertos en macros, sí, hacen programas en minutos en un lenguaje de programación y hacen que las planillas de cálculo hagan magia. Con macros he visto planillas de cálculos increíbles desarrollarse rápidamente y con macros en Word, aunque parezca rarísimo, formatear en reportes asombrosos.

¿Por qué les cuento esto?

Pues en las empresas es muy probable que si alguien necesita información se la pida al área de sistemas, y sistemas no pueda resolver el requerimiento en forma inmediata pues tienen su propia agenda de actividades. Por lo cual aunque tengamos los datos, nos cuesta tiempo, mucho mas del deseado, en transformar dichos datos en información.

Por lo que invito a ser autónomos, pequeñas empresas, organismos públicos, o grandes multinacionales nesitamos ser veloces en la transformación de datos a información relevante y con valor.

Un gran tema usar la palabra relevante y con valor. Les cuento, es sabido que la gente senior no programa reportes, siempre dejan a la gente junior preparar los reportes finales con hermosos gráficos que a veces no ofrecen valor. Pero necesitamos gente senior involucrada en los reportes.

Mentoring: Decidir, para empoderarse y crecer

Si usamos bien la tecnología podremos hacer magia con la información, ¡también podremos limpiar contactos duplicados de nuestra agenda, clasificar conversaciones de nuestro Whatsapp, hacer infinidad de actividades que nos ahorran mucho tiempo.

Aprender de tecnología es quizás uno de los desafíos más importantes para las personas que no han desarrollado estas habilidades. No hace falta estudiar muchos detalles, pero sí un poco más de lo que sabemos, especialmente saber de las plataformas Office de los principales referentes del mundo, Microsoft, Apple, y Google.

Saber de tecnología, nos hará más veloces. Así, lo que otros hacen en días, nosotros lo haremos en horas; lo que mucha gente se queda hasta medianoche y fines de semana trabajando podremos terminarlo temprano e irnos a buscar a los hijos al colegio para hacer la tarea con ellos.

Recuerdo un director de marketing de un banco que hace muchos años quería desarrollar un programa de prestamos hipotecarios y prendarios que sean 11 cuotas al año a elección de la persona cuál mes no abonar. Este director sostenía que la gente necesita un respiro al año, para hacer arreglos en la casa, pagar un viaje, o atender imprevistos. Lamentablemente no se pudo programar. ¡Hubiera sido un gran diferencial en el mercado me contaba el dueño del banco! ¡Faltó el habilitador de la tecnología!

Mentoring: ¿Para qué hacemos?

Definitivamente, conocer y usar bien la tecnología te da autonomía, velocidad, posicionamiento, valor a nuestra persona y a nuestros negocios, inclusión. Es básico, pero sé que pocos la usan, por eso, empecemos de a poco, todos los días avancemos e incorporemos recursos de algunos milímetros, en un año serán metros y con el tiempo la capacidad de manejar este área nos dará un diferencial, que resulta muy valorado.

Recordemos que este habilitador se combina con la habilidad de la constancia.

Todos vivimos situaciones donde sencillamente no hemos sido constantes, empezamos algo y al poco tiempo lo abandonamos. Nos resulta difícil, nos frustramos por resultados que no llegan tan rápido como quisiéramos y simplemente renunciamos.

Cuando somos constantes, se crea otra característica invaluable, la famosa velocidad de crucero que suelen identificar como la locomotora que avanza sin detenerse; por ello siempre recordá: ¡esforzate y no abandones, porque cuando llegás allí, es casi imposible que no termines lo que empezaste!

¡Hasta la próxima!

*Ejecutiva líder en la industria de medios del ámbito local e internacional.

Ha tenido roles de Gerenciamiento de áreas y Dirección de empresas, habiendo sido Gerente General entre otros de Pramer, Chello Media. ACM Networks, y UCL Televisión.

LinkedIn: Marisa Piñeiro