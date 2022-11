Mentoring: La importancia del networking

Las redes son el quinto habilitador para abrirnos paso, lo combinaré con una habilidad esencial del corazón: la cooperación/colaboración. En mis notas anteriores, en el sitio de Editorial Perfil, ilustré los primeros cuatro habilitadores: decidir, vender, negociar y aprender finanzas. Los compartí explicando la combinación con una habilidad.

Ahora, con eje en networking ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Somos empáticos? ¿Nos interesa acaso conocer algo de la vida de las personas que trabajan con nosotros? ¿No sería genial que nuestro superior sepa, a través de notas en su calendario, las fechas que son importantes para mí, para “entender” que a veces tengo que hacer magia con mi vida personal? ¿Conocemos nuestra red de contactos, o sumamos personas en nuestro LinkedIn sin saber quienes son?

Recuerdo una practica que me compartió un colega quien desde hace más de 10 años, cada vez que una persona lo invita a compartir redes en LinkedIn, visita el profile de la contraparte, mira su profile, y le escribe una nota preguntándole qué motivó compartir redes, haciendo una asociación de puntos en común entre ambos profiles. No acepta la invitación hasta que la otra persona conteste, y si tarda varios días en contestar borra la invitación. ¡Wow! Eso sí es tener en cuenta al otro, y entender la importancia de estar conectados. No se trata de acumular seguidores al ton ni son. Nunca olvides que ¡Las redes son personales!

Los vínculos sanos, no tóxicos y dependientes, sino basados en respeto personal y profesional, con la autoestima correcta, sin egoísmo ni codicia, son el combustible de la ambición, que permite ser contagiosa, sana y hasta divertida.

El Networking consiste en formar una red de contactos que en algún momento nos ayudan a conseguir alguna nueva oportunidad profesional o quizás captar clientes para nuestro negocio.

La red de contactos que generemos y posteriormente también cuidemos, nos va a dar un sinfín de posibilidades en el mundo laboral, comercial o empresarial.

Ahora bien, esta función está más asociada naturalmente al hombre, y en general la mujer se queda más detrás del escritorio empujando el lápiz ¿me equivoco? Pues déjenme decirles, que lo que puede parecer una misión imposible, no lo es, cualquiera.

de nosotras puede y de hecho tiene varios contactos en los que ¡ni ha reparado! Porque no se olviden, que, así como para los hombres es válida cualquier relación que entablan y que inmediatamente suman a su red, como amigos del club, del barrio, del colegio, nosotras conocemos tantísimas mujeres modelos, exitosas e inspiracionales de diversos ámbitos, como ser el gimnasio, mamás de la escuela, de la peluquería, del edificio y también de la universidad, del trabajo, etc., etc., etc. y como les explico a continuación, verán como todos podemos hacer Networking.

En primer lugar, tener claro el objetivo. Resulta vital que antes de construir una red y hacer networking sepamos cuál será el objetivo qué perseguimos, ya que las opciones son diversas, tales como tener más clientes, generar nuevos negocios, dar un giro a nuestra profesión, encontrar un mejor puesto o simplemente disponer de un mayor número de contactos profesionales con quienes compartir experiencia.

Te compartiré 6 pasos para armar una buena red de contactos:

Tengamos claro el objetivo de desarrollar cada vínculo. No acumulemos contactos sin conocerlos. No pases por alto personas que conozcas. Desarrollá nuevos contactos, asistiendo a conferencias, exposiciónes, escribiéndole a la gente que valora tus publicaciones. No olvides que las redes son un camino de ida y vuelta, ayuda a los demás. Mantene una comunicación regular con tus redes, visita sus profiles, felicita sus ascensos. Sin ser cargoso, demuestra interés genuino.

Por todo esto es importante trabajar junto a las personas. ¡Juntos! Trabajar juntos es cooperar.

Si se divide la palabra cooperación, notamos que "co" significa juntos y operación: es un proyecto o trabajo. Cuando nos referimos a colaboración, lo entendemos como el proceso de dos o más personas u organizaciones que trabajan juntas para completar una tarea, proyecto o alcanzar un objetivo.

La colaboración es similar a la cooperación. La mayor parte de la colaboración requiere liderazgo, pero un estilo de liderazgo colaborativo y no del tipo verticalista y autoritario.

No hay dudas de que uno puede llegar más rápido solo, pero definitivamente ¡llega más lejos acompañado! Definitivamente, el liderazgo colaborativo es el opuesto al liderazgo competitivo, cuyo objetivo es el interés individual.

La competencia es con uno, es la idea de mejorar. En equipo aprendemos, nos enriquecemos, nos desarrollamos, nos complementamos y crecemos a través de una gran red. Porque en la vida todo es mejor en equipo, contando con la mirada de otro, la mano del compañero, una visión diferente, otra opinión y discrepancia que definitivamente suma, nos hace mejores.

¡Hasta la próxima!

* Ejecutiva líder en la industria de medios del ámbito local e internacional.

He tenido roles de Gerenciamiento de áreas y Dirección de empresas habiendo sido Gerente General entre otros de Pramer, Chello Media. ACM Networks, y UCL Televisión.

https://www.linkedin.com/in/marisapineiro